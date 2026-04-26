Шок и осъждане: Светът реагира след стрелбата срещу Тръмп

Свят

Обновена преди 11 минути / 26 април 2026, 12:50
Източник: БТА/AP

С ветът беше разтърсен от драматичните събития в хотел „Хилтън“ във Вашингтон, където ежегодната вечеря на Асоциацията на кореспондентите в Белия дом се превърна в арена на стрелба и паника.

Евакуацията на президента на САЩ Доналд Тръмп и съпругата му Мелания предизвика вълна от остри реакции сред световните лидери, които единодушно осъдиха нападението и отправиха послания за защита на демократичните ценности и сигурността на публичните фигури.

Италианският премиер Джорджа Мелони беше сред първите, които използваха социалните мрежи, за да изразят своята категорична позиция. Тя подчерта, че в съвременните демокрации няма място за политическа омраза и призова за защита на „цивилизацията на диалога“ като бариера срещу фанатизма. Мелони изрази своята пълна солидарност със семейство Тръмп и вицепрезидента Джей Ди Ванс

„Няма да позволим фанатизмът да отрови местата, на които се води свободен дебат и се разпространява информация. Защитата на цивилизацията на диалога трябва да остане непоклатимата бариера срещу всяка нетърпимост и в опазване на ценностите, върху които се градят нашите нации“, подчерта Мелони

Подобно послание отправи и дипломат номер едно на ЕС Кая Калас, която изтъкна, че събитие, целящо да отдаде почит на свободата на медиите, никога не трябва да става сцена на страх. Тя заяви, че е облекчена от факта, че всички присъстващи са изведени невредими, и припомни, че политическото насилие е недопустимо в демократичния свят.

Британският премиер Киър Стармър също сподели, че е потресен от случилото се, като подчерта, че всяка атака срещу демократичните институции и свободата на медиите следва да бъде осъждана с най-голяма твърдост.

От Израел премиерът Бенямин Нетаняху отправи лично послание, в което сподели, че заедно със съпругата си Сара са били шокирани от опита за убийство. Той изрази облекчението си, че президентската двойка е невредима, и похвали бързата и решителна реакция на агентите от „Сикрет Сървис“, които предотвратиха по-голяма трагедия.

Призиви за отхвърляне на насилието дойдоха и от съседна Канада. Премиерът Марк Карни изрази огромното си облекчение, че всички гости на вечерята са в безопасност, повтаряйки тезата, че подобни актове нямат място в едно цивилизовано общество.

Президентът на Мексико Клаудия Шенбайум също се присъедини към хорaта, които осъдиха стрелбата, като кратко и ясно отсече, че насилието никога не може да бъде отговорът на обществените разделения.

Президентът на Франция Еманюел Макрон осъди „неприемливата“ атака срещу президента на САЩ, предаде Франс прес. „Въоръжената атака срещу президента на САЩ, извършена снощи е неприемлива. Насилието никога няма място в демокрацията“, написа френският президент в "Екс". „Изразявам на Доналд Тръмп цялата си подкрепа“, допълни Макрон.

Премиерът на Испания Педро Санчес се присъедини към колегите си от Европа. „Насилието никога не е отговор. Човечеството ще постигне напредък само чрез демокрацията, съвместното съжителство и мира“, подчерта Санчес в социалните мрежи.

„Облекчена съм да науча, че Доналд и Мелания Тръмп, както и всички присъствали на вечерята на кореспондентите в Белия дом, са добре. Насилието няма място в политиката. Благодаря на полицията и специализираните сили за бързата им реакция, гарантирала безопасността на гостите“, написа председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен в X.

Премиерът на Индия Нарендра Моди заяви, че е „облекчен да научи, че президентът на САЩ Доналд Тръмп, първата дама Мелания Тръмп и вицепрезидентът Джей Ди Ванс са в безопасност“, предадоха световните агенции и индийски медии. 

„Изпращам най-добрите си пожелания за тяхната сигурност и добро здраве. Насилието няма място в демокрацията и трябва да бъде осъдено безусловно“, заяви Моди в "Екс" по повод стрелбата на гала вечеря на кореспондентите в Белия дом, на която присъстваха Доналд Тръмп и съпругата му и американският вицепрезидент Джей Ди Ванс.

Пакистанският премиер Шехбаз Шариф заяви, че е дълбоко шокиран от стрелбата по време на събитие, на което във Вашингтон са присъствали президентът на САЩ и неговата съпруга. Шариф определи стрелбата като обезпокояваща и изрази облекчение, че Тръмп, първата дама Мелания и другите присъстващи на вечерята са в безопасност.

„Моите мисли и моите молитви ги придружават и аз искам да им пожелая да останат в безопасност и в добро здраве“, написа Шариф в "Екс".    

Евакуация, хаос и оръжия на сцената – Драмата с Тръмп на вечерята на кореспондентите
15 снимки
Тръмп вечеря Сикрет сървиз стрелба Вашингтон
Тръмп вечеря Сикрет сървиз стрелба Вашингтон
Тръмп вечеря Сикрет сървиз стрелба Вашингтон
Тръмп стрелба Вашингтон

Източник: по материали на БТА    
Последвайте ни
ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Снимката е илюстративна

