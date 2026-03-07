Свят

Силни експлозии разтърсиха Багдад и Ербил

Причината за мощните взривове в Багдад засега остава неизвестна

7 март 2026, 21:12
Силни експлозии разтърсиха Багдад и Ербил
Източник: iStock/Getty Images

С илни експлозии бяха чути в иракската столица Багдад и в град Ербил в автономния регион Кюрдистан, предаде АФП.

Причината за мощните взривове в Багдад засега остава неизвестна. Свидетел в близост до силно охраняваната Зелена зона, където се намира посолството на САЩ, е съобщил, че е видял активиране на системите за противовъздушна отбрана над района.

От началото на войната в Близкия изток край летището на Багдад неколкократно са били прехващани дронове.

В Ербил, столицата на автономния регион Кюрдистан е чут звук от дрон, последван от най-малко три силни експлозии.

От началото на войната дронове неведнъж са били прехващани над Ербил, където се намира и голям дипломатически комплекс на консулството на САЩ

Източник: БГНЕС    
