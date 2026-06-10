Радев потвърди: Вече сме дали достатъчно, спираме военната помощ за Украйна

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П равителството прекратява предоставянето на въоръжение от Българската армия за Украйна. Това заяви премиерът Румен Радев в началото на днешното заседание на Министерския съвет.

„Вече сме дали достатъчно, а страната ни продължава да търпи социалноикономически щети от тази кръвопролитна война“, посочи той.

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Премиерът подчерта, че правителството е убедено, че решението на конфликта не може да бъде постигнато с военни средства.

„Затова отново призоваваме за всеобхватен и реалистичен подход към този конфликт и за търсене на дипломатическо решение“, заяви Радев.

По думите му приоритет остава укрепването на отбранителните способности на Българската армия и институциите в страната.

„Укрепването на върховенството на правото, на демократичните институции и на отбранителните способности на Българската армия, а не наливането на още средства в тази война, е реалната инвестиция в европейското бъдеще на България“, допълни премиерът.

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Tой изрази и благодарност към пожарникарите, участвали в овладяването на инцидент на „Челопешко шосе“.

Радев заяви още, че служителите на МВР трябва да работят без политически натиск в борбата с престъпността и корупцията.

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Премиерът засегна и темата за бюджета за 2026 година. Той увери, че основните социални системи ще бъдат обезпечени, въпреки „наследените финансови затруднения“.

Кабинетът продължава и прегледа на обществените поръчки, като тези, които будят съмнения за нередности или корупция, ще бъдат прекратявани. Предвиждат се и мерки за повишаване на събираемостта на приходите в бюджета.

Радев коментира и срещата с големите търговски вериги.

„Те поеха доброволен ангажимент за намаляване с поне 15% на цените на основни хранителни стоки за продължителен период. Искам обаче да подчертая, че този ангажимент не трябва да бъде за сметка на българския производител”, каза Радев.

„Вчера, в края на деня, в някои медии се появи информация, че български производители на плодове и зеленчуци са били притискани от някои вериги да намалят цените така, че това поевтиняване да бъде за тяхна сметка. Ще помоля министъра на земеделието и храните за спешна проверка на тази информация”, каза премиерът.

„Ние подходихме съвсем добронамерено, с очакване за разбиране, солидарност и социална отговорност. Такъв ангажимент вчера прозвуча много ясно от страна на веригите и се надяваме той да бъде спазен. Но ако реалността се разминава с поетия ангажимент, държавата разполага с редица механизми, особено след последните законодателни промени, които предприехме, за да защити българските граждани и българските производители. И ще го направим”, категоричен бе Румен Радев.