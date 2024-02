Жабите от Чернобил са открили начин да оцелеят след ядрената катастрофа

Л есно е да се предположи, че в района, облъчен от ядрената катастрофа в Чернобил през 1986 г., са останали малко живи същества. Въпреки това някои видове са се адаптирали - включително източните дървесни жаби. Как са успели да го направят? Изследователите смятат, че ключът е в бързата смяна на цвета на кожата им.

Източните дървесни жаби (Hyla orientalis) обикновено са яркозелени, но през 2016 г. екип от изследователи, работещи в Чернобил, се натъква на няколко жаби с черна кожа. По-късно те се завръщат, за да проучат популацията в детайли, като прекарват три години в изследване на над 200 мъжки жаби, уловени от водоеми от и извън зоната на изключване на Чернобил в Северна Украйна.

Екипът открива, че жабите, намерени в зоната на аварията, "имат забележително по-тъмна гръбначна окраска на кожата, отколкото жабите от зоната извън нея". Защо кожата им е по-тъмна? За да се предпазят от радиацията, предполагат изследователите.

Жабите с по-тъмна кожа имат повече от група пигменти, наречени меланин; повече меланин може да доведе до по-тъмна кожа и коса, но също така може да предпази от радиация, включително йонизиращата, открита в Чернобил.

"Известно е, че тъмното оцветяване предпазва от различни източници на радиация чрез неутрализиране на свободните радикали и намаляване на увреждането на ДНК, и по-специално пигментацията с меланин е предложена като буферен механизъм срещу йонизираща радиация", пишат учените в своето изследване.

Цветът на кожата на жабите е бил най-тъмен в районите, които са били най-близо до взрива и където радиацията е била висока по време на бедствието - сегашните нива на радиация изглежда не са оказали влияние. Това, предполага екипът, означава, че "високите нива на йонизираща радиация, вероятно по време на аварията, може да са били избрани за по-тъмна окраска при жабите от Чернобилското дере".

