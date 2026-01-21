Технически проблем със самолета на Тръмп на път към Давос

Т ехнически проблем принуди самолетът на президента на Съединените щати Доналд Тръмп да се върне малко след излитането си във военната база "Андрюс" в Мериленд, предаде Reuters.
"Air Force One се върна във военновъздушната база "Андрюс" като предпазна мярка", уточни говорителят на Белия дом Каролайн Левит. Машината е кацнала малко след 23:00 ч. местно време (06:00 ч. българско време).
Breaking News: President Donald Trump's plane, Air Force One, returned to Joint Base Andrews about an hour after departing for Switzerland on Tuesday evening.— ABC7 News (@abc7newsbayarea) January 21, 2026
Latest here: https://t.co/Nqiyek2kJb pic.twitter.com/oxCu0yKndD
Журналисти, пътуващи с президента Тръмп, разказаха, че малко след излитането осветлението в салона за кратко е изгаснало.
След кацането Тръмп и придружаващата го делегация ще се прехвърлят на друг самолет и ще продължат пътуването си към Световния икономически форум в Давос, където се очаква американският президент да влезе в остри разговори с европейски лидери заради намеренията си по отношение на Гренландия.
С характерната си синьо-бяла окраска Air Force One е сред най-разпознаваемите самолети в света и символ на американското президентство.
Тръмп от години изразява недоволство от настоящите президентски самолети – два силно модифицирани Boeing 747-200B, които са в експлоатация от 1990 г., още по времето на президента Джордж Х. У. Буш.
Миналата година Тръмп заяви, че администрацията му разглежда алтернативи на Boeing заради забавянията в доставката на два нови самолета 747-8.
През май министърът на отбраната Пийт Хегсет прие Boeing 747, предложен от емирството Катар за използване като Air Force One. Самолетът, оценяван на стотици милиони долари, предизвика сериозни конституционни и етични въпроси, както и опасения за сигурността, свързани с използването на президентски самолет, дарен от чужда държава.