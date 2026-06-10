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Дамска чанта от „кожа на Т. рекс“ за $600 000 може да бъде ваша, но дали наистина е толкова специална?

Дамска чанта от говежда кожа? Толкова остаряло. Чанта от кожа на Т. рекс? Толкова отпреди 66 милиона години

10 юни 2026, 12:54
Дамска чанта от „кожа на Т. рекс“ за $600 000 може да бъде ваша, но дали наистина е толкова специална?
Източник: Thinkstock/Guliver

А ко някога сте мечтали да притежавате Birkin или сте се заглеждали с копнеж по най-меките кожени чанти в Saks, тогава ни позволете да ви представим една алтернатива. Дамска чанта от кожа на Т. рекс е изложена в музей в Амстердам, преди да бъде обявена за продажба на търг. Цената обаче може леко да ви разубеди – ще трябва да бръкнете дълбоко в традиционния си портфейл от говежда кожа, тъй като началната оферта е заложена на 663 000 долара.

Самата чанта е изработена от „кожа на Т. рекс“, създадена чрез използване на реконструиран динозавърски колаген, произведен в лаборатория. Компаниите, които стоят зад проекта – VML, The Organoid Company и Lab-Grown Leather Ltd. – предполагат, че използването на кожа от Т. рекс е етична алтернатива на някои от настоящите опции за луксозна кожа на пазара.

Чантата е проектирана от бранда за технологично облекло Enfin Levé и е изложена в Art Zoo Museum в Амстердам. Тя е поставена до отливка на скелет на Т. рекс, а след края на изложбата - чантата ще бъде разиграна на търг и продадена на предложилия най-висока цена.

„Enfin Levé винаги е проектирал чрез поведението на материалите и логиката на конструкцията. При кожата от Т. рекс целта не беше да се наложи конвенционален луксозен предмет, а да се разбере как се държи тя – къде оказва съпротива, как издържа на опън и как това може да оформи дизайна“, казва в изявление Михал Хадас, основател и водещ дизайнер в Enfin Levé.

„Тя има отличителен характер и реагира по различен начин от всяка друга кожа, с която сме работили. Финалният вид на чантата следва тази логика, позволявайки на материала да дефинира обекта, вместо да го принуждава да се вписва в познатите кодове на лукса“, казва Михал Хадас.

За да създаде материала, екипът е използвал фосилизиран колаген от Т. рекс, който, колкото и да е забележително, е способен да оцелее в продължение на десетки милиони години. След това те са реконструирали генетичната информация, необходима за пресъздаването на протеина, и са я използвали като основа за кожата. Полученият материал е структурно идентичен с нормалната кожа, без да се налага да се дера за кожа животни, твърдят компаниите.

Проектът обаче не минава без противоречия, тъй като в него няма реално ДНК от Т. рекс, а продуктът е само имитация на това как би могла да изглежда динозавърската кожа. Причината е, че за направата на чантата е използван само колаген от Т. рекс, а не цели кожни клетки. Но дори и колагеновата основа изглежда несигурна.

„Всъщност няма кой знае какъв шаблон, по който да се работи, за да се реконструира точно колагенова молекула, специфична за Т. рекс“, казва Томас Кар от Carthage College пред Live Science.

„Второ, колагените са доста общи молекули при всички животни и затова бих бил много изненадан, ако има специфична за вида последователност, която да разграничава Т. рекс – или който и да е динозавър – от техните най-близки живи роднини“, казва Кар.

Трите компании контрират, че тяхната чанта е от „здрава, подлежаща на поправка, биоразградима и напълно проследима кожа“ без нужда от агресивни химикали, използвани в процеса на дъбене. Разбира се, има много други начини да се постигне същото, без да се назовава името на краля на гущерите. Може ли вместо това да предложим портфейл, отгледан от бактерии?

Източник: iflscience    
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