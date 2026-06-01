Хит в мрежата: Естонски депутат стана популярен заради уникална прическа тип „каска“

Е стонският политик Рейн Еплер се превърна в едно от най-обсъжданите имена в социалните мрежи през последните дни. Причината обаче не са политически дебати или реформи, а неговата изключително специфична прическа, която масово беше сравнена от потребителите с пластмасова каска или с легендарното ретро подстригване „на паничка“. Снимката му обиколи десетки платформи, предизвиквайки вълна от реакции заради перфектните геометрични линии и зашеметяващата симетрия на косата му, която изглежда като отлята от пластмаса.

Рейн Еплер е член на Естонската консервативна народна партия (EKRE). Роден е през 1977 г. в Талин, като преди да влезе в политиката, гради успешна кариера в бизнес сектора, работейки основно за технологични и консултантски компании. През 2020 г. той за кратко заема поста министър на околната среда, а в момента е народен представител в естонския парламент.

Самоирония с кутия бонбони

Освен с външния си вид, Еплер привлече вниманието и с изненадващо доброто си чувство за хумор. В скорошен пост във Facebook той публикува колаж с прочута марка естонски шоколадови бонбони на компанията Kalev. Политикът на шега предложи алтернативен дизайн на опаковката, в случай че фирмата реши да пусне версия за възрастни с ликьор. Вместо традиционната картинка, Еплер беше монтирал собствения си портрет с перфектната си коса – ход, който спечели симпатиите на хората и отпуши вълна от креативни коментари.

Мрежата буквално преля от хумор. Един от потребителите написа:

„Бях убеден, че тази снимка е генерирана от изкуствен интелект, а тя се оказа напълно истинска!“

Друг пък се пошегува: „Защо не изглежда така и на плакатите за изборите?“. По отношение на идеята за бонбоните с алкохол се появиха и коментари като: „Ако са с ликьор, може би очите ти на опаковката трябваше да светят“ и „Това всъщност е гениален маркетингов ход“.

Случаят с Рейн Еплер за пореден път доказва как необичайните лични детайли и усещането за самоирония могат моментално да се превърнат във вайръл сензация, измествайки сухата политика в полза на забавлението в интернет.