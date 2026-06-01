Пребиха жестоко 19-годишно момиче в Пороминово

М омиче на 19 години е било пребито жестоко в село Пороминово, община Кочериново. Това е станало около 01:00 ч. на 31 май.

В Районна прокуратура – Кюстендил, Териториално отделение – Дупница, е постъпило уведомление от РУ - гр. Рила за образувано досъдебно производство за причиняване на средна телесна повреда.

В хода на разследването са проведени разпити на свидетели.

В резултат на упражненото насилие на пострадалата е причинена средна телесна повреда, изразяваща се в разстройство на здравето, временно опасно за живота – мозъчен кръвоизлив, фрактури на ребра, хематом и други травматични увреждания.

Пострадалата е настанена за лечение в болнично заведение, където ѝ е извършена спешна медицинска интервенция.

По делото е изискана медицинска документация относно състоянието ѝ. Предстои назначаване на съдебномедицинска експертиза, анализират се всички относими към случая факти и обстоятелства.

Под ръководството и надзора на прокуратурата продължават активните действия по разследването за установяване на извършителя и събиране на доказателства.