Спечели 6 млн. евро от лотарията и се върна на работа: Куриер изненада старите си колеги

К уриер, който спечели внушителните 5,2 милиона лири (близо 6 милиона евро) от лотарията, се завърна на бившето си работно място, за да изненада старите си колеги с букети цветя и готови билети с шанс за нов джакпот, съобщава The Independent.

61-годишният Гари Макдоналд напуска работа веднага след като животът му се преобръща миналата година. Още тогава обаче той си обещава, че един ден ще се върне при хората, с които е прекарал повече от три десетилетия, за да сподели щастието си с тях. В продължение на 30 години Гари е доставял колети до магазините в огромния търговски център „Лейксайд“ в Есекс, Англия.

След голямата печалба животът му се развива със зашеметяваща скорост – той се жени за дългогодишната си партньорка Анита и двамата се преместват от Източен Лондон в чисто нова самостоятелна къща с четири спални.

„Последните 12 месеца бяха пълна лудост – от откритието, че печеля джакпота и участието ми в телевизионната реклама на лотарията, до сватбата и преместването в нов дом“, споделя Гари.

„Добре че се пенсионирах рано – оказа се, че да си милионер е работа на пълен работен ден! Въпреки това бях щастлив да прекъсна пенсионирането си за един ден, за да изпълня обещанието, което дадох пред себе си. Беше страхотно да изненадам старите колеги, лицата им бяха направо за снимка“, споделя Гари.

Дона Самюълс, мениджър на един от магазините в търговския център, описва срещата като „невероятна изненада“.

„Той изобщо не беше длъжен да го прави, но бях толкова трогната. От друга страна, това е типично за Гари – просто показва колко прекрасен човек е той. Доколкото помня, Гари беше тук всеки ден, в дъжд и пек, винаги с шега и усмивка. Когато миналата година изведнъж изчезна, се притесних да не му се е случило нещо лошо. Бях на седмото небе, когато разбрах истинската причина. Тази печалба просто не можеше да се случи на по-свестен човек“, разказва Дона.

Гари си спомня, че в предишния му живот алармата му е звъняла в 5:30 сутринта всеки Божи ден.

„Винаги съм се гордял с това да си върша работата добре, но това, което наистина правеше дните ми хубави, бяха хората, които виждах ежедневно. С едно приятелско махване, няколко думи или, в редки случаи, чаша топъл чай, ние изградихме истинска връзка. Затова, когато спечелих, тези хора веднага влязоха в плановете ми. Отне ми известно време да се върна тук, но гледайки щастливите им лица и чувайки смеха им, чакането си заслужаваше“, споделя милионерът и през смях добавя: „Единственият проблем е, че прекрасната ми съпруга Анита използва случая, за да отиде на сериозен шопинг в мола!“.

Любопитен детайл е, че първата покупка, която Гари прави веднага след като разбира, че е станал мултимилионер миналата година, е била съвсем скромна – нова прахосмукачка.