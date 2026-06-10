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Arena Select от Vivacom с екшън, смях и вдъхновяващи истории през юни

10 юни 2026, 13:25
Arena Select от Vivacom с екшън, смях и вдъхновяващи истории през юни
Източник: Vivacom

Ю ни идва с повече кино емоции, силни истории и любими заглавия в Arena Select от Vivacom – пакетът, който събира в едно трите тематични канала – Arena Action, Arena Comedy и Arena Life. На прага на лятото зрителите ще могат да се потопят в свят на висок адреналин, романтични сюжети, завладяващи документални поредици, риалити формати и хитови сериали за всяко настроение.

С Arena Select потребителите получават достъп до още повече разнообразно съдържание. Всичко това с цели 75% отстъпка от стандартната цена - само за 1.00 € | 1.96 лв. за 30 дни при заявка през приложението My Vivacom до 30.06.2026 г. 

Източник: Vivacom

Пакетът е включен без допълнително заплащане за клиентите на EON PREMIUM и EON SAT PREMIUM.

За любителите на динамичното кино Arena Action подготвя месец, изпълнен с напрежение, преследвания и запомнящи се герои. Сред акцентите е военната драма „Братска вражда“ (Brothers of War) – на 12 юни от 22:50ч., фантастичният трилър „Секретен отряд“ (Push) с Крис Евънс и Дакота Фанинг – на 19 юни от 22:50 ч., както и криминалният „Хинтерланд“ (Hinterland) – на 26 юни от 22:50 ч. Зрителите ще могат да проследят и сериала „Катакомби“ (Echos), който от 20 юни в 23:00 ч. ще потопи аудиторията в мрачния свят на социални изгнаници, живеещи под земята.

Юнските вечери в Arena Comedy идват с доза хумор, романтика и отличени заглавия. Сред предложенията са романтичната комедия „Разходка с лодка“ (Boat Trip) с Куба Гудинг Джуниър и Хорейшо Санц – на 13 юни от 21:00 ч., където една объркана резервация се превръща в начало на серия от комични ситуации и неочаквани срещи. Лентата носи типичното леко настроение на летните комедии и е подходящ избор за зрителите, които търсят забавление без напрежение.

В романтичната линия на канала се отличава и „Писма до Жулиета“ (Letters to Juliet) с Аманда Сайфред, Кристофер Игън, Ванеса Редгрейв и Франко Неро. Филмът ще се излъчи на 21 юни от 21:00 ч. и ще отведе зрителите във Верона, където едно старо писмо ще се превърне в повод за пътешествие, изпълнено с любов, спомени и втори шанс. Програмата включва още „Джуно“ (Juno) – 14 юни от 21:00 ч., „Детайлите“ (The Details) – 28 юни от 21:00 ч., сезон 7 на „Господин Ди“ (MR. D.) от 17 юни от 21:30ч. и сезон 2 на „Момичетата на татко“ (Daddy’s Daughters) от 22 часа.

Arena Life допълва юнската селекция с вдъхновяващи документални заглавия, драматични истории и филми, които поставят фокус върху човешките избори, вътрешните конфликти и впечатляващите гледки от различни точки на света. През месец юни каналът ще предложи още „Тайните на мозъка“ (Secrets Of The Brain) от 10 юни от 20:50ч., „Малдивите: Водното господство на Индийския океан“ (Maldives: Water Kingdom of the Indian Ocean) от 20 юни от 20:20 ч., както и сезон 20 на риалити формата „Топ дизайнер“ (Project Runway) от 13 юни от 19:30 ч.

Сред филмовите предложения в Arena Life е още съдебният трилър „Време да убиваш“ (A time to kill) – на 10 юни от 22:30 ч. с Матю Макконъхи, Сандра Бълок и Самюъл Л. Джаксън, мистериозната драма „Остани“ (Stay) – на 17 юни от 22:30 ч. с Юън Макгрегър, Наоми Уотс и Райън Гослинг, както и „Мъртва точка“ (Blindspotting) – на 24 юни от 22:30 ч. – история за приятелство, идентичност и социални промени. 

С Arena Select от Vivacom юни носи още повече избор – от висок адреналин и криминални сюжети до комедии, вдъхновяващи документални истории и заглавия за споделени летни вечери у дома.

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