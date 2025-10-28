Свят

Сини кучета се появиха в Чернобил - мистериозно явление в забранената зона

Доброволци от организацията „Кучетата на Чернобил“ откриха няколко животни със синя козина. Експерти подозират контакт с химикали, но не изключват и ефект от дългогодишното излагане на радиация

28 октомври 2025, 15:56
"Лукойл" обяви продажбата на международни активи, докато България ускорява строителството на Вертикалния газов коридор
"Бях на колене, молейки се": Най-опустошителните урагани в историята

Г рижещите се за кучетата, които са намерили дом в Чернобил, забелязаха някои сини кучета - явление, което е първо в района на бедствието.

Групата, наречена „Кучетата на Чернобил“, сподели видео, показващо няколко глутници кучета, като поне едно от тях е напълно синьо, показани от Daily Mail.

„Не бяха сини миналата седмица. Не знаем причината и се опитваме да ги уловим, за да разберем какво се случва“, споделиха те в надписа към видеото.

„Най-вероятно са се докоснали до някакъв вид химикал.“

Организацията, филиал на неправителствената Clean Futures Fund, добавя, че макар цветовете да са тревожни, кучетата изглеждат „много активни и здрави“.

От 2017 г. организацията „Кучетата на Чернобил“ се грижи за около 700 кучета, обитаващи 18 квадратни мили от забранената зона около Чернобил. Те им осигуряват храна и медицинска помощ всяка година.

Тези кучета са потомци на домашни любимци, оставени след евакуацията на жителите след ядрената катастрофа в Чернобил през 1986 г., една от най-катастрофалните ядрени аварии в историята.

Докато екипът не знае какво е причинило синия цвят, потребители в социалните мрежи са предложили няколко обяснения в коментарите под видеата в Instagram и TikTok.

@dogsofchernobyl Blue dogs found in Chornobyl. A very unique experience we have to discuss. We are on the ground now catching dogs for sterilization and we came across 3 dogs that were completely blue. We are not sure exactly what is going. The town people are asking us why the dogs were blue, as They were not blue last week. We do not know the reason and we are attempting to catch them so we can find out what is happening. Most likely they’re getting into some sort of chemical. They seem to be very active and healthy but at this point we have not been able to catch them. Photos taken by the team October 2025 #dogs #bluedogs #chernobyl #strang #Love ♬ Ordinary - Alex Warren

„Този синкав цвят на козината е резултат от външно замърсяване с химикали, които могат да се изперат“, сподели един потребител в TikTok.

Друг коментира: „Учуден съм, че тези кучета все още могат да се размножават, след като са били в контакт с този замърсен район толкова дълго време.“

Докато тези кучета изглеждат безопасни, учените изучават животните в района още от бедствието.

Аварията започва на 26 април 1986 г. с експлозията на един от реакторите на атомната централа и води до най-голямото освобождаване на радиоактивни материали в историята на човечеството.

След трагичния инцидент хората са евакуирани от Чернобил и околните райони, за да се избегне излагането на високи нива радиация. Оттогава районът се нарича Чернобилска забранена зона.

Липсата на хора позволи на дивата природа да се развива и процъфтява в района, където нивото на радиация е 11,28 милирема, шест пъти повече от допустимото за човешки работници.

Проучване от 2024 г. установява, че кучетата са мутирали и са развили нов „суперсила“ - те са имунизирани срещу радиация, тежки метали и замърсяване.

Учени събрали кръвни проби от 116 бездомни кучета, живеещи в Зоната, и открили две различни популации, генетично различни от другите кучета в околността.

Това предполага, че те са се адаптирали да устоят на дългосрочно излагане на токсична среда, което обяснява защо продължават да се развиват в пустошта.

Норман Дж. Клейман, експерт по здравеопазване на околната среда в Колумбийския университет, ръководи екип, който изследва как животът в сурова среда влияе на генетиката на кучетата. Той и колегите му са събрали кръвни проби по време на стерилизация и ваксинация на „полудиви“ кучета около атомната централа и на 10 мили от Чернобил.

Пробите са транспортирани в САЩ за извличане на ДНК и анализ, който разкрива уникалната генетика на тези кучета.

„По някакъв начин две малки популации кучета успяха да оцелеят в тази силно токсична среда“, заяви Клейман.

Изследователите са открили почти 400 „отклоняващи се локуса“ - геномни участъци, които се различават значително от останалата част от генома, и 52 гена, свързани с тези локуси, които може да са повлияни от замърсяването около атомната централа.

С други думи, замърсената среда е предизвикала генетични мутации при кучетата, които са се предавали от поколение на поколение, като им е позволила да се адаптират към суровите условия.

Сини кучета Чернобил Кучета на Чернобил Радиация Генетична адаптация Ядрена катастрофа Химическо замърсяване Забранена зона Мутации Грижа за животни
Силно земетресение удари Турция
Силно земетресение удари Турция

Преди 18 часа
Ужасна трагедия с автобус край Симеоновград бе избегната по чудо

Преди 20 часа
Мелиса се превърна в най-силната буря на планетата

Преди 18 часа
Самолет, излетял от Канада, се разби в Гренландия

Преди 22 часа

La Stampa: 4 причини защо Путин няма да спечели в Украйна

Свят Преди 7 минути

Руският президент вярва в победата, но реалността е съвсем различна, казват двама високопоставени източници от американското разузнаване пред италианското издание La Stampa

Ваксините от последните 20 години вече са достъпни в електронното здравно досие

Ваксините от последните 20 години вече са достъпни в електронното здравно досие

България Преди 34 минути

Над 19 милиона записа за поставени ваксини от 2005 г. насам са интегрирани в Националната здравноинформационна система – стъпка към по-пълна и достоверна медицинска история на всеки гражданин

Ужасът на Анелиз Мишел – момичето, вдъхновило „Екзорсизмът на Емили Роуз“

Ужасът на Анелиз Мишел – момичето, вдъхновило „Екзорсизмът на Емили Роуз“

Любопитно Преди 40 минути

Историята за екзорсизмите на Анелиз Мишел е основата на филма от 2005 г. „Екзорсизмът на Емили Роуз“, но истинската история е много по-ужасяваща

Ноември идва с 25 градуса и мъгли - подробна прогноза за времето

Ноември идва с 25 градуса и мъгли - подробна прогноза за времето

България Преди 45 минути

До -5 градуса ще паднат температурите през следващия месец

Москва

Мистериозна зелена светлина озари небето над Москва

Любопитно Преди 1 час

Записано на множество видеокамери в автомобили и охранителни камери, събитието от понеделник бързо стана вирусно в социалните мрежи

Учим за парите: как финансовата грамотност отключва иновации чрез детската банкова карта

Пари Преди 1 час

Над 10 000 ученици вече знаят как да планират средствата си с програмата ни за финансова грамотност #YoungPower и ползват дигитален подарък за знания, споделя Станислава Стефанова, ръководител отдел „Сегмент младежи“ в Банка ДСК

Съквартирантите в Big Brother се превръщат в голямо щастливо семейство

Съквартирантите в Big Brother се превръщат в голямо щастливо семейство

Любопитно Преди 1 час

Давид и Сияна влизат в ролята на тийнейджъри

Трагичният призрак на "Красивата непозната"

Трагичният призрак на "Красивата непозната"

Свят Преди 2 часа

"Имали сме гости, резервирали тази стая, и посред нощ се обаждат и казват: „Изкарайте ме оттук“

Почина актрисата от "Фолти Тауърс" Прунела Скейлс

Почина актрисата от "Фолти Тауърс" Прунела Скейлс

Свят Преди 2 часа

Семейството ѝ потвърди смъртта ѝ в изявление

ООН: Русия умишлено напада цивилни в Украйна с дронове

ООН: Русия умишлено напада цивилни в Украйна с дронове

Свят Преди 2 часа

Доклад на ООН обвинява Русия, че целенасочено атакува цивилни граждани в Източна Украйна с дронове и бомби

Окончателно: Отмениха домашния арест на Мирослав Беляшки

Окончателно: Отмениха домашния арест на Мирослав Беляшки

България Преди 2 часа

Той беше задържан в края на април при специализирана полицейска операция

Новото дигитално банкиране на Пощенска банка с рекорден ръст и одобрение

Новото дигитално банкиране на Пощенска банка с рекорден ръст и одобрение

Любопитно Преди 2 часа

Мащабната високотехнологична трансформация на платформите за онлайн банкиране на Пощенска банка е реализирана за рекордно кратък срок

Борисов: Ще направим още един завод, за средните калибри

Борисов: Ще направим още един завод, за средните калибри

България Преди 2 часа

Това заяви лидерът на ГЕРБ по време на форум на "Капитал" - Regional Defence Summit 2025

Звезди от киното и модата блестят на Vogue World: Hollywood в Лос Анджелис

Любопитно Преди 2 часа

Събитието превърна града в жив филмов сет, където дизайнери, актьори и художници споделяха светлината на прожекторите

Омбудсманът алармира за хаос с парното, хиляди граждани могат да останат без ясни сметки

Омбудсманът алармира за хаос с парното, хиляди граждани могат да останат без ясни сметки

България Преди 2 часа

Велислава Делчева поиска спешни мерки от енергийния министър заради правен вакуум при изчисляването на топлинната енергия в етажната собственост

Как емоциите разрушават органите: Сърцето и черният дроб са в риск

Как емоциите разрушават органите: Сърцето и черният дроб са в риск

Любопитно Преди 2 часа

