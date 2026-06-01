Национален тест на BG-ALERT и сирени за Деня на Ботев утре

В продължение на половин час – от 11:00 часа до 11:30 часа на 2 юни, ще бъде проведен отложеният от 01.04.2026 г. национален тест на системата BG-ALERT, съобщиха от МВР.

Целта на теста е проверка на функционирането на всички компоненти на системата, като ще се използва специално предвиденият канал за тестове. Каналът за тестове подлежи на управление от мобилното устройство.

Нова дата за тестване на системата BG-Alert

Ако желаете да получавате тестови съобщения, уверете се, че тестовият канал е активиран, посочват от МВР.

В 12:00 ч. ще бъдат задействани и сирените на Националната система за ранно предупреждение и оповестяване (НСРПО). При подаване на сигнала всички пешеходци и пътни превозни средства в населените места в страната следва да преустановят движението си по улиците и площадите, като останат на място.

С решение на Министерския съвет на Република България 2 юни е обявен за Ден на Ботев и на загиналите за свободата на България, чиято памет се почита със сирени. Те ще бъдат задействани в продължение на две минути, припомнят от министерството.