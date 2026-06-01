Археолози останаха без думи: Откриха загадъчен тунел в Йерусалим

Тунелът е дълъг около 50 метра и е открит преди строежа на нов жилищен квартал. Той е висок приблизително 5 метра и широк около 3 метра. Изработката му е описана като „изключително прецизна“

1 юни 2026, 15:28
А рхеолози откриха впечатляващ древен тунел в Йерусалим. Находката е направена близо до археологически обекти, свързани с библейското Царство Юдея.

Израелската служба за антики (IAA) обяви откритието на 14 май. Тунелът е дълъг около 50 метра и е открит преди строежа на нов жилищен квартал. Той е висок приблизително 5 метра и широк около 3 метра. Изработката му е описана като „изключително прецизна“.

„Тунелът е открит затрупан със слоеве почва, натрупани през стотици, може би дори хиляди години. Ясно е, че който и да е изсякъл този тунел, е вложил огромни усилия, внимателно планиране и е притежавал необходимите способности и ресурси“, заявиха от IAA. 

Директорите на разкопките Сиван Мизрахи и Зиновий Мацкевич споделиха, че откритието е било неочаквано. „Ние проучвахме сравнително скалист и открит терен, когато внезапно открихме естествена карстова кухина. За наша изненада, с напредването на разкопките, тази кухина се превърна в дълъг тунел. Части от него все още са срутени, така че тунелът все още не е разкрил всичките си тайни“, казаха те, цитирани от Fox News.

През 2020 г. разкопки на IAA близо до Рамат Рахел разкриха печати и структури, свързани с Царство Юдея. Това показва, че „правителствена дейност е протичала в района“, според организацията.

Все още няма доказателства, които пряко да свързват новооткрития тунел с Царство Юдея или библейската епоха. Възрастта на тунела е неизвестна. Той се намира само на няколкостотин метра от два значими древни обекта – обществена сграда от Желязната епоха (първия храм) в квартал Арнона и Тел Рамат Рахел, където са документирани останки от селище, датиращи от Желязната епоха до ислямския период.

Въпреки че целта на тунела остава неясна, изследователите предполагат, че той може да е бил изсечен, за да се достигне до кредов слой, използван за добив на строителни камъни или производство на вар. Възможни доказателства в подкрепа на тази интерпретация включват шахта, изсечена в тавана на тунела, която може да е била използвана за вентилация, както и отломки от кариери, открити на пода на тунела – въпреки че и тази интерпретация остава несигурна.

Експерти изключват възможността тунелът да е бил част от древна водна система. Някои предполагат, че обектът може да е бил изоставен преди завършването на строителството. „Алтернативно, находките може да показват, че добивът и строителството на тунела никога не са били завършени и следователно неговата цел и естество остават неизвестни“, посочват от IAA.

Амит Реем, археолог от IAA за района на Йерусалим, заяви, че находката „се присъединява към много други, които се разкриват всеки ден, час по час, из целия град“. „Археолозите и изследователите на Израелската служба за антики работят постоянно, защото този град никога не престава да изненадва. Обикновено имаме обяснения за откритията, които правим, но понякога, както в този случай, стоим смаяни и изумени“, каза Реем. 

Източник: Fox News    
