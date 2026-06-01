Пиратски "парти кораб" потъна край "Острова на рая" - пътници се спасиха в последния момент

148 души бяха принудени да скачат във водата, след като туристически кораб край турския курорт Мармарис се наклони рязко и потъна в Средиземно море.

Туристи преживяха шок, след като така нареченият „семеен пиратски парти кораб“, с който пътували край бреговете на Турция, се наклони на една страна и бързо започна да потъва, принуждавайки всички 148 души на борда да скачат във водата, за да спасят живота си.

Корабът „Big Boss Diamond“, който обещава „вълшебни моменти за цял живот“, отплавал от турския курортен град Мармарис в петък за петчасово пътуване до т.нар. „Остров на рая“, но ситуацията бързо излязла извън контрол след вдигането на котвата.

„Двигателят се повреди“, разказва един от пътниците, цитиран от The Sun.

Драматични кадри, заснети от туристи на близки плавателни съдове, показват как корабът се накланя на около 45 градуса, докато паникьосан мъж по бански скача във водата с крака напред.

Пътници със спасителни жилетки се озовали във водите на Средиземно море около пиратския кораб, докато спасителни лодки се насочвали към мястото на инцидента.

Корабът, който рекламира, че „родителите могат да се забавляват на горната палуба, докато децата играят“, е превозвал и 20 деца.

В рамките на около час плавателният съд почти напълно потънал, като от него над водата останали да стърчат единствено пиратските мачти, а отломки се разпръснали във водата около него.

„Скъпи гости и приятели, много ви благодарим за загрижеността и въпросите за нас“, написала компанията „Big Boss Diamond“ в Instagram след инцидента.

„Всички сме живи и здрави“, добавили от фирмата, като съобщили, че друг кораб ще поеме туристическите им обиколки, докато „Big Boss Diamond“ бъде „поправен“, без да уточняват причината за потъването.

Публикации в социалните мрежи на туроператора от предишни дни показват туристи по бански, които танцуват, пият и се пръскат с вода на фона на песента „Pump It Up“, докато мъж, облечен като пират, забавлява гостите, платили 60 долара за неограничени напитки.

По данни на губернаторството на провинция Мугла, което координира спасителната операция, няма пострадали или загинали при инцидента.