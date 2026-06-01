Регионална среща в Пловдив набелязва пътя за развитие на традиционната търговия

На 9 юни форумът „Търговия с човешко лице“ представя работещи практики и актуални пазарни тенденции за собствениците на магазини

1 юни 2026, 15:05
Н а 9 юни в хотел „Радисън“ в Пловдив ще се състои последната за сезона регионална среща на независимите собственици на хранителни магазини под мотото „Търговия с човешко лице“. По време на събитието ще бъдат представени и специални условия за присъединяване към франчайз програмата „Моят Магазин“ като част от решенията за устойчиво развитие и адаптация към новите пазарни реалности.

Участието в срещата е безплатно – необходима е единствено предварителна регистрация.

След силния интерес към първите две срещи – във Велико Търново и Варна, привлекли над 180 независими търговци от страната, Пловдив е домакин на заключителното събитие от регионалната серия, която се провежда по инициатива на МЕТРО България и е посветена на реалните решения за развитието на традиционната търговия у нас.

Централна тема на форума ще бъде развитието на пазара на бързооборотни стоки у нас и ключовите тенденции, които вече променят средата за независимите търговци.

Традиционната търговия в България продължава да има огромен потенциал, когато е подкрепена с точните инструменти, актуални пазарни данни и работещи бизнес модели“, коментира Виктор Трендафилов, ръководител отдел „Традиционна търговияв МЕТРО България. „Целта на регионалните срещи е да дадем на независимите предприемачи конкретни данни и насоки, практически решения и увереност, че могат успешно да развиват бизнеса си в една динамична среда. Интересът, който видяхме във Велико Търново и Варна, е ясен знак, че този разговор е нужен и навременен“, допълни още той.

В рамките на конференцията „Търговия с човешко лице“ участниците ще научат кои категории стоки движат растежа в търговията, какви са новите потребителски нагласи и защо удобството, бързото обслужване и доброто клиентско изживяване се превръщат във все по-важни фактори за успеха на кварталния магазин.

Специален акцент ще бъде поставен върху успешните практики от франчайз програмата „Моят Магазин“, която вече обединява над 250 независими обекта в страната. Участниците ще могат да се запознаят с конкретни примери за развитие на малкия бизнес, както и с възможностите, които програмата предоставя – от маркетингова подкрепа и национални рекламни кампании до модернизация на обекта и достъп до работещи търговски решения.

Във форума като партньори се включват представители на водещи компании от сектора на бързооборотните стоки, сред които експерти от Coca-Cola HBC България, Carlsberg, „Престиж 96“ и Mastercard.

Регионалните срещи „Търговия с човешко лице“ са част от дългосрочната стратегия на МЕТРО България за подкрепа на независимите търговци чрез практически знания, обмяна на опит и изграждане на активна предприемаческа общност.

Допълнителна информация за форума ще намерите на https://trade2you.bg/.

За МЕТРО България

МЕТРО България – най-голямата компания за търговия на едро, оперираща на българския пазар вече 26 години – стъпва у нас на 18 март 1999 г., когато първите два магазина отварят врати едновременно в София и Пловдив.

Компанията обслужва клиенти от хотелския и ресторантьорския бизнес, търговци и фирми. Тя управлява 11 магазина, както и 1 база за услуга доставки, с около 2000 служители. За нуждите на B2B клиентите МЕТРО развива дейността си в многоканален модел на търговия, който съчетава магазини за търговия на едро и услуга за доставки на хранителни и нехранителни продукти. Хиляди професионални клиенти на МЕТРО България разчитат на продуктовата компетентност и качествените услуги на компанията, за да осъществяват успешно своя ежедневен бизнес. Отговорността е заложена в начина, по който МЕТРО осъществява дейността си – като създава споделена стойност за общностите чрез своята ESG стратегия.

