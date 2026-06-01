Огромна експлозия разтърси Малта

О громна експлозия, последвана от серия от по-малки взривове, разтърси Малта рано в понеделник сутринта, след като фабрика за фойерверки в Та' Лурд избухна, изпращайки гъст стълб от дим високо в небето. Това, че районът е земеделски. вероятно е предотвратило множество човешки жертви. Но има загинали животни, включително крави. Ударната вълна е засегнала и множество сгради.

Говорител на полицията заяви пред медиите, че до момента няма данни за тежко пострадали, предава "Малта Индипендънт". Но пожарникарите все още претърсват района.

Взривовете в Горни Лом унищожили два цеха

Двама мъже, които са работили в близките полета, са били леко ранени от отломки и са откарани в болница, за заради шок. Те са на 67 и 47 години.

На мястото на взрива зее кратер

Взривът е бил чут около 6:25 ч. сутринта, като жители в няколко населени места съобщават, че домовете им са се разтресли от силата на експлозията.

Говорител на отдела за гражданска защита потвърди, че инцидентът е свързан с фабрика за фойерверки.