България

СО предлага 24 промени в градския транспорт на София

Основната цел е да се подобри свързаността между кварталите чрез повече директни линии, по-малко прекачвания и по-широко използване на електрически транспорт

7 март 2026, 18:22
СО предлага 24 промени в градския транспорт на София
Източник: БТА

С толичната община (СО) предлага 24 промени в наземната транспортна мрежа на София, включително нови тролейбусни линии, нови автобусни връзки и оптимизация на съществуващи маршрути. Това предвижда доклад до Столичния общински съвет (СОС), съобщиха от Общината.

Промените са част от програмата за обновяване на подвижния състав и развитие на инфраструктурата на наземния транспорт за периода 2024–2030 г. Основната цел е да се подобри свързаността между кварталите чрез повече директни линии, по-малко прекачвания и по-широко използване на електрически транспорт.

Сред предложенията е удължаване на тролейбусна линия №3 до квартал „Враждебна“ и ж.к. „Младост 4“, което ще създаде директна връзка между северните части на града, центъра, бул. „Цариградско шосе“ и района на Бизнес парк София. Предвижда се и нова тролейбусна линия №15 между ж.к. „Надежда“ и ж.к. „Младост 2“, както и линия №12 между ж.к. „Люлин“ и ж.к. „Гоце Делчев“.

Планира се и промяна на маршрутите на някои съществуващи линии, включително линия №8, която ще свързва ж.к. „Гоце Делчев“ с кв. „Орландовци“, както и удължаване на линия №11 до надлез „Надежда“.

Докладът предвижда и нови автобусни линии по рингови направления. Сред тях е линия №71 между кв. „Павлово“ и автогара „Гео Милев“, както и линия №75 между ж.к. „Гоце Делчев“ и ж.к. „Левски Г“. Целта е да се подобри връзката между западните, южните и източните райони на столицата.

Предвижда се също част от автобусните линии да бъдат заменени с тролейбусни, за да се използва по-пълноценно съществуващата електротранспортна мрежа. Така автобусни линии №74 и №310 ще бъдат заменени съответно от новите тролейбусни линии №10 и №14. Няколко линии ще преминат към обслужване с електробуси.

Промените ще се въвеждат поетапно с доставката на новия подвижен състав. „Столичен електротранспорт“ вече има сключени договори за 125 нови електрически превозни средства – 75 тролейбуса и 50 електробуса. Очаква се инвестицията да бъде финансирана по Програма „Околна среда“.

По данни на Общината с въвеждането на новите линии транспортната задача ще се увеличи с около 4,6 млн. километра годишно, което е приблизително 7 процента ръст спрямо икономическата рамка за 2025 г.

Част от промените ще започнат още през април с разкриването на нови автобусни линии №180 и №182, които ще свържат метростанция „Бизнес парк“ съответно с вилна зона „Косанин дол“ и с. Герман – ж.к. „Лозен парк“. Така нови райони за първи път ще бъдат включени в редовната мрежа на градския транспорт.

През февруари кметът на София Васил Терзиев съобщи, че започват процедура за първите 130 нови трамвая на София. „Обещахме най-голямата подмяна на подвижния състав от последните 15 години и започваме да я изпълняваме“, заяви тогава Терзиев. 

Източник: Николета Василева/БТА    
Столична община Градски транспорт София Промени в транспорта Нови тролейбусни линии Нови автобусни линии
Последвайте ни
Затвориха въздушното пространство на летището в София за кратко

Затвориха въздушното пространство на летището в София за кратко

Жертвите от ударите в Иран достигнаха 1172 цивилни

Жертвите от ударите в Иран достигнаха 1172 цивилни

„Очакваме те скоро!“: Елитът на сноуборда с подкрепа за Малена Замфирова

„Очакваме те скоро!“: Елитът на сноуборда с подкрепа за Малена Замфирова

Доналд Тръмп предлага употребата на ракети срещу наркокартелите

Доналд Тръмп предлага употребата на ракети срещу наркокартелите

Спортът като бизнес: стратегия за растеж в нишов пазар

Спортът като бизнес: стратегия за растеж в нишов пазар

biss.bg
Нови правила вдигат цените на шофьорските курсове

Нови правила вдигат цените на шофьорските курсове

carmarket.bg
Малена Замфирова може да има увреждане на гръбнака
Ексклузивно

Малена Замфирова може да има увреждане на гръбнака

Преди 2 дни
Тръмп обяви, че сменя вътрешния си министър
Ексклузивно

Тръмп обяви, че сменя вътрешния си министър

Преди 1 ден
Никушор Дан: Няма да скърбим за Ислямска република Иран
Ексклузивно

Никушор Дан: Няма да скърбим за Ислямска република Иран

Преди 1 ден
Иран твърди, че е ударил самолетоносач на САЩ
Ексклузивно

Иран твърди, че е ударил самолетоносач на САЩ

Преди 1 ден
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Десет жертви, включително деца, при руски удари в Харков

Десет жертви, включително деца, при руски удари в Харков

Свят Преди 2 часа

Продължава търсенето на затрупани хора под развалините на ударения 5-етажен жилищен блок в Харков

ЦИК утвърди протоколите за предсрочните избори на 19 април

ЦИК утвърди протоколите за предсрочните избори на 19 април

България Преди 2 часа

За СИК протоколите са четири вида, в зависимост от това дали в секцията се гласува само с хартиени бюлетини или смесено и с машини

Крум Зарков: Военните самолети на летището в София всяват страх

Крум Зарков: Военните самолети на летището в София всяват страх

България Преди 3 часа

Българските институции трябва да си вършат работа и най-важното е да дават адекватна информация на българските граждани, заяви той

МВнР призова българските граждани да напуснат Ливан

МВнР призова българските граждани да напуснат Ливан

България Преди 3 часа

За съдействие сънародниците ни могат да се обръщат към посолството ни в Бейрут

Мъж с фалшива диплома опита да стане лекар в болницата в Лом

Мъж с фалшива диплома опита да стане лекар в болницата в Лом

България Преди 3 часа

Управителят на МБАЛ „Св. Николай Чудотворец“ – Лом д-р Георги Савков каза пред журналисти, че се е усъмнил в автентичността на документа, защото в него е имало правописна грешка

В навечерието на 8 март: Какви са цените на цветята тази година

В навечерието на 8 март: Какви са цените на цветята тази година

България Преди 3 часа

Българските мъже не чакат непременно датата, за да зарадват жените си с цвете

Мисия „Покушение“: Пакистанец бе признат за виновен в заговор за убийството на Тръмп и Байдън

Мисия „Покушение“: Пакистанец бе признат за виновен в заговор за убийството на Тръмп и Байдън

Свят Преди 4 часа

47-годишният Асиф Мърчант е наел в Ню Йорк човек, когото смятал за професионален убиец, за да елиминира ключови фигури от американската администрация

Случаят "Петрохан": Вече 33 дни хижата е под полицейска блокада

Случаят "Петрохан": Вече 33 дни хижата е под полицейска блокада

България Преди 4 часа

Нова информация от разследващите към този момент няма

Парламентът с извънредно заседание, ще изслушва ключови експерти за горивата

Парламентът с извънредно заседание, ще изслушва ключови експерти за горивата

България Преди 4 часа

Към днешна дата Ормузкият проток е блокиран за свободно мореплаване, което неминуемо води до безпрецедентен натиск над пазарите на нефт

Крум Зарков и Татяна Дончева повеждат БСП на изборите

Крум Зарков и Татяна Дончева повеждат БСП на изборите

България Преди 4 часа

БСП се събра на пленум. Левицата утвърди листите си за предсрочните избори и подготовката за вота

Доналд Тръмп

Тръмп със смразяваща закана: „Днес Иран ще бъде ударен много силно“

Свят Преди 5 часа

„Под сериозно разглеждане за пълно унищожение и сигурна смърт, поради лошото поведение на Иран, са райони и групи от хора, които не са били разглеждани за цел до този момент“, написа американският президент в социалните мрежи

<p>Седем дни по-късно &ndash; седем въпроса за войната срещу Иран</p>

Седем дни по-късно – седем въпроса за войната срещу Иран

Свят Преди 5 часа

Американско-израелската война срещу Иран, която вече трае поне седмица, разпали Близкия изток, застрашавайки живота и препитанието на милиони хора, докато насилието се разпространява по все по-широка дъга – от Централна Азия до края на Европа

Битка за всяка секунда: Над 1500 българи се измъкнаха от капана на Близкия изток

Битка за всяка секунда: Над 1500 българи се измъкнаха от капана на Близкия изток

България Преди 6 часа

Усилията на дипломатите и кризисните щабове вече са осигурили безопасното завръщане на над 1500 души, като най-сериозен е потокът от Обединените арабски емирства

Бритни Спиърс

Трагедията на Бритни: Свобода ли получи поп принцесата или фатална небрежност

Любопитно Преди 7 часа

Бритни Спиърс беше арестувана късно в сряда близо до дома си в Лос Анджелис по подозрение, че е шофирала под въздействието на алкохол, още една тревожна глава в историята на една от най-известните и трагични знаменитости в Америка

Злоядо дете у дома? Неврологията дава отговор как да превърнете „Мразя го!“ в „Още малко“

Злоядо дете у дома? Неврологията дава отговор как да превърнете „Мразя го!“ в „Още малко“

Любопитно Преди 7 часа

Невролог по хранене разкрива как гените и опитът в утробата оформят капризите на децата и защо наказанията тип „изяж си зеленчуците“ всъщност влошават нещата

Археологическа сензация край Кайро: Откриха изгубения храм на фараона Априй

Археологическа сензация край Кайро: Откриха изгубения храм на фараона Априй

Любопитно Преди 7 часа

Находката в близост до Кайро ни връща към управлението на библейския фараон Хофра и драматичната епоха на Двадесет и шестата династия

Всичко от днес

От мрежата

Какво представлява фалшивата бременност при котките?

dogsandcats.bg

Как кучетата най-често хващат бълхи

dogsandcats.bg
1

Враца грейна в цветове за 8 март

sinoptik.bg
1

Черен щъркел край язовир "Копринка"

sinoptik.bg

Когато протоколът отстъпва място на емоциите: Шокиращата молба на Андрю към принц Уилям

Edna.bg

“Поетите” с 2 спектакъла, посветени на родината

Edna.bg

Гьозтепе и Станимир Стоилов допуснаха поражение от Истанбул Башакшехир

Gong.bg

След драма с ВАР: Ботев Враца спря „сушата“ и измъкна безценен успех срещу десет от Арда

Gong.bg

Дрон затвори за кратко летище София

Nova.bg

Близкият изток - нови въздушни удари, отменени полети и скок на цените на горивата

Nova.bg