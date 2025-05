Лидери от ЕС към Катар: А нашият самолет къде е?

Н якъде над Атлантическия океан блестящ частен самолет, подарен от Катар, се рее високо в небето, докато лидерите на Европейския съюз долу на земята преживяват тежка форма на „завист“, пише Politico .

(Във видеото: Доналд Тръмп се срещна емира на Катар)

Според ABC News администрацията на Тръмп може да замени настоящия самолет Air Force One с луксозен Boeing 747-8 джъмбо джет, осигурен с любезното съдействие на държавата Катар. Въпреки че страната от Персийския залив твърди, че сделката все още не е финализирана, подобен подарък очевидно би бил най-добрият начин да се увековечи онзи странен танц с мечове, който Доналд Тръмп изпълни в Саудитска Арабия по време на първия си мандат.

Вероятно Доналд ще поръча самолетът да бъде тунингован с позлатени букви, изписващи „Air Force Don“, и с бутон за диетична кола под всяка седалка, преди изобщо да излети.

The joke is on Trump.



Qatar's problem was being stuck with a jumbo jet, an expensive, gas-guzzling plane they've been trying to unload.

Qatari officials want smaller, nimbler, more versatile planes that go unnoticed as they slip in and out of town.https://t.co/ZaNmi6DBNg