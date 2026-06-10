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Топ 5 нощни напитки, които топят мазнините, докато спите

Някои напитки, консумирани вечер, могат не само да угасят жаждата, но и да помогнат за контрола на теглото

Надежда Неменски Надежда Неменски

10 юни 2026, 15:23
Топ 5 нощни напитки, които топят мазнините, докато спите
Източник: iStock/GettyImages

Н якои напитки, консумирани вечер, могат не само да угасят жаждата, но и да помогнат за контрола на теглото. Според изданието Eating Well съществуват няколко варианта, които могат да подпомогнат метаболизма, да намалят усещането за глад и да съдействат за процеса на отслабване.

Кефир

Кефирът е ферментирала млечна напитка, която на вкус наподобява кисело мляко с леко тръпчив нюанс. Той съдържа протеини и пробиотици, които могат да подпомогнат загубата на тегло. Една чаша кефир съдържа 9 грама протеин. Той засища и помага за потискане на среднощния глад.

Консумацията на протеини преди лягане също така помага за стабилизиране на нивата на кръвната захар през нощта, което превключва тялото в режим на изгаряне на мазнини по време на сън.

Кефирът съдържа както суроватъчен протеин, така и казеин – два вида протеини, които стимулират мускулния синтез през нощта, когато се приемат преди сън. Освен това съдържанието на калций и витамин D в него поддържа възстановяването на мускулите и здравето на костите.

Балансираният чревен микробиом все по-често се свързва с по-добро регулиране на теглото, тъй като може да намали възпаленията и да подобри инсулиновата чувствителност.

Вода

Пиенето на вода вечер не ускорява директно метаболизма, но може да създаде усещане за ситост и да намали среднощното хапване. Започнете с чаша вода преди или по време на вечеря. 

Съвет: Първо изпийте чаша вода, а след това изяжте богатата си на протеини закуска.

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Зелен чай

Зеленият чай е не само безкалоричен, но и богат на епигалокатехин галат (EGCG) – мощен антиоксидант, който помага за изгарянето на мазнините. Изборът на чай без кофеин е идеален за времето преди лягане, особено ако сте чувствителни към кофеина. Въпреки че обикновеният зелен чай съдържа повече катехини, безкофеиновият вариант все пак запазва по-голямата част от тях.

Сок от вишни

Сънят е критичен фактор за контрола на теглото, тъй като лошият сън може да наруши нивата на хормоните, регулиращи глада (като грелин и лептин), което води до повишен апетит и апетит за вредни храни. Сокът от тръпчиви вишни е естествен източник на мелатонин – хормонът, който поддържа качеството на съня.

Освен това сокът от вишни съдържа полифеноли, включително антоцианини, които имат антиоксидантни и противовъзпалителни свойства.

Функционални напитки

Функционалните напитки са категория безалкохолни напитки, които съдържат полезни за здравето съставки като пробиотици, пребиотици, билки, витамини, минерали или други съединения.

Те могат да включват пребиотични газирани напитки, комбуча, билкови инфузии или растителни млека.

Например, пребиотичните газирани напитки съдържат фибри с малко или никаква захар. Други съставки, като магнезий и адаптогени (например ашваганда), се свързват с намаляване на стреса и по-добър сън, което може да подпомогне загубата на тегло.

Други съвети за отслабване

Легнете си по-рано

Късното лягане обикновено е свързано с консумацията на повече калории в края на деня, които могат да се натрупат с времето и да затруднят отслабването. Опитайте се да настроите „аларма за успокояване“, която да ви напомня да преминете в режим на почивка по-рано. Стремете се към 7 до 9 часа качествен сън.

Оставете телефона си

Скролването може да изглежда релаксиращо, но всъщност има обратния ефект. Синята светлина от екраните потиска производството на мелатонин. Недостигът на сън и лошото му качество са свързани със затлъстяването. Лошият сън може да повиши хормоните на глада на следващия ден и да намали енергията, необходима за тренировки, което прави отслабването по-трудно.

Ограничете консумацията на алкохол

Минимизирането на алкохола вечер помага за подобряване на съня. Въпреки че чаша вино може да ви помогне да заспите, тя обикновено води до по-накъсан сън и по-малко време, прекарано в REM фазата (дълбокия сън). Алкохолът може също така да засили горещите вълни при жени в перименопауза и менопауза, което допълнително нарушава съня, когато той и без това е проблем.

Този текст е само за информация. За медицински съвет или диагноза се консултирайте със специалист.

По темата

Редактор: Надежда Неменски
Източник: rbc.ua    
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