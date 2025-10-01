Руски удар спря захранването за АЕЦ "Чернобил"

Р уски артилерийски обстрел прекъсна електрозахранването на защитното съоръжение, в което се намира част от Чернобилската атомна електроцентрала, съобщи украинското министерство на енергетиката.

Централата е частично разрушена при най-тежката ядрената катастрофа в историята през 1986 г. и се намира под защитен похлупак.

Украйна търси варианти за щетите по АЕЦ „Чернобил“

„Новият защитен похлупак – ключово съоръжение, което изолира разрушения четвърти енергоблок на АЕЦ "Чернобил" и предотвратява изпускането на радиоактивни материали в околната среда, остана без захранване“, обявиха от украинското министерство в Телеграм.