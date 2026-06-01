България

Национален тест на BG-ALERT и сирени за Деня на Ботев утре

При подаване на сигнала от сирените всички пешеходци и пътни превозни средства в населените места в страната следва да преустановят движение

1 юни 2026, 15:53
Източник: МВР

В продължение на половин час – от 11:00 часа до 11:30 часа на 2 юни, ще бъде проведен отложеният от 01.04.2026 г. национален тест на системата BG-ALERT, съобщиха от МВР.

Целта на теста е проверка на функционирането на всички компоненти на системата, като ще се използва специално предвиденият канал за тестове. Каналът за тестове подлежи на управление от мобилното устройство. 

Ако желаете да получавате тестови съобщения, уверете се, че тестовият канал е активиран, посочват от МВР.

В 12:00 ч. ще бъдат задействани и сирените на Националната система за ранно предупреждение и оповестяване (НСРПО). При подаване на сигнала всички пешеходци и пътни превозни средства в населените места в страната следва да преустановят движението си по улиците и площадите, като останат на място.

С решение на Министерския съвет на Република България 2 юни е обявен за Ден на Ботев и на загиналите за свободата на България, чиято памет се почита със сирени. Те ще бъдат задействани в продължение на две минути, припомнят от министерството.

Източник: БТА, Константин Костов    
BG-ALERT МВР Ден на Ботев
