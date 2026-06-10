България

Рецидивист преби до смърт мъж посред бял ден в София, отива на съд

Прокуратурата внесе обвинителен акт за бруталното убийство до контейнери за смет в ж.к. „Разсадника“; извършителят може да остане в затвора доживот

10 юни 2026, 13:21
Рецидивист преби до смърт мъж посред бял ден в София, отива на съд
Източник: iStock

Б рутално престъпление, извършено посред бял ден в столицата, стигна до съдебната скамейка. Софийска градска прокуратура внесе обвинителен акт срещу криминално проявен мъж (Р.П.), пребил до смърт свой съгражданин в условията на опасен рецидив. Заради жестокостта на деянието и миналото на извършителя, законът предвижда най-тежкото наказание – доживотен затвор без замяна.

Нападението: Безмилостен побой до кофите за боклук

Трагедията се разиграва на 28 октомври миналата година, около 14:00 часа, в столичния квартал „Разсадника“. Изпаднал в ярост и във видимо пияно състояние, Р.П. засича жертвата си – Х.К. – до контейнери за смет. 

Нападателят пребива непознатия мъж, нанасяйки му серия от юмручни удари и ритници в главата, шията, гърдите и тялото.

Случайни граждани стават свидетели на побоя и веднага звънят на спешния телефон 112. Пред диспечерите те описват жестоката картина: „непознат пиян мъж се е надвесил над възрастен мъж и му нанася удари, от които той лежал окървавен и не мърдал“.

Битката за живот и съдебното възмездие

Екипите на полицията и Спешна помощ пристигат за минути. Извършителят е задържан на място, а пребитият мъж е откаран по спешност в болница в критично състояние – с тежки черепно-мозъчни травми, счупвания и масивни кръвоизливи. Въпреки бързата и професионална намеса на лекарите, травмите се оказват несъвместими с живота и на следващия ден Х.К. издъхва.

Разследването, поето от Трето РУ и градската прокуратура, е събрало доказателства срещу обвиняемия. Изготвени са множество съдебни експертизи, иззети са веществени доказателства и е направено прецизно ДНК профилиране и сравнителни анализи, които директно заковават извършителя.

Р.П., който вече е лежал зад решетките за други провинения, беше оставен за постоянно в ареста още на 3 декември. Сега Софийският градски съд предстои да насрочи разпоредително заседание и да реши дали 15-годишна присъда ще бъде достатъчна, или рецидивистът ще остане в затвора доживот.

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