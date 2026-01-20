Свят

Тръмп доминира в Давос - напрежение за Гренландия и Украйна

Заплахата на президента на САЩ Доналд Тръмп да анексира Гренландия преобърна тазгодишния Световен икономически форум в Давос

20 януари 2026, 11:39
Тръмп доминира в Давос - напрежение за Гренландия и Украйна
Доналд Тръмп   
Източник: БТА/AP

Д нес в Давос цари напрегната атмосфера, тъй като лидери, преса и участници се готвят за поредна буря от геополитически ходове. Охраната около Конгресния център е засилена и на пресата е казано да очаква прекъсвания на интернет връзката, докато Доналд Тръмп е тук в сряда.

Заплахата на президента на САЩ Доналд Тръмп да анексира Гренландия преобърна тазгодишния Световен икономически форум в Давос, тъй като европейските лидери се надпреварват да се споразумеят за отговор.

В речите си от алпийския курорт днес, председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен и френският президент Еманюел Макрон може би ще сигнализират колко силно са готови да се противопоставят – преди самото участие на Тръмп в сряда.

Президентът на САЩ публикува през нощта, че е разговарял с генералния секретар на НАТО Марк Рюте, съгласил се е на среща в Давос с ключови играчи по отношение на Гренландия, след което е публикувал очевидно текстово съобщение от френския президент Еманюел Макрон, споделил е карта на Западното полукълбо, показваща Канада (и Венецуела) като американски, и е смъмрил Великобритания за отстъпката на военна база в Индийския океан.

  • Тръмп доминира в Давос

Както украинците, така и европейците искат яснота от президента на САЩ на тазгодишния Световен икономически форум. Междувременно украинският президент Володимир Зеленски, който все още е в Киев, за да се справи с национална енергийна криза, причинена от руски атаки, се надява на лична среща с Тръмп, за да подпишат или споразумение за просперитет, или гаранции за сигурност, каза той.

„Двустранната среща в Давос все още се решава. Както и евентуалното подписване на споразумението за просперитет на стойност 800 милиарда долара. Забавното е, че украинците се надяват, че инвестиционната сделка е начинът да запазят интереса на Тръмп, докато американците смятат, че тази сделка е готова гаранция за сигурност за Украйна“, каза пред POLITICO човек, запознат с преговорите от двете страни.

„Американците все пак ще се срещнат с руснаците на техническо ниво в ОАЕ преди Давос. Както винаги правят“.

Членството на САЩ в НАТО и съюзът им с Европа са „безспорни“, казва Бесент

Членството на САЩ в НАТО и позицията им като съюзник на Европа не са под въпрос, въпреки събитията в Гренландия, заяви министърът на финансите на САЩ Скот Бесент.

В разговор с пресата в американския павилион в Давос, Бесент заяви: „Намираме се в центъра на политиката на президента Тръмп и, разбира се, Европа е съюзник. Членството на САЩ в НАТО е безспорно. Ние сме партньори в опита да спрем тази трагична война между Русия и Украйна. Това не означава, че не можем да имаме разногласия относно бъдещето на Гренландия“.

По темата

Източник: CNN, POLITICO    
Давос Доналд Тръмп Гренландия НАТО Украйна Русия Световен икономически форум европейски лидери геополитика сигурност
Последвайте ни
Наталия Киселова: Оставката на Румен Радев ще промени политическия терен

Наталия Киселова: Оставката на Румен Радев ще промени политическия терен

Тръмп доминира в Давос - напрежение за Гренландия и Украйна

Тръмп доминира в Давос - напрежение за Гренландия и Украйна

За първи път в историята: Защо Радев направи това, което никой президент не посмя?

За първи път в историята: Защо Радев направи това, което никой президент не посмя?

„Краят на една епоха“: Светът на модата скърби за загубата на Валентино

„Краят на една епоха“: Светът на модата скърби за загубата на Валентино

Как можем да получим над 760 евро допълнителна пенсия

Как можем да получим над 760 евро допълнителна пенсия

pariteni.bg
Тези популярни породи кучета могат да са по-агресивни, отколкото си мислите

Тези популярни породи кучета могат да са по-агресивни, отколкото си мислите

dogsandcats.bg
<p><strong><span style=Жълт код за студено време: Температурите падат до -11°

">
Ексклузивно

Жълт код за студено време: Температурите падат до -11°

Преди 5 часа
<p>Кой празнува имен ден днес</p>
Ексклузивно

Кой празнува имен ден днес

Преди 4 часа
<p>"Тръмп не е добре дошъл в тук"</p>
Ексклузивно

"Тръмп не е добре дошъл в тук"

Преди 4 часа
Студ, хормони и радостта от движението: Ползите от зимните забавления
Ексклузивно

Студ, хормони и радостта от движението: Ползите от зимните забавления

Преди 5 часа
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Катастрофа с кола на „Гранична полиция“ край ТЕЦ „Бобов дол“

Катастрофа с кола на „Гранична полиция“ край ТЕЦ „Бобов дол“

България Преди 7 минути

Служебният автомобил е пътувал заради командировка в София

Аштън Къчър твърди, че Gucci го е уволнил, защото е бил „твърде дебел“

Аштън Къчър твърди, че Gucci го е уволнил, защото е бил „твърде дебел“

Любопитно Преди 16 минути

Къчър, който сега е на 47 години, призна, че той и емблематичният дизайнер си спомнят за случая с усмивка

Президентът на Иран Масуд Пезешкиан

Иран заплаши САЩ с „пълномащабна война“

Свят Преди 54 минути

Един неназован ирански служител съобщи за Ройтерс в неделя, че властите са потвърдили смъртта на поне 5000 души по време на мащабните протести в страната

След два сезона: Netflix спира шоуто на Меган Маркъл "С любов, Меган"

След два сезона: Netflix спира шоуто на Меган Маркъл "С любов, Меган"

Любопитно Преди 54 минути

Въпреки че подновяване на поредицата изглежда не предстои, това не е помрачило настроението на херцогинята

Майка и 10-годишното ѝ дете пострадаха при катастрофа в Бургаско

Майка и 10-годишното ѝ дете пострадаха при катастрофа в Бургаско

България Преди 59 минути

Колата им аварирала и била блъсната от друг автомобил

Политическа безизходица? Западни издания с коментари за обръщението на Румен Радев

Политическа безизходица? Западни издания с коментари за обръщението на Румен Радев

България Преди 1 час

"Оставката му бележи първия случай на държавен глава, който се оттегля от поста от края на комунизма"

Ужас в столичен мол: Мъж заплаши съпругата си със заливане с киселина и убийство

Ужас в столичен мол: Мъж заплаши съпругата си със заливане с киселина и убийство

България Преди 1 час

46-годишен софиянец е задържан под стража, след като се заканил на жената на публично място с думите: „Ще те очистя“

Сидни Суини влезе в ролята на секси куче в "Еуфория" (СНИМКИ)

Сидни Суини влезе в ролята на секси куче в "Еуфория" (СНИМКИ)

Любопитно Преди 1 час

В новия сезон на хитовия сериал, персонажът на Суини, Каси, създава еротично съдържание в стил Only Fans

<p>Доган към Радев: Поздравления, г-н Президент!&nbsp;</p>

Доган към Радев: Вие сте факторът, ние сме безрезервно с Вас!

България Преди 1 час

Почетният председател на АПС обяви мащабна мобилизация за „демонтиране на дълбоката държава“ и припозна в отиващия си президент единствения лидер на антимафиотския фронт

Снимката е илюстративна

Част от София без парно и топла вода: кога ще бъде възстановено

България Преди 1 час

,

Пет графики, които показват защо Гренландия е толкова важна

Свят Преди 1 час

Остров с 56 000 жители се оказа в центъра на сериозен геополитически сблъсък

<p>Време е AI да навлезе в нов етап: полезен на практика</p>

Време е AI да навлезе в нов етап: полезен на практика и за всички в ежедневието

Технологии Преди 1 час

Пред изкуствения интелект стои огромната възможност да се сближи с хората и да им покаже по-добри резултати в най-важните сектори и индустрии, като това ще се случи още тази година, казва финансовият директор на OpenAI

Силвестър Сталоун: Става все по-трудно да съм във форма (СНИМКИ)

Силвестър Сталоун: Става все по-трудно да съм във форма (СНИМКИ)

Любопитно Преди 1 час

„Всяка година става все по-трудно и по-трудно, но затова трябва да се напъвате все по-силно и по-силно“, заяви актьорът

След 30 години: Откриват ГКПП "Рудозем – Ксанти"

След 30 години: Откриват ГКПП "Рудозем – Ксанти"

България Преди 1 час

Предвижда се на този етап разрешеният трафик да бъде за коли до 3,5 тона

„Всяка дума е истина“: Бруклин Бекъм с шокиращи обвинения срещу Дейвид и Виктория

„Всяка дума е истина“: Бруклин Бекъм с шокиращи обвинения срещу Дейвид и Виктория

Любопитно Преди 1 час

26-годишният Бруклин публикува изявление в понеделник, в което обвини родителите си, че се опитват да саботират брака му с Пелц

Директорът на парк „Рила“ катастрофира, тестовете му отчели алкохол и марихуана

Директорът на парк „Рила“ катастрофира, тестовете му отчели алкохол и марихуана

България Преди 1 час

В момента не е задържан по медицински причини

Всичко от днес

От мрежата

Бурбул и Кане Корсо: Прилики и разлики

dogsandcats.bg

Страда ли котката ми от алергия?

dogsandcats.bg
1

Полярно сияние огря небето над Европа

sinoptik.bg
1

С шейна на "Алеко"

sinoptik.bg

Мила Роберт с песен, родена между Ню Йорк и Велики Преслав

Edna.bg

За трети път: Нана Гладуиш отново е диагностицирана с рак

Edna.bg

Александър Димитров: Мъри Стоилов е единствен мохикан

Gong.bg

Разкритие! Ивайло Чочев бил пред трансфер в Рейнджърс

Gong.bg

Директорът на парк „Рила“ катастрофира, тестовете му отчетоха алкохол и марихуана

Nova.bg

Координационният център към Механизма за еврото: Близо 60% от левовете в обращение са изтеглени

Nova.bg