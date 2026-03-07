Свят

„Ванговат“ по руски: Кой и защо приписва фалшиви предсказания на Баба Ванга?

Днес нейното име и приписваните ѝ предсказания често се използват в Русия за подкрепа на политически наративи, свързани с Кремъл

7 март 2026, 20:46
„Ванговат“ по руски: Кой и защо приписва фалшиви предсказания на Баба Ванга?

В определени кътчета на интернет пространството българската пророчица Баба Ванга е придобила митични измерения. Социалните мрежи и таблоидите по целия свят упорито ѝ приписват предсказания за терористичните атаки от 11 септември, пандемията от COVID-19 и войната в Украйна, пише The Guardian.

Миналата седмица някои заглавия отидоха още по-далеч, задавайки въпроса: „Предвидила ли е тя войната между Израел и Иран, намесата на САЩ, ракетите и затварянето на въздушното пространство?“. Друга публикация от по-рано размишляваше върху нейните „прогнози за 2026 г.“, които уж включват началото на Трета световна война и първия контакт на човечеството с извънземни цивилизации.

Подобни твърдения генерират огромен брой кликвания, но хор от гласове в България и чужбина предупреждава: много от пророчествата, приписвани на Ванга, вероятно никога не са изричани от нея. Вместо това, според експерти, така нареченият „Нострадамус на Балканите“ се е превърнал в мощен инструмент, използван за всичко – от сензационен кликбейт до разпространение на проруски наративи.

„Това е абсурдно“, заявява Иван Драмов от базираната в България фондация „Баба Ванга“. Той изброява десетки неверни твърдения, тиражирани в TikTok, YouTube и медии – от британски таблоиди до албански държавни канали – относно видения на Ванга за ядрени катастрофи или световни конфликти.

„За тази свята жена се разказват абсолютни лъжи“, казва Драмов, чиято организация е създадена от последователи на Ванга и е била под нейно председателство до смъртта ѝ. „Ванга се занимаваше основно със здравословните проблеми на хората, а не с предстоящи световни катаклизми.“

  • Пътят от Рупите до световната сцена

Известна по света като Баба Ванга, Вангелия Пандева Гущерова е родена през 1911 г. Според преданията, като тийнейджърка тя е била повлечена от торнадо в полето, което води до постепенната загуба на зрението ѝ.

Тя попада в центъра на общественото внимание по време на Втората световна война, когато местните започват да я посещават, за да разберат дали близките им ще се завърнат от фронта. До 60-те години на миналия век тя вече е регионален феномен, привличайки тълпи в Петрич, където живее със съпруга си. С разнасянето на славата ѝ извън пределите на страната, започват да пристигат посетители от Русия, Румъния и Гърция.

Изказванията на Ванга често са били строго фокусирани върху съдбите на конкретните хора, които я посещават, твърди Драмов. „Тя казваше на хората при кой лекар да отидат, какви стъпки да предприемат в живота си, но нищо повече.“

Въпреки това международната ѝ популярност расте главоломно чрез телевизионни поредици, книги и токшоута, които започват да експлоатират нейния образ и предполагаеми пророчества.

  • Руската връзка и терминът „ванговат“

Сред най-ревностните почитатели на Ванга са руснаците. Българката се превръща в „един от най-забележителните носители на „истината“ в руското съзнание на XX и XXI век“, отбелязват изследователи от Тексаския университет в Остин в свой доклад от 2024 г.

С появата на социалните мрежи споменаванията на името ѝ се умножават. Отпечатъкът ѝ върху руската култура е толкова силен, че вдъхновява появата на глагола „ванговать“ (предсказвам), както и на популярния израз, който в свободен превод гласи: „Откъде да знам, да не приличам на Баба Ванга?“.

Днес нейното име и приписваните ѝ предсказания често се използват в Русия за подкрепа на политически наративи, свързани с Кремъл. Доклад за дезинформацията на организацията BIRN Albania от 2024 г., изследвал 36 албански издания в рамките на една година, открива поне дузина статии (повечето цитиращи руски източници), в които предсказанията на Ванга се използват от конспиративни медии за прокарване на анти-НАТО и анти-ЕС послания.

Източник: iStock/Getty Images
  • Пропаганда чрез фалшиви спомени

Експертите посочват, че е малко вероятно българката да е правила конкретни изказвания за Русия. Виктория Витанова-Кербер, научен сътрудник в университета във Фрибург, обяснява, че много от предсказанията – от разпадането на СССР до величието на Русия – могат да бъдат проследени до руския писател Валентин Сидоров. Той твърди, че се е срещал с Ванга през 70-те години.

„Липсват записи от тези срещи, което е позволило на Сидоров свободно да тълкува или дори да съчинява думите на Ванга“, казва Витанова-Кербер. „Негови писания от началото на 90-те внушават, че тя е предсказала бъдещото надмощие на Русия над САЩ – теза, която се приема изключително добре в съвременна Русия.“

Трудовете на Сидоров поставят началото на ново поколение „експерти по Ванга“ в Русия. Според Витанова-Кербер, през последните 10 години те често изопачават оскъдните факти, за да обслужват политически интереси. Тези фигури „преосмислят информацията, докато тя не се впише в доминиращите наративи за национално величие, антизападна риторика и запазване на „традиционните ценности“ срещу „гнилия“ либерализъм на Запада“.

Резултатът е дискурс, който се стреми да оправдае събития като инвазията в Украйна. „Тази неяснота на фактите, съчетана с духовния авторитет на Ванга, я прави удобен инструмент за политическа пропаганда“, допълва тя.

Източник: Thinkstockphotos
  • „Всеки говори от нейно име“

Привидно неизчерпаемият поток от пророчества е парадоксален, тъй като приживе никой не е правил официални записи на думите ѝ, а самата тя не е оставила нищо в писмен вид. Това споделя Жени Костадинова, български автор на книги за Ванга.

„Всички ѝ вменяват думи, които тя никога не е изричала“, казва Костадинова. „Но тъй като авторитетът ѝ е съизмерим с този на Нострадамус, стотици хора се изкушават да говорят от нейно име.“

Костадинова описва пророчествата като смесица между „истина и мит“. Тя подчертава, че почти всяка пропаганда се опитва да използва името ѝ за прокарване на собствени внушения, които да достигнат до масите.

В известен смисъл това е бъдещето, което самата Ванга е предвиждала, смята Иван Драмов. Още през 1989 г., с разпада на комунистическия режим, тя става свидетел как образът ѝ се използва за продажба на всякакви стоки.

Пророчествата на баба Ванга
17 снимки
ванга
ванга
ванга
ванга

Макар Ванга да не е споменавала конкретно термините „дезинформация“ или „пропаганда“, тя е била наясно с потенциалните злоупотреби. „Тя многократно казваше, че хората ще използват името ѝ – и докато е жива, и дълго след смъртта ѝ“, заключава Драмов.

Баба Ванга пророчества пропаганда конспиративни теории руски наративи дезинформация
