Технически проблем със самолета на Тръмп на път към Давос

Т ехнически проблем принуди самолетът на президента на Съединените щати Доналд Тръмп да се върне малко след излитането си във военната база "Андрюс" в Мериленд, предаде Reuters.

"Air Force One се върна във военновъздушната база "Андрюс" като предпазна мярка", уточни говорителят на Белия дом Каролайн Левит. Машината е кацнала малко след 23:00 ч. местно време (06:00 ч. българско време).

Журналисти, пътуващи с президента Тръмп, разказаха, че малко след излитането осветлението в салона за кратко е изгаснало.

След кацането Тръмп и придружаващата го делегация ще се прехвърлят на друг самолет и ще продължат пътуването си към Световния икономически форум в Давос, където се очаква американският президент да влезе в остри разговори с европейски лидери заради намеренията си по отношение на Гренландия.

С характерната си синьо-бяла окраска Air Force One е сред най-разпознаваемите самолети в света и символ на американското президентство.

Тръмп от години изразява недоволство от настоящите президентски самолети – два силно модифицирани Boeing 747-200B, които са в експлоатация от 1990 г., още по времето на президента Джордж Х. У. Буш.

Миналата година Тръмп заяви, че администрацията му разглежда алтернативи на Boeing заради забавянията в доставката на два нови самолета 747-8.

През май министърът на отбраната Пийт Хегсет прие Boeing 747, предложен от емирството Катар за използване като Air Force One. Самолетът, оценяван на стотици милиони долари, предизвика сериозни конституционни и етични въпроси, както и опасения за сигурността, свързани с използването на президентски самолет, дарен от чужда държава.