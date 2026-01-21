„Катарският джет изглежда по-добре“: Прессекретарят на Белия дом се пошегува с аварията на „Еър Форс 1“

Тръмп за Гренландия: Ще измислим нещо, което да направи и САЩ, и НАТО "много доволни"

П рессекретарят на Белия дом Каролин Ливит внесе момент на разведряване, след като президентският самолет „Еър Форс 1“ (Air Force One) бе принуден да се върне обратно на път за Швейцария във вторник вечерта. Причината, посочена от Белия дом, е „малък електрически проблем“.

Ливит се пошегува, че катарският джет на стойност 400 милиона долара, който в момента се преоборудва, за да стане следващият „Еър Форс 1“ на президента Доналд Тръмп, изглежда „много по-добре“ в този момент.

Технически проблем със самолета на Тръмп на път към Давос

Репортери на борда съобщиха, че светлините в прес каютата са започнали да примигват малко след излитането, като първоначално не е била предоставена допълнителна информация за повредата.

Техническият проблем и прекачването

По-малко от час след началото на полета към Цюрих, Швейцария – където Тръмп трябва да присъства на Световния икономически форум в Давос – „Еър Форс 1“ се насочва обратно към база „Андрюс“. Пътниците били разпределени на два по-малки самолета, за да продължат пътуването си през Атлантическия океан.

Тръмп: Готов съм да приема луксозен боинг като подарък от Катар

Тръмп отдавна изразява недоволство от флотилията на „Еър Форс 1“ и още по време на първия си мандат преговаряше с „Боинг“ за конструирането на два нови самолета. Тези машини обаче все още не са доставени. Вместо това Тръмп прие катарски джет за 400 милиона долара, първоначално построен за кралското семейство на Катар. Планира се този самолет да бъде използван от президента, а след края на мандата му през 2029 г. да бъде изложен в бъдещата му президентска библиотека в центъра на Маями, Флорида.

Настоящата флотилия се състои от два големи „Боинг 747-200“, които датират от 1990 и 1991 г. Използват се и по-малки „Боинг C-32“, обикновено за дестинации с по-къси писти, но те също са оборудвани за международни полети.

Програмата в Давос и темата за Гренландия

Повредата ще забави графика на Тръмп с няколко часа, въпреки че той имаше предвидено време за почивка преди първото си събитие в сряда от 14:10 ч. местно време. Речта му пред Световния икономически форум е насрочена за 14:30 ч. Очаква се президентът да подчертае атрактивността на САЩ за инвестиции и да отправи послание към гласоподавателите относно плановете му за справяне с икономическите трудности.

Мистерията Air Force One – защо е толкова важен за САЩ

Въпреки това темата за Гренландия засенчи конференцията. Очаква се Тръмп да се срещне лице в лице с няколко европейски лидери, включително генералния секретар на НАТО Марк Рюте, които се опитват да сложат край на амбициите му за придобиване на територията.

Преди пътуването Тръмп засили риториката си относно Гренландия, като дори публикува генерирано от изкуствен интелект изображение, показващо него, вицепрезидента Джей Ди Ванс и държавния секретар Марко Рубио да забиват американското знаме на датската територия.

Лидери от ЕС към Катар: А нашият самолет къде е?

По време на изненадващ брифинг по-рано във вторник, продължил час и 45 минути, Тръмп отговори с „ще разберете“ на въпрос докъде би стигнал, за да придобие Гренландия. Същевременно той загатна за възможно дипломатично решение, докато съюзниците се опасяват, че плановете му могат сериозно да разцепят алианса НАТО.

„Мисля, че ще изработим нещо, от което НАТО ще бъде много доволен“, заяви Тръмп. При напускането на Белия дом той прогнозира, че му предстои „интересно пътуване“, добавяйки: „Нямам представа какво ще се случи, но вие ще бъдете представени достойно“.