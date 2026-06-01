Пиратски "парти кораб" потъна край "Острова на рая" - пътници се спасиха в последния момент

Очевидци разказват за хаотична евакуация и отчаяни опити за бягство

1 юни 2026, 14:15
148 души бяха принудени да скачат във водата, след като туристически кораб край турския курорт Мармарис се наклони рязко и потъна в Средиземно море.

Туристи преживяха шок, след като така нареченият „семеен пиратски парти кораб“, с който пътували край бреговете на Турция, се наклони на една страна и бързо започна да потъва, принуждавайки всички 148 души на борда да скачат във водата, за да спасят живота си.

Корабът „Big Boss Diamond“, който обещава „вълшебни моменти за цял живот“, отплавал от турския курортен град Мармарис в петък за петчасово пътуване до т.нар. „Остров на рая“, но ситуацията бързо излязла извън контрол след вдигането на котвата.

„Двигателят се повреди“, разказва един от пътниците, цитиран от The Sun.

Драматични кадри, заснети от туристи на близки плавателни съдове, показват как корабът се накланя на около 45 градуса, докато паникьосан мъж по бански скача във водата с крака напред.

Пътници със спасителни жилетки се озовали във водите на Средиземно море около пиратския кораб, докато спасителни лодки се насочвали към мястото на инцидента.

Корабът, който рекламира, че „родителите могат да се забавляват на горната палуба, докато децата играят“, е превозвал и 20 деца.

В рамките на около час плавателният съд почти напълно потънал, като от него над водата останали да стърчат единствено пиратските мачти, а отломки се разпръснали във водата около него.

„Скъпи гости и приятели, много ви благодарим за загрижеността и въпросите за нас“, написала компанията „Big Boss Diamond“ в Instagram след инцидента.

„Всички сме живи и здрави“, добавили от фирмата, като съобщили, че друг кораб ще поеме туристическите им обиколки, докато „Big Boss Diamond“ бъде „поправен“, без да уточняват причината за потъването.

Публикации в социалните мрежи на туроператора от предишни дни показват туристи по бански, които танцуват, пият и се пръскат с вода на фона на песента „Pump It Up“, докато мъж, облечен като пират, забавлява гостите, платили 60 долара за неограничени напитки.

По данни на губернаторството на провинция Мугла, което координира спасителната операция, няма пострадали или загинали при инцидента.

Източник: nypost    
Пиратски

Не само гиганти: Откриха фосил от най-малкия динозавър, живял някога на Земята

Праисторическото създание е било с големината на врана, имало е пера и зъби и доказва, че в сянката на гигантите е процъфтявал неподозиран микросвят

От куриер до милионер: Спечелил €6 млн. от лотарията се върна на работа, за да изненада колегите си

Григор Макдоналд, който след 30 години разнасяне на пратки удари джакпота, раздаде цветя и лотарийни билети на хората, с които е работил с десетилетия

Министърът на отбраната на Норвегия: Контролът над „Мечата пролука“ би увеличил заплахата за НАТО

Осло предупреждава, че засилването на руското присъствие в северните води може да промени военния баланс в региона.

Мадяр иска да отстрани президента на Унгария от поста му

Мадяр иска да отстрани президента на Унгария от поста му

Мадяр е уведомил президента за намеренията си

Четирима нахлуха в дом в село Мъдрец в 4:00 часа сутринта, бутнаха и раниха жена

Четирима нахлуха в дом в село Мъдрец в 4:00 часа сутринта, бутнаха и раниха жена

Сигнал в 4:16 сутринта прати патрулки и линейка в село Мъдрец. Криминалисти и прокуратура разплитат мотивите зад среднощна атака

Булка отправи предупреждение към гостите си, след като сватбена традиция едва не завърши с трагедия

Младата жена призова двойките да мислят за безопасността преди ефектните кадри за социалните мрежи

17-годишен нападна с лопата кмет на село край Монтана, пострадалият е в болница

Младежът заподозрял, че е подал сигнал за силна музика по време на празненство

Замръзване на мозъка: Какво разкрива за здравето ни болката от сладолед

Замръзване на мозъка: Какво разкрива за здравето ни болката от сладолед

Ако често изпитвате т.нар. „мозъчно замръзване“, това може да е наследствена черта, но и ранен сигнал за по-сериозно главоболие

Кои зодии остават без истински приятели заради тежкия си характер

Кои зодии остават без истински приятели заради тежкия си характер

Астролозите са посочили зодиакалните знаци, на които им е най-трудно да изградят близки приятелства поради склонност към емоционална предпазливост. Смята се, че тези черти на характера влияят на доверието и дълбочината на социалните връзки днес

Преди 40 години му казваха, че кариерата му свършва: Защо Кърт Ръсел избяга от Холивуд

Преди 40 години му казваха, че кариерата му свършва: Защо Кърт Ръсел избяга от Холивуд

Актьорът разказва за спокойния живот в Колорадо, докато половинката му Голди Хоун разкрива защо са обърнали гръб на Лос Анджелис след два брутални обира

КЗП откри нарушения на детски площадки и атракциони преди 1 юни

Над 120 проверки в цялата страна разкриха пропуски в безопасността и информацията за потребителите

Руси къдрици и бели рокли: Опитаха да подобрят рекорда за най-много двойнички на Мерилин Монро

Руси къдрици и бели рокли: Опитаха да подобрят рекорда за най-много двойнички на Мерилин Монро

Над хиляда души се събраха в Палм Спрингс, за да почетат паметта на холивудската легенда точно преди нейния 100-тен рожден ден

След Путин, Лукашенко също предупреди Армения за риск от „украински сценарий“

По думите му именно в този контекст се засилват дискусиите за евентуално излизане на Армения от ЕАИС и ориентация към членство в ЕС

Внимание, шофьори! Спират движението по "Дунав мост" при Русе

Внимание, шофьори! Спират движението по "Дунав мост" при Русе

След размяната на удари: Тръмп твърди, че Иран иска сделка

Изявлението му дойде, след като американските военни съобщиха, че през уикенда са нанесли удари по ирански военни обекти

НЛО или съвпадение? Метеорит падна до изригващ вулкан и предизвика истерия в мрежата

НЛО или съвпадение? Метеорит падна до изригващ вулкан и предизвика истерия в мрежата

Вирусно видео, показващо метеорит, преминаващ пред изригващ филипински вулкан, предизвика спекулации за извънземни. Неизвестен обект се появи след удара, но експерти предложиха логично обяснение

