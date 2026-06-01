Любопитно

Признати експерти и творчески авторитети от световната сцена в силна програма на ФАРА 2026

С нови категории, прецизиран регламент, практически формати и 15% ръст в броя на заявките фестивалът затвърждава ролята си на водеща платформа за креативната индустрия в България

1 юни 2026, 16:20
ФАРА 2026 събира международни и български творчески авторитети в силна лекционна и обучителна програма.

Практически уъркшопи и майсторски класове ще дадат на участниците инструменти за стратегия, креативно мислене и представяне на идеи.

Водещи на специалните формати са Лазар Джамич, Том Еванс и Боян Златарски.

Участието в уъркшопите е с предварително записване до 31 май и е достъпно само за акредитирани участници.

Българската асоциация на комуникационните агенции (БАКА) представя гост-звездите в програмата на ФАРА 2026. Двадесет и шестото издание на най-престижния форум на креативната индустрия в България ще събере в Бургас признати международни експерти, творчески авторитети и професионалисти с впечатляваща биография на световната рекламна сцена. Тази година фестивалната програма надгражда лекционния формат с практически уъркшопи и майсторски класове, които ще дадат на участниците не само вдъхновение, но и конкретни инструменти за стратегия, креативно мислене, представяне на идеи и развитие на творческия потенциал.

Сред специалните формати в програмата са майсторският клас на Лазар Джамич – Moments That Matter as a Quick Insight Tool / Rapid Strategy Prototyping, обучителната сесия на Том Еванс – Presenting Creative Work, и The Creative Liberation Workshop на Боян Златарски, насочен към младите таланти в българската реклама. Уъркшопите поставят фокус върху различни, но ключови за индустрията теми: от бързото генериране на стратегически инсайти и комуникационни идеи, през убедителното представяне на творческа работа, до освобождаването на младия творчески потенциал от излишните ограничения.

ФАРА 2026 ще се проведе от 4 до 6 юни в Международния конгресен център в Бургас под надслов „Идеите празнуват“. Изданието се отличава с обновен регламент, нови категории и нова специална награда – „Бранд мениджър на годината“, насочена към професионалистите в компаниите партньори на комуникационните агенции. Промените в конкурсната програма и прецизираният регламент са посрещнати с висока активност от индустрията, като фестивалът отчита 15% ръст в броя на заявките спрямо 2025 г.

Информация за практическите формати за стратегия, креативност и представяне на идеи на ФАРА 2026

4 юни:

На 4 юни Том Еванс ще проведе обучителната сесия Presenting Creative Work. Тя поставя фокус върху едно от най-важните умения в креативната индустрия – способността не просто да имаш силна идея, а да можеш да я представиш убедително с присъствие, увереност и отношение към собствената работа.

В сесията Том Еванс ще сподели практически инструменти, малки трикове, професионални тайни и човешки качества, които правят разликата между успешно и неуспешно представяне на творческа идея. Участниците ще си тръгнат с по-ясно разбиране за собствения си презентационен стил, повече увереност в креативните разговори с високи зaлoзи и инструменти, които могат да приложат веднага.

Том Еванс е творчески директор, предприемач и коуч, който работи с организации и креативни лидери върху продукти, марки, култура и личностно развитие. В лекцията си Feel More, Make Better той ще постави фокус върху човешката енергия, присъствието и усещането като предимство на креативността в ерата на изкуствения интелект.

5 юни:

На 5 юни Лазар Джамич в своя двучасов майсторски клас под името „Moments That Matter as a Quick Insight Tool / Rapid Strategy Prototyping“ ще запознае участниците с подхода Moments That Matter – ключови моменти в живота на потребителите и тяхното клиентско пътуване, които могат да се използват като бърз стратегически инструмент за генериране на комуникационни идеи.

В рамките на сесията участниците ще работят върху собствени брифове или проекти на живо, за да развият предложения и идеи с практическо приложение. Представянето на идеите не е задължително, за да бъде запазена поверителността на отделните проекти, но Лазар Джамич ще бъде на разположение за брейнсторминг и насоки към екипите и участниците.

Лазар Джамич е креативен стратег, лектор, писател и консултант.

На 5 юни в програмата се включва Боян Златарски с „The Creative Liberation Workshop“ – тричасова работилница, насочена към младите таланти в българската реклама. Форматът цели да освободи творческата практика от ограниченията, които често стоят между младите рекламисти и добрата идея – клиенти, творчески директори, адвокати, продуценти, отговорност, надзор, правила и всичко останало, което не е нужно, за да се създава силна работа.

ФАРА 2026 събира отново заедно рекламната общност благодарение на силната подкрепа от Нова Броудкастинг Груп и Нетинфо.

Съдят епилептик, че излъгал за книжка и прегазил 2 жени във Варна

Мъжът може да получи наказание „лишаване от свобода“ за срок от десет до петнадесет години

Рап звездата A$AP Rocky идва за първи концерт в България

Световната рап звезда и модна икона ще взриви зала „Арена 8888 София“ на 9 октомври. Концертът е част от мащабното му турне в подкрепа на новия му рекорден албум, чиято обложка е дело на легендарния режисьор Тим Бъртън.

Разбиха наркогрупа с хеликоптер и марихуана за 2 милиона евро

Окръжната прокуратура в Бургас привлече към отговорност петима души, след като в таен склад бяха открити 250 килограма дрога, подготвена за трафик към Турция

Легендарният футболист Кевин Кийгън разкри, че е диагностициран с рак в четвърти стадий

Футболният свят изразява подкрепата си към двукратния носител на наградата за Футболист на годината в Европа

След истерия за билети: Селин Дион с извънредни концерти в Париж

Много почитатели на Селин Дион не успяха да се сдобият с билети заради високи цени, лотарии, предварителни продажби и измами

Национален тест на BG-ALERT и сирени за Деня на Ботев утре

При подаване на сигнала от сирените всички пешеходци и пътни превозни средства в населените места в страната следва да преустановят движение

Археолози останаха без думи: Откриха загадъчен тунел в Йерусалим

Тунелът е дълъг около 50 метра и е открит преди строежа на нов жилищен квартал. Той е висок приблизително 5 метра и широк около 3 метра. Изработката му е описана като „изключително прецизна“

Мъж прави гонка с полицията и удари 8 коли в София

След това обвиняемият отказал да му бъде извършена проверка за алкохол и наркотици

Регионална среща в Пловдив набелязва пътя за развитие на традиционната търговия

На 9 юни форумът „Търговия с човешко лице“ представя работещи практики и актуални пазарни тенденции за собствениците на магазини

Министърът на отбраната на Норвегия: Контролът над „Мечата пролука“ би увеличил заплахата за НАТО

Осло предупреждава, че засилването на руското присъствие в северните води може да промени военния баланс в региона.

Мадяр иска да отстрани президента на Унгария от поста му

Мадяр е уведомил президента за намеренията си

Четирима нахлуха в дом в село Мъдрец в 4:00 часа сутринта, бутнаха и раниха жена

Сигнал в 4:16 сутринта прати патрулки и линейка в село Мъдрец. Криминалисти и прокуратура разплитат мотивите зад среднощна атака

Булка отправи предупреждение към гостите си, след като сватбена традиция едва не завърши с трагедия

Младата жена призова двойките да мислят за безопасността преди ефектните кадри за социалните мрежи

17-годишен нападна с лопата кмет на село край Монтана, пострадалият е в болница

Младежът заподозрял, че е подал сигнал за силна музика по време на празненство

Замръзване на мозъка: Какво разкрива за здравето ни болката от сладолед

Ако често изпитвате т.нар. „мозъчно замръзване“, това може да е наследствена черта, но и ранен сигнал за по-сериозно главоболие

САЩ въоръжават българските F-16 с най-новите ракети на НАТО

От Вашингтон посочват, че допълнителното въоръжение не е било включено в първоначалния пакет

