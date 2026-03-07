Джеси Бъкли, Теяна Тейлър и Ема Стоун – от риалити телевизията до номинациите за „Оскар“

Т ри от номинираните тази година за „Оскар“ актриси – Джеси Бъкли, Теяна Тейлър и Ема Стоун, са започнали кариерата си в риалити телевизията, пише „Ню Йорк таймс“.

Дали напрежението и униженията в тези риалити предавания са им дали куража и решителността, от които те се нуждаят, за да успеят в Холивуд – това е въпрос, на който трудно може да се отговори.

Джеси Бъкли в I’ll Do Anything

Дълго преди да блесне с ролята си на скърбящата съпруга на Уилям Шекспир в „Хамнет“, Бъкли е 18-годишна девойка от Киларни, Ирландия, която участва в британското шоу за таланти I’ll Do Anything. В предаването от 2008 г. 12 неизвестни актриси се състезават за главната роля на Нанси във възстановката на мюзикъла „Оливър!“ в Уест Енд, припомня „Ню Йорк таймс“.

Всяка седмица Бъкли и нейните съпернички пеят поп песни на живо във формат, подобен на „Американски идол“, като класирането се определя от гласуване на зрителите и жури, водено от Андрю Лойд Уебър. И тъй като това е риалити шоу от първото десетилетие на новия век, на участниците се дават и странни задачи, които да им помогнат да преодолеят задръжките си, като да държат живи плъхове в ръцете си.

Изпълнявайки хитове на артисти като Кристина Агилера, Бъкли се оказва привлекателна фигура, коментира „Ню Йорк таймс“. Все пак е разочароващо колко често съдиите се опитват да насочат тази млада жена с момчешко излъчване към по-конвенционален модел на женственост. Тя е принудена да носи металически сенки за очи и ярко розово червило, докато се разхожда по сцената на опасни 15-сантиметрови токчета.

Бъкли не печели шоуто, въпреки че става любимката на Лойд Уебър и завършва втора. Все пак тя издържа по-дълго от Саманта Баркс, която завършва на трето място и по-късно получава желаната роля на Епонин във филмовата адаптация на „Клетниците“.

В неотдавнашно интервю за британското списание „Вог“ Бъкли поглежда назад към риалитито с ужас. В етап, когато все още се опитва да разбере коя е, заплахите на съдиите й се отразяват зле.

„Имаше много неща, които бяха наистина объркани“, каза тя, спомняйки си униженията, на които тя и другите участници са подложени. „Наистина се надявам, че млади жени никога няма да бъдат подлагани на такова жестоко отношение, както се случи в това шоу.“

Все пак Бъкли се възхищава на куража, който по-младата й версия е проявила, за да успее. „В ретроспекция участието ми в шоуто е лудост“, каза тя. „Гледам назад и си мисля: „Боже, колко си смела.“ Не знам дали сега бих имала същия кураж. И не знам дали това беше невинност или невежество.“

Теяна Тейлър в My Super Sweet 16

Теяна Тейлър, на 35 години, е номинирана за „Оскар“ за ролята на пламенната революционерка Перфидия Бевърли Хилс в „Битка след битка“. Малко преди да навърши 16, родената в Харлем актриса вече е участвала във видеоклипа Ring the Alarm на Бионсе и е подписала договор с музикалния лейбъл на Фарел Уилямс като певица, рапърка и танцьорка.

В този период тя се включва и в поредицата на MTV My Super Sweet 16 от 2007 г., която документира плана й да организира голямо парти в New York Hall of Science, която майка й е наела за нейния 16-и рожден ден.

„Говоря много за това колко съм готина, но сега трябва да го докажа, като организирам най-лудото и диво парти за 16-ия си рожден ден, което Харлем някога е виждал”, казва младата Тейлър пред камерите на MTV. В това отношение тя надминава очакванията, като пристигна на партито си като кукла Барби в естествена големина, затворена в розова кутия, носена от мускулести мъже без риза. Следват сложни танцови хореографии и кратка поява на Фарел, а Тейлър получава прекалено скъпи подаръци като бял Range Rover и хромиран велосипед за 8000 долара.

Въпреки че My Super Sweet 16 не е риалити състезание, все пак можеше да се „спечели“ по някакъв начин, ако участничката е готова да се покаже толкова неприятна и арогантна, че да остане завинаги в историята на риалити телевизията, коментира „Ню Йорк таймс“.

Но тийнейджърката Тейлър избягва тези прекалени изблици, изглеждайки по-скоро като взискателен творчески директор, отколкото като разглезена принцеса.

Въпреки това, My Super Sweet 16 не би било същото без изобилие от показно потребление. „Получавам всичко, което искам от майка ми“, се хвали Тейлър. Докато пазаруват, майка й Ники се възпротивява на скъпите дизайнерски обувки, които Тейлър настоява да носи на партито. „Готова ли си да платиш 700 долара за чифт маратонки?“, пита тя.

Тейлър отговаря: „Готова съм да взема 700 долара от теб, за да платя за маратонките.“

В наши дни, с издигането на Тейлър като звезда, клипове от нейното разточително телевизионно парти се появиха отново в социалните медии. В статия от ноември в „Холивуд рипортър“ тя отхвърли спекулациите, че е участвала в My Super Sweet 16 заради богатото си семейство.

„Писаха всякакви неща, че имам богат баща и т.н. Истината е, че живеех на 144-та улица и Седмо авеню, а майка ми, която беше самотна, работеше като луда, за да ме издържа. Искаше да имам хубаво парти!“

Ема Стоун и „В търсене на семейство Партридж“

Днес Ема Стоун е много известна след участието си в „Бугония“, „Лесна, А?“ и „Ла Ла Ленд“, който спечели 6 „Оскар“-а, но тя показва за първи път таланта си на екрана на необичайно място.

През 2004 г. Стоун участва в „В търсене на семейство Партридж“ – неуспешен опит на VH1 да възроди ситкома от 70-те години за музикално семейство, като превърне кастинга в риалити шоу от типа „Мюзик айдъл“. Всяка седмица актьори се явяват на прослушване за различни роли в римейка, като пеят поп песни пред жива студийна публика. Така 15-годишната Стоун (все още известна с рожденото си име Емили) се озовава в къса блуза, евтини дънки и дебели гривни, изпълнявайки Bitch на Мередит Брукс, припомня „Ню Йорк таймс“.

Днес най-изненадващото в шоуто е колко отдадена е Стоун на тази кичозна роля. Няма намигване към публиката, никаква иронична дистанцираност, никакви фини знаци, че тя е над всичко това. Вместо това, тя се впуска в ролята с енергия, която е трудно да се съчетае с днешната Стоун, която работи с режисьори от ранга на Йоргос Лантимос.

В шоуто Стоун издържа по-дълго от конкурентите си и печели ролята на Лори, макар че VH1 в крайна сметка отказва да поръча пълен сезон на възродения ситком Partridge Family. Продуциран е само пилотният епизод и, според Стоун, продукцията е толкова хаотична, че сценаристите премахват имената си, а телевизията излъчва епизода така, че никой да не го види.

„Излъчиха пилотния епизод в 10:15 ч., в петък“, спомня си тя по-късно. „Някъде по средата, не в 10 и не в 10:30 – около 10:15, в един петък.“ Все пак, може би това е за добро: ако сериалът беше преодолял всички препятствия и беше станал хит по кабелната телевизия, Стоун вероятно нямаше да е свободна да снима ролята си в „Суперяки“, с която пробива само три години по-късно.

През годините Стоун е казвала, че опитът й в „В търсене на семейство Партридж“ й е дал представа за начините, по които едно риалити шоу може да изкриви участниците си.

„Разбирам как се чувстват участниците в „Ергенът“, защото попадаш в един вид вихър, в който си мислиш: „Това е единственото, което има значение“, казва тя. „Губиш напълно перспективата.“

В интервю за Entertainment Tonight нейният колега от „Бугония“ Джеси Племонс попита дали все още може да гледа риалити шоуто на Стоун онлайн.

„За съжаление, да, можеш“, отговори тя. „Можеш да го намериш в Ютуб. Бъди готов да видиш косата ми с екстеншъни, спрея ми за тен и акрилните ми лакове.“