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"Всичко стана съвсем естествено": Рич Пол с рядък коментар за връзката си с Адел

В едно от най-интимните си интервюта досега, 45-годишният спортен мениджър разказа как двамата са преминали границата на приятелството. Рич Пол призна, че преди връзката им не е познавал творчеството на мегазвездата, но в момента е най-щастливият мъж до нея

10 юни 2026, 13:08
"Всичко стана съвсем естествено": Рич Пол с рядък коментар за връзката си с Адел
Източник: Getty Images

С портният агент Рич Пол разкри интимни детайли за връзката си със световната музикална икона Адел. В ново интервю той сподели, че двамата са се запознали „чрез общ приятел“ и романсът им се е развил напълно органично, без излишно напрежение, съобщава Page Six.

„Познавах я от известно време“, разказа 45-годишният Пол по време на гостуването си в подкаста „Glass Half Full“ на Крейг Мелвин.

„Знаете как е – когато се въртите в едни и същи среди, просто неизбежно се засичате. Никога обаче не съм се опитвал да свалям или да се натрапвам на хора от тези близки кръгове, защото на тях постоянно им се налага да се справят с подобно досадно отношение. Това просто не е в моя стил. Всичко между нас се случи съвсем естествено“, откровен е спортният мениджър.

Пол призна, че въпреки че е наясно с огромните, глобални хитове на Адел, преди връзката им не е слушал активно по-малко популярните ѝ песни.

„Очевидно е, че няма как да не си чувал чудовищните ѝ хитове. Аз следя пулса на събитията и знаех големите парчета, но определено не бях запознат с цялото ѝ творчество така, както го познавам в момента“, обяснява с усмивка той.

Водещият Крейг Мелвин попита как точно приятелството е прераснало в нещо повече. Рич Пол обясни, че двамата често са се засичали на различни събития, което постепенно ги е сближило.

„Движехме се в една и съща компания, излизахме заедно. Винаги, когато се виждахме, се смеехме и се шегувахме. Всичко беше просто приятелско и сърдечно“, споделя Пол, след което се пошегува, че отношенията им са останали такива, „докато в един момент нещата спряха да бъдат просто приятелски“ и той се е превърнал в „обект на интерес“ за носителката на „Грами“. С типичното си чувство за хумор мениджърът добави още, че в момента той е „най-добрият певец в къщата“.

Влиятелната двойка предизвика слухове за романс за първи път през 2024 г., когато се появиха заедно на мач от НБА. През август същата година изпълнителката на „Hello“ официално потвърди годежа им пред феновете си.

Самата Адел също не пести суперлативи за годеника си. Преди време тя сподели пред Опра Уинфри, че Рич е изключително забавен и интелигентен.

„Той е невероятно умен. Направо е изумително да го гледаш как работи“, разказа тогава певицата. Тя допълни, че връзката им върви изключително гладко и призна, че това е първият път, в който обича истински себе си и е напълно готова да обича и да бъде обичана от някой друг.

Източник: Page Six    
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