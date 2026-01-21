Свят

Технически проблем със самолета на Тръмп на път към Давос

Air Force One се върна във военновъздушната база "Андрюс" като предпазна мярка, уточни говорител на Белия дом

21 януари 2026, 06:55
Технически проблем със самолета на Тръмп на път към Давос
Източник: Getty images

Т ехнически проблем принуди самолетът на президента на Съединените щати Доналд Тръмп да се върне малко след излитането си във военната база "Андрюс" в Мериленд, предаде Reuters.

"Air Force One се върна във военновъздушната база "Андрюс" като предпазна мярка", уточни говорителят на Белия дом Каролайн Левит. Машината е кацнала малко след 23:00 ч. местно време (06:00 ч. българско време).

Мистерията Air Force One – защо е толкова важен за САЩ

Журналисти, пътуващи с президента Тръмп, разказаха, че малко след излитането осветлението в салона за кратко е изгаснало.

След кацането Тръмп и придружаващата го делегация ще се прехвърлят на друг самолет и ще продължат пътуването си към Световния икономически форум в Давос, където се очаква американският президент да влезе в остри разговори с европейски лидери заради намеренията си по отношение на Гренландия.

Тръмп: Готов съм да приема луксозен боинг като подарък от Катар

С характерната си синьо-бяла окраска Air Force One е сред най-разпознаваемите самолети в света и символ на американското президентство.

Тръмп от години изразява недоволство от настоящите президентски самолети – два силно модифицирани Boeing 747-200B, които са в експлоатация от 1990 г., още по времето на президента Джордж Х. У. Буш.

Миналата година Тръмп заяви, че администрацията му разглежда алтернативи на Boeing заради забавянията в доставката на два нови самолета 747-8.

През май министърът на отбраната Пийт Хегсет прие Boeing 747, предложен от емирството Катар за използване като Air Force One. Самолетът, оценяван на стотици милиони долари, предизвика сериозни конституционни и етични въпроси, както и опасения за сигурността, свързани с използването на президентски самолет, дарен от чужда държава.

Източник: Reuters, БГНЕС    
Тръмп самолет технически проблем Давос
