Свят

„Катарският джет изглежда по-добре“: Прессекретарят на Белия дом се пошегува с аварията на „Еър Форс 1“

Прессекретарят на Белия дом Каролин Ливит внесе ирония в напрегната ситуация, след като президентският самолет „Еър Форс 1“ бе принуден да се върне обратно на път за Давос. Причината – „малък електрически проблем“, който остави журналистическата кабина в мрак малко след излитането

21 януари 2026, 11:11
Кризата с Гренландия засенчва Украйна в Давос

Кризата с Гренландия засенчва Украйна в Давос
Фермери от ЕС: Споразумението с Меркосур застрашава европейското земеделие

Фермери от ЕС: Споразумението с Меркосур застрашава европейското земеделие
ЕП замразява ратификацията на търговското споразумение със САЩ след заплахите на Тръмп

ЕП замразява ратификацията на търговското споразумение със САЩ след заплахите на Тръмп
Циклонът

Циклонът "Хари" потопи Сицилия и Малта
Тръмп за Гренландия: Ще измислим нещо, което да направи и САЩ, и НАТО

Тръмп за Гренландия: Ще измислим нещо, което да направи и САЩ, и НАТО "много доволни"
Доживотен затвор за убиеца на бившия японски премиер Шиндзо Абе

Доживотен затвор за убиеца на бившия японски премиер Шиндзо Абе
Пътнически влак дерайлира край Барселона, машинистът загина, има много ранени

Пътнически влак дерайлира край Барселона, машинистът загина, има много ранени
В Русия: Ходът на Радев е изходът от кризата в България

В Русия: Ходът на Радев е изходът от кризата в България

П рессекретарят на Белия дом Каролин Ливит внесе момент на разведряване, след като президентският самолет „Еър Форс 1“ (Air Force One) бе принуден да се върне обратно на път за Швейцария във вторник вечерта. Причината, посочена от Белия дом, е „малък електрически проблем“.

Ливит се пошегува, че катарският джет на стойност 400 милиона долара, който в момента се преоборудва, за да стане следващият „Еър Форс 1“ на президента Доналд Тръмп, изглежда „много по-добре“ в този момент.

Технически проблем със самолета на Тръмп на път към Давос

Репортери на борда съобщиха, че светлините в прес каютата са започнали да примигват малко след излитането, като първоначално не е била предоставена допълнителна информация за повредата.

Техническият проблем и прекачването

По-малко от час след началото на полета към Цюрих, Швейцария – където Тръмп трябва да присъства на Световния икономически форум в Давос – „Еър Форс 1“ се насочва обратно към база „Андрюс“. Пътниците били разпределени на два по-малки самолета, за да продължат пътуването си през Атлантическия океан.

Тръмп: Готов съм да приема луксозен боинг като подарък от Катар

Тръмп отдавна изразява недоволство от флотилията на „Еър Форс 1“ и още по време на първия си мандат преговаряше с „Боинг“ за конструирането на два нови самолета. Тези машини обаче все още не са доставени. Вместо това Тръмп прие катарски джет за 400 милиона долара, първоначално построен за кралското семейство на Катар. Планира се този самолет да бъде използван от президента, а след края на мандата му през 2029 г. да бъде изложен в бъдещата му президентска библиотека в центъра на Маями, Флорида.

От златни кюлчета до лични самолети: Подаръците, с които светът печели Тръмп
12 снимки
Доналд Тръмп на посещение в Южна Корея
Доналд Тръмп Дже мьон
Мохамед бин Салман Тръмп
сайбъртрък лас вегас

Настоящата флотилия се състои от два големи „Боинг 747-200“, които датират от 1990 и 1991 г. Използват се и по-малки „Боинг C-32“, обикновено за дестинации с по-къси писти, но те също са оборудвани за международни полети.

Програмата в Давос и темата за Гренландия

Повредата ще забави графика на Тръмп с няколко часа, въпреки че той имаше предвидено време за почивка преди първото си събитие в сряда от 14:10 ч. местно време. Речта му пред Световния икономически форум е насрочена за 14:30 ч. Очаква се президентът да подчертае атрактивността на САЩ за инвестиции и да отправи послание към гласоподавателите относно плановете му за справяне с икономическите трудности.

Мистерията Air Force One – защо е толкова важен за САЩ

Въпреки това темата за Гренландия засенчи конференцията. Очаква се Тръмп да се срещне лице в лице с няколко европейски лидери, включително генералния секретар на НАТО Марк Рюте, които се опитват да сложат край на амбициите му за придобиване на територията.

Преди пътуването Тръмп засили риториката си относно Гренландия, като дори публикува генерирано от изкуствен интелект изображение, показващо него, вицепрезидента Джей Ди Ванс и държавния секретар Марко Рубио да забиват американското знаме на датската територия.

Лидери от ЕС към Катар: А нашият самолет къде е?

По време на изненадващ брифинг по-рано във вторник, продължил час и 45 минути, Тръмп отговори с „ще разберете“ на въпрос докъде би стигнал, за да придобие Гренландия. Същевременно той загатна за възможно дипломатично решение, докато съюзниците се опасяват, че плановете му могат сериозно да разцепят алианса НАТО.

„Мисля, че ще изработим нещо, от което НАТО ще бъде много доволен“, заяви Тръмп. При напускането на Белия дом той прогнозира, че му предстои „интересно пътуване“, добавяйки: „Нямам представа какво ще се случи, но вие ще бъдете представени достойно“.

Източник: The Post/Daily Mail    
Еър Форс 1 Доналд Тръмп Технически проблем Давос Световен икономически форум Гренландия Катарски джет НАТО Президентски самолет Електрически проблем
Последвайте ни

По темата

След бойкот заради заплати: Кметът на

След бойкот заради заплати: Кметът на "Изгрев" уволни служители от сметоизвозването, назначи непалци

„Катарският джет изглежда по-добре“: Прессекретарят на Белия дом се пошегува с аварията на „Еър Форс 1“

„Катарският джет изглежда по-добре“: Прессекретарят на Белия дом се пошегува с аварията на „Еър Форс 1“

Българин в Канада беше задържан от ICE, след като се доближи твърде близо до границата със САЩ

Българин в Канада беше задържан от ICE, след като се доближи твърде близо до границата със САЩ

Гласът, който лекува: Джаз феноменът Грегъри Портър с исторически първи концерт в София

Гласът, който лекува: Джаз феноменът Грегъри Портър с исторически първи концерт в София

Hype Software: Дигиталният двигател на ресторантьорския бранш

Hype Software: Дигиталният двигател на ресторантьорския бранш

biss.bg
Имат ли кучетата различни кръвни групи и има ли универсални донори

Имат ли кучетата различни кръвни групи и има ли универсални донори

dogsandcats.bg
<p><strong><span style=Жълт код за студено време: Температурите падат до -11°

">
Ексклузивно

Жълт код за студено време: Температурите падат до -11°

Преди 1 ден
<p>Кой празнува имен ден днес</p>
Ексклузивно

Кой празнува имен ден днес

Преди 1 ден
<p>"Тръмп не е добре дошъл тук"</p>
Ексклузивно

"Тръмп не е добре дошъл тук"

Преди 1 ден
Студ, хормони и радостта от движението: Ползите от зимните забавления
Ексклузивно

Студ, хормони и радостта от движението: Ползите от зимните забавления

Преди 1 ден
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Нови пътни такси влизат в сила от 1 март 2026 г.

Нови пътни такси влизат в сила от 1 март 2026 г.

Любопитно Преди 23 минути

Промените въвеждат CO₂ компонент при определяне на тол таксите, като се очаква допълнителен приход от над 100 млн. евро годишно след пълното им прилагане

Най-добрите и най-лошите упражнения за дълголетие

Най-добрите и най-лошите упражнения за дълголетие

Любопитно Преди 24 минути

Noво проучване показва, че някои видове упражнения може да са по-добри за намаляване на риска от преждевременна смърт

<p>Фискалният съвет: Преходът към еврото в България протича спокойно и организирано</p>

Фискалният съвет отчете: Преходът към еврото в България протича спокойно и организирано

Пари Преди 45 минути

МС приема предложение за изменение на Кодекса за социалното осигуряване

МС приема предложение за изменение на Кодекса за социалното осигуряване

България Преди 50 минути

"Това ще даде възможност за развитието на капиталовия пазар и за ръст на пенсиите", заяви премиерът в оставка Росен Желязков

Автобус на градския транспорт потегли на заден ход и предизвика верижна катастрофа в София

Автобус на градския транспорт потегли на заден ход и предизвика верижна катастрофа в София

България Преди 59 минути

Инцидентът е станал в посока квартал "Симеоново", преди кръстовището с Околовръстното шосе

Графика показва териториите, които САЩ са купували през годините

Графика показва териториите, които САЩ са купували през годините

Свят Преди 1 час

Тръмп нееднократно повтаря желанието си да придобие Гренландия чрез покупка или чрез установяване на контрол

Враждата на семейство Бекъм: Всичко, което трябва да знаете за техния разрив

Враждата на семейство Бекъм: Всичко, което трябва да знаете за техния разрив

Любопитно Преди 1 час

В експлозивна публикация от януари 2026 г. в своите истории в Instagram Бруклин обвини родителите си, че манипулират пресата и се опитват "безкрайно" да саботират брака му

Доналд Тръмп

Новият „шериф“ в Давос: Как светът реагира на правилата на Тръмп

Свят Преди 1 час

„Защо Европа просто не седне и не изчака Тръмп да се обърне към тях?“, попита министърът на финансите на САЩ Скот Бесент

ПП-ДБ: Управляващите правят атентат срещу изборния процес

ПП-ДБ: Управляващите правят атентат срещу изборния процес

България Преди 1 час

Планът е връщане на хартиената бюлетина, заяви Божидар Божанов

Битката за „трона“ на Ердоган: Подготвя ли президентът на Турция сина си за свой наследник?

Битката за „трона“ на Ердоган: Подготвя ли президентът на Турция сина си за свой наследник?

Свят Преди 1 час

В Турция вече тече битката за това кой да наследи поста на сегашния турски президент

United Group B.V. успешно рефинансира облигации за 1,5 млрд. евро, удължава падежите и намалява разходите по дълга

United Group B.V. успешно рефинансира облигации за 1,5 млрд. евро, удължава падежите и намалява разходите по дълга

България Преди 1 час

<p>Правен прецедент: Какво се случва с имунитета на&nbsp;Радев след оставката?</p>

Правен прецедент: Какво се случва с имунитета на президента Румен Радев след оставката?

България Преди 1 час

От абсолютна неприкосновеност до „прозорец на уязвимост“: Кога пада защитата на президента и каква е разликата с депутатския имунитет

Доналд Тръмп

25-ата поправка – как Тръмп може да бъде отстранен без импийчмънт

Свят Преди 1 час

Експерти говорят за поправката и за вероятността тя да бъде използвана за отстраняване на Доналд Тръмп от президентския пост

<p>Рекордна слънчева буря оцвети небето над България</p>

Геомагнитните бури продължават и днес: Красиви северни сияния над Европа и България

Любопитно Преди 1 час

Според последните данни геомагнитните бури продължават и днес, макар че активността леко отслабва спрямо пиковия си момент преди два дни

"Величие" излезе с декларация заради посегателство срещу член на партията в Гоце Делчев

"Величие" излезе с декларация заради посегателство срещу член на партията в Гоце Делчев

България Преди 1 час

Меган Трейнър тайно посрещна бебе №3 чрез сурогатна майка

Меган Трейнър тайно посрещна бебе №3 чрез сурогатна майка

Любопитно Преди 2 часа

„Нашето момиченце Майки Муун Трейнър най-накрая дойде на бял свят благодарение на нашата невероятна сурогатна майка-супержена“, сподели певицата

Всичко от днес

От мрежата

Какво да правим, ако кучето ни се натрови

dogsandcats.bg

Как мирише разгонената котка?

dogsandcats.bg
1

Полярно сияние огря небето над Европа

sinoptik.bg
1

С шейна на "Алеко"

sinoptik.bg

Бягство от студа: Андрей Арнаудов и Емануела Толева показаха изваяни тела в Тайланд

Edna.bg

Глас като кадифе: Камелия Тодорова празнува днес

Edna.bg

Европейски шампион е сред загиналите във влаковата катастрофа в Испания

Gong.bg

Джак Грийлиш очаква "присъда" от медицински екип

Gong.bg

На път за Давос: Самолетът на Тръмп се върна в САЩ заради технически проблем

Nova.bg

На първо четене: Парламентът реши да закрие КПК

Nova.bg