Тръмп доминира в Давос - напрежение за Гренландия и Украйна

Д нес в Давос цари напрегната атмосфера, тъй като лидери, преса и участници се готвят за поредна буря от геополитически ходове. Охраната около Конгресния център е засилена и на пресата е казано да очаква прекъсвания на интернет връзката, докато Доналд Тръмп е тук в сряда.

Заплахата на президента на САЩ Доналд Тръмп да анексира Гренландия преобърна тазгодишния Световен икономически форум в Давос, тъй като европейските лидери се надпреварват да се споразумеят за отговор.

В речите си от алпийския курорт днес, председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен и френският президент Еманюел Макрон може би ще сигнализират колко силно са готови да се противопоставят – преди самото участие на Тръмп в сряда.

Президентът на САЩ публикува през нощта, че е разговарял с генералния секретар на НАТО Марк Рюте, съгласил се е на среща в Давос с ключови играчи по отношение на Гренландия, след което е публикувал очевидно текстово съобщение от френския президент Еманюел Макрон, споделил е карта на Западното полукълбо, показваща Канада (и Венецуела) като американски, и е смъмрил Великобритания за отстъпката на военна база в Индийския океан.

Тръмп доминира в Давос

Както украинците, така и европейците искат яснота от президента на САЩ на тазгодишния Световен икономически форум. Междувременно украинският президент Володимир Зеленски, който все още е в Киев, за да се справи с национална енергийна криза, причинена от руски атаки, се надява на лична среща с Тръмп, за да подпишат или споразумение за просперитет, или гаранции за сигурност, каза той.

„Двустранната среща в Давос все още се решава. Както и евентуалното подписване на споразумението за просперитет на стойност 800 милиарда долара. Забавното е, че украинците се надяват, че инвестиционната сделка е начинът да запазят интереса на Тръмп, докато американците смятат, че тази сделка е готова гаранция за сигурност за Украйна“, каза пред POLITICO човек, запознат с преговорите от двете страни.

„Американците все пак ще се срещнат с руснаците на техническо ниво в ОАЕ преди Давос. Както винаги правят“.

Членството на САЩ в НАТО и съюзът им с Европа са „безспорни“, казва Бесент

Членството на САЩ в НАТО и позицията им като съюзник на Европа не са под въпрос, въпреки събитията в Гренландия, заяви министърът на финансите на САЩ Скот Бесент.

В разговор с пресата в американския павилион в Давос, Бесент заяви: „Намираме се в центъра на политиката на президента Тръмп и, разбира се, Европа е съюзник. Членството на САЩ в НАТО е безспорно. Ние сме партньори в опита да спрем тази трагична война между Русия и Украйна. Това не означава, че не можем да имаме разногласия относно бъдещето на Гренландия“.