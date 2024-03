Тези същества от Чернобил са напълно незасегнати от радиацията

Н ови изследвания разкриват, че нематодите, обитаващи зоната на изключване на Чернобил, не се интересуват от нивата на радиация около злополучната електроцентрала. След като анализирали генома на микроскопичните червеи, учените открили, че ДНК на съществата остава напълно непроменена, въпреки че са били изложени на нива на йонизираща радиация, които ние, хората, смятаме за вредни.

"Катастрофата в атомната електроцентрала в Чернобил през 1986 г. превърна околния регион в най-радиоактивния пейзаж на планетата", пишат авторите на изследването. Почти 40 години по-късно 30-километров район около площадката остава изоставен поради високите нива на задържаща се радиация, въпреки че засега не е ясно как това се е отразило на местната дива природа.

"Дали внезапната промяна в околната среда е довела до селекция на видове или дори на индивиди в рамките на един вид, които са естествено по-устойчиви на йонизираща радиация?" - разсъждава авторът на изследването София Тинтори. За да проучат това, тя и колегите ѝ събират 15 нематоди от различни райони на централата и сравняват геномите им с тези на пет други червея от същия вид от различни части на света.

Тъй като йонизиращата радиация може да причини двойни верижни скъсвания на ДНК, изследователите предполагат, че червеите от Чернобил ще проявят "наследствени хромозомни пренареждания", които се предават в няколко поколения облъчени нематоди. За тяхна изненада обаче екземплярите от централата не показват хромозомни различия в сравнение с червеите от Германия, САЩ, Австралия, Мавриций и Филипините.

По-нататъшните анализи разкриват, че нематодите от Чернобил не показват по-скорошно придобити мутации от останалите видове, като всичко това предполага, че тяхната ДНК не е била увредена от радиацията в Чернобил.

"Това не означава, че Чернобил е безопасен - по-вероятно е да означава, че нематодите са наистина издръжливи животни и могат да издържат на екстремни условия. Също така не знаем колко дълго всеки от събраните от нас червеи е бил в Зоната, така че не можем да сме сигурни точно какво ниво на облъчване е получил всеки червей и неговите предци през последните четири десетилетия", казва Тинтори.

Чудейки се дали нематодите просто нямат специален механизъм за поправяне на увредената ДНК, изследователите излагат животните на три различни химикала, причиняващи мутации, и наблюдават как тези мутации се предават на следващите поколения. Като цяло те откриват, че различните щамове нематоди проявяват различни нива на толерантност към тези мутагени, но реакциите им не могат да бъдат предвидени в зависимост от излагането им на радиация.

С други думи, червеите от Чернобил не са били систематично по-добри в защитата на своята ДНК от нематодите от други места, което предполага, че нивата на радиация в областта не са селектирали щамове с по-висока степен на генетична устойчивост. Вместо това изглежда, че нематодите просто не се повлияват от йонизиращата радиация.

Въпреки че тези открития очевидно са чудесна новина, ако сте микроскопичен червей, те имат значение и за хората. Например те биха могли да помогнат на учените да разберат защо някои хора са по-податливи на увреждане на ДНК от други, като по този начин ще доведат до нови прозрения за развитието на рака и други заболявания.

"Сега, когато знаем кои щамове нематоди са по-чувствителни или по-толерантни към увреждане на ДНК, можем да използваме тези щамове, за да проучим защо различни хора са по-склонни от други да страдат от въздействието на канцерогени", казва Тинтори.

