Истинската история на тримата водолази от Чернобил, които се жертваха за Европа

И сторията е изпълнена със събития, които предизвикват силни спомени само с произнасянето на една дума... Уотъргейт, Дюнкерк, Бопал и Титаник. Когато става дума за предизвикване на чувство на страх, има едно, което и до днес изпълва съзнанието с безброй разрушителни образи и конотации. Тази дума е „Чернобил“, пише Sky History.

На 26 април 1986 г. в Чернобилската атомна електроцентрала близо до град Припят в Украйна късно през нощта тест за безопасност се обърква и светът преживява най-тежката ядрена авария на всички времена. Десетки хора загиват непосредствено след нея, а през следващите години - още хиляди. При аварията в атмосферата се отделя 400 пъти повече радиация от атомната бомба, хвърлена върху Хирошима, и се замърсяват милиони декари околна земя. Малцина обаче осъзнават, че мащабите на разрушенията можеха да бъдат много по-големи, ако не беше смелостта на трима доброволци.

На 4 май 1986 г., само няколко дни след първоначалната катастрофа, машинният инженер Алексей Ананенко, старши инженерът Валери Беспалов и началникът на смяната Борис Баранов излизат напред, за да изпълнят мисия, която мнозина смятат за самоубийство. Били са предупредени, че ако не оцелеят, за семействата им ще се погрижат. Резултатът от тяхната мисия щеше да реши съдбата на милиони хора; значението ѝ беше несравнимо по своя мащаб и представлява един от най-великите моменти на плъзгащите се врати в историята. И така, каква точно е била тяхната мисия?

В деня на катастрофата, за да овладеят пламтящия пожар, пожарникарите изпомпват вода в ядрения реактор. Един от страничните ефекти беше, че тя наводни мазето с радиоактивна вода. В това мазе се намираха клапаните, които при завъртане източваха „балонните басейни“, разположени под реактора и служещи за охлаждаща течност за централата.

В рамките на няколко дни е установено, че разтопеният ядрен материал се топи през бетонния под на реактора и бавно си проправя път надолу към басейните под него. Ако подобното на лава вещество влезе в контакт с водата, то ще предизвика експлозия на замърсена с радиация пара, която ще унищожи цялата централа заедно с другите три реактора, причинявайки невъобразими щети и ядрени отпадъци, от които светът трудно ще се възстанови. Басейните, съдържащи около 20 милиона литра вода, трябваше да бъдат източени, а единственият начин за това беше ръчното завъртане на правилните клапани в наводненото подземие. Появяват се тримата ни герои.

Ако тримата смелчаци не бяха успели да изпълнят мисията си, броят на жертвите в Чернобил щеше да достигне милиони. Ядреният физик Василий Нестеренко заявява, че взривът е щял да има сила от 3-5 мегатона и да остави голяма част от Европа необитаема за стотици хиляди години.

Облечени в неопренови костюми и снабдени само с фенерче, тримата доброволци скочиха в тъмнината на долния етаж на мазето и се отправиха в търсене на важните клапани. Последвалите събития са превърнати в своеобразен съвременен мит. В продължение на десетилетия след събитието широко се разпространява информацията, че тримата мъже са плували в радиоактивна вода в почти пълна тъмнина, като по чудо са открили клапаните дори след като фенерчето им е угаснало, избягали са, но вече са показвали признаци на остър радиационен синдром (ОРС) и за съжаление малко по-късно са се поддали на радиационно отравяне. Очевидно са били погребани в оловни ковчези.

Андрю Летербароу, автор на книгата „Чернобил 01:23:40“ от 2016 г., прекарва пет години в проучване на катастрофата и открива малко по-различен, но не по-малко героичен развой на събитията. Мазето е било залято с радиоактивна вода, но пожарникарите преди това са изпомпали част от нея, така че когато мъжете са скочили във водата, тя е била само на височината на коленете. Те също не са били първите, които са влезли, тъй като други вече са влезли в мазето, за да измерят нивата на радиация, въпреки че за съдбата на тези хора не се знае почти нищо.

Откриването на клапаните все пак е чудо, както заявява Leatherbarrow: „Мъжете влязоха в мазето с неопренови костюми, с радиоактивна вода до коленете, в коридор, пълен с безброй тръби и клапани... беше като да намериш игла в купа сено“. И все пак те са намерили тази игла, преди разтопената активна зона на реактора над тях да си проправи път надолу през тавана. Всички въздъхнаха с облекчение.

Мъжете излязоха от мазето като герои и се радваха заедно с колегите си на добре свършената работа.

По-късно Ананенко е цитиран да казва пред съветските медии: „Всички в АЕЦ „Чернобил“ (атомната електроцентрала) наблюдаваха тази операция. Когато лъчът на прожектора попадна върху една тръба, ние се зарадвахме: Тръбата водеше към клапаните. Чухме как от резервоара се изсипва вода. И след още няколко минути момчетата ни прегръщаха“. Мъжете излезли от мазето като герои и се зарадвали с колегите си за „добре свършената работа“.

Макар че благодарение на изследванията на Лезербароу познанията ни за събитието вече са малко по-ясни, той признава, че някои от най-добрите източници по темата за Чернобил все още не са преведени, тъй като съветското правителство е искало да омаловажи бедствието.

Повече от тридесет години по-късно истинските мащаби на разрушенията, причинени от Чернобил, все още са обект на горещи спорове. Това, което не подлежи на обсъждане, е невероятната смелост, проявена от тези трима мъже в онзи съдбовен ден през май 1986 г. Те са знаели точно какви са рисковете и са били готови да се откажат от всичко, за да спасят живота на непонятен брой хора.

През следващите месеци и години около 600 000 работници по обеззаразяването, известни като „ликвидатори“, са привлечени да помагат за почистването след аварията. Те помогнаха значително за ограничаване на краткосрочните и дългосрочните щети, причинени от бедствието, но хиляди от тях платиха най-високата цена. Тяхната храброст и саможертва също трябва да се помнят заедно с героизма на водолазите от Чернобил.

Какво се случи с водолазите от Чернобил?

Част от неофициалната легенда за Чернобил е, че тримата безстрашни „водолази“ са пожертвали живота си, за да спасят милиони хора, но са се разболели непосредствено след мисията си. Реалността е много по-положителна от мита, тъй като и тримата мъже са избегнали тази ужасна съдба. Всъщност се смята, че Алексей Ананенко и Валери Беспалов са все още живи към 2024 г., докато Борис Баранов живее до 2005 г., когато умира от сърдечно заболяване.

В годините след Чернобил Ананенко е бил най-гласовитият по отношение на самото събитие и неговите последици. Спомените му за деня след експлозията дават увлекателна представа за това как жителите на Припят са се събудили в една преобразена реалност.

Както си спомня в едно интервю, първият знак, че нещо не е наред, е гледката на почистващи камиони, които разпръскват бяла пяна по улиците - на пръв поглед безобидно зрелище, което за опитните очи на Ананенко означава, че в завода се е случило нещо ужасно.

