Сини кучета се появиха в Чернобил - мистериозно явление в забранената зона

Г рижещите се за кучетата, които са намерили дом в Чернобил, забелязаха някои сини кучета - явление, което е първо в района на бедствието.

Групата, наречена „Кучетата на Чернобил“, сподели видео, показващо няколко глутници кучета, като поне едно от тях е напълно синьо, показани от Daily Mail.

„Не бяха сини миналата седмица. Не знаем причината и се опитваме да ги уловим, за да разберем какво се случва“, споделиха те в надписа към видеото.

„Най-вероятно са се докоснали до някакъв вид химикал.“

Организацията, филиал на неправителствената Clean Futures Fund, добавя, че макар цветовете да са тревожни, кучетата изглеждат „много активни и здрави“.

От 2017 г. организацията „Кучетата на Чернобил“ се грижи за около 700 кучета, обитаващи 18 квадратни мили от забранената зона около Чернобил. Те им осигуряват храна и медицинска помощ всяка година.

Тези кучета са потомци на домашни любимци, оставени след евакуацията на жителите след ядрената катастрофа в Чернобил през 1986 г., една от най-катастрофалните ядрени аварии в историята.

Докато екипът не знае какво е причинило синия цвят, потребители в социалните мрежи са предложили няколко обяснения в коментарите под видеата в Instagram и TikTok.

Blue dogs found in Chornobyl. A very unique experience we have to discuss. We are on the ground now catching dogs for sterilization and we came across 3 dogs that were completely blue. We are not sure exactly what is going. The town people are asking us why the dogs were blue, as They were not blue last week. We do not know the reason and we are attempting to catch them so we can find out what is happening. Most likely they're getting into some sort of chemical. They seem to be very active and healthy but at this point we have not been able to catch them. Photos taken by the team October 2025

„Този синкав цвят на козината е резултат от външно замърсяване с химикали, които могат да се изперат“, сподели един потребител в TikTok.

Друг коментира: „Учуден съм, че тези кучета все още могат да се размножават, след като са били в контакт с този замърсен район толкова дълго време.“

Докато тези кучета изглеждат безопасни, учените изучават животните в района още от бедствието.

Аварията започва на 26 април 1986 г. с експлозията на един от реакторите на атомната централа и води до най-голямото освобождаване на радиоактивни материали в историята на човечеството.

След трагичния инцидент хората са евакуирани от Чернобил и околните райони, за да се избегне излагането на високи нива радиация. Оттогава районът се нарича Чернобилска забранена зона.

Липсата на хора позволи на дивата природа да се развива и процъфтява в района, където нивото на радиация е 11,28 милирема, шест пъти повече от допустимото за човешки работници.

Проучване от 2024 г. установява, че кучетата са мутирали и са развили нов „суперсила“ - те са имунизирани срещу радиация, тежки метали и замърсяване.

Учени събрали кръвни проби от 116 бездомни кучета, живеещи в Зоната, и открили две различни популации, генетично различни от другите кучета в околността.

Това предполага, че те са се адаптирали да устоят на дългосрочно излагане на токсична среда, което обяснява защо продължават да се развиват в пустошта.

Норман Дж. Клейман, експерт по здравеопазване на околната среда в Колумбийския университет, ръководи екип, който изследва как животът в сурова среда влияе на генетиката на кучетата. Той и колегите му са събрали кръвни проби по време на стерилизация и ваксинация на „полудиви“ кучета около атомната централа и на 10 мили от Чернобил.

Пробите са транспортирани в САЩ за извличане на ДНК и анализ, който разкрива уникалната генетика на тези кучета.

„По някакъв начин две малки популации кучета успяха да оцелеят в тази силно токсична среда“, заяви Клейман.

Изследователите са открили почти 400 „отклоняващи се локуса“ - геномни участъци, които се различават значително от останалата част от генома, и 52 гена, свързани с тези локуси, които може да са повлияни от замърсяването около атомната централа.

С други думи, замърсената среда е предизвикала генетични мутации при кучетата, които са се предавали от поколение на поколение, като им е позволила да се адаптират към суровите условия.