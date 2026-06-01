Мъж прави гонка с полицията и удари 8 коли в София

С офийска районна прокуратура привлече към наказателна отговорност 29-годишен мъж за три престъпления.

Събраните до момента доказателства сочат, че вчера в София, ж.к. „Обеля“, при управление на лек автомобил „Бе Ем Ве“, обвиняемият извършил непристойни действия, грубо нарушаващи обществения ред и изразяващи явно неуважение към обществото.

След подаден звуков и светлинен сигнал от полицейските служители той не се подчинил на полицейското разпореждане, продължил движението си с превишена скорост. Последвала гонка с полицейския автомобил, създавайки предпоставки за увреждането на публично и частно имущество, както и живота и здравето на гражданите. При това мъжът. реализирал пътнотранспортни произшествия с 8 автомобила, като причинил значителни имуществени вреди.

След това обвиняемият отказал да му бъде извършена проверка по надлежния ред за установяване на употребата на алкохол и наркотични вещества или техни аналози и не изпълнил предписание на контролен орган за изследване по надлежния ред.

С постановление на дежурен прокурор мъжът е задържан за срок до 72 часа.

Днес, наблюдаващ прокурор внесе в Софийски районен съд искане за определяне на мярка постоянно „задържане под стража“ спрямо обвиняемия.