Защо Ким Чен Ун никога не говори за майка си? Дълбоко пазената тайна на Пхенян

В Северна Корея произходът е всичко, а биографичната празнота около „Великата майка“ крие факти, които биха могли да сринат мита за божествената легитимност на диктатора

1 юни 2026, 16:30
С евернокорейският лидер Ким Чен Ун е истински майстор в използването на семейната си история за политическа пропаганда. Държавните медии в Пхенян ежедневно бълват хвалебствия за неговия баща Ким Чен Ир и непрекъснато го свързват с култа към личността на неговия дядо – основателя на нацията Ким Ир Сен. Ким Чен Ун дори съзнателно копира прическата, походката и стила на обличане на своя предтеча, за да подчертае кръвната си линия и правото си над властта.

(Във видеото: Лидерът на Северна Корея отново заведе дъщеря си на официално събитие)

В този перфектно дирижиран семеен портрет обаче има една огромна, оглушителна празнота – неговата майка. Защо лидерът на една от най-изолираните ядрени сили в света никога не произнася името ѝ публично? Отговорът се крие в поредица от биографични факти, които според законите на самата Северна Корея се считат за петно върху биографията на Първото семейство.

Майката на Ким Чен Ун се казва Ко Йон Хи. Родена в Осака, тя е дете на етнически корейци, а по-късно семейството ѝ се преселва в Северна Корея като част от мащабна държавна програма за репатриране. Младата Ко става успешна танцьорка в престижна трупа, където се запознава с тогавашния престолонаследник Ким Чен Ир. Тя се превръща в негова дългогодишна партньорка и му ражда три деца, сред които е и настоящият диктатор.

Въпреки ключовата ѝ роля в династията, в Северна Корея е подсъдимо дори да изговориш името ѝ на глас. Първата причина за това пълно информационно затъмнение е нейният японски произход. В севернокорейската идеология Япония е исторически враг номер едно заради бруталната колониална окупация на Корейския полуостров. Пропагандата на режима се крепи на идеята за абсолютната чистота на управляващата кръвна линия. Фактът, че майката на Върховния лидер е родена именно в Япония, напълно руши този мит. Още по-опасно за имиджа на режима е, че нейният баща е работил в шивашка фабрика, която е произвеждала униформи за имперската японска армия – грях, който в Пхенян не се прощава на никого.

От друга страна, Северна Корея е разделена на строго кастово общество, базирано на произхода. Гражданите се делят на категории въз основа на това какво са правили предците им по време на японската окупация и Корейската война. Корейците, завърнали се от Япония, автоматично биват класифицирани в най-ниското качество на т.нар. „враждебна класа“. По законите на собствената си държава, Ким Чен Ун има „опетнен“ произход и реално не би трябвало да има право дори да живее в столицата, камо ли да я управлява.

Към това се добавя и фактът, че Ко Йон Хи е била любимката на Ким Чен Ир, но двамата никога не са имали официална държавна сватба. Преди нея бащата на Ким е имал други връзки и наследници. За режима е изключително важно настоящият лидер да изглежда като единствен и безспорен законен наследник, поради което детайлите около личния живот на баща му се пазят в пълна тайна.

През годините режимът направи плахи опити да изгради култ към нея, но с огромна предпазливост. В строго конфиденциални пропагандни филми, прожектирани само пред висши партийни функционери, тя е наричана с псевдоними като „Майката на Пхенян“ или „Великата майка“. В тези материали гласът зад кадър я описва като най-вярната съратничка на Генерала, но лицето ѝ от младостта като танцьорка никога не се показва, а истинското ѝ име и произход остават спестени на публиката. За Ким Чен Ун майка му е едновременно най-близкият човек и най-голямата му политическа уязвимост. В държава, където измислените митове заместват реалността, истината за нея е твърде опасна за оцеляването на режима и затова жената, която го е родила, ще остане просто един призрак в официалната история.

Източник: The Independent, BBC News, Reuters, The Guardian, Yonhap News Agency    
