Защо Макрон разсмя лидерите в Давос? Речта му за „новия свят“

Ф ренският президент Еманюел Макров заяви в речта си на Световния икономически форум в Давос, че навлизаме във време на „нестабилност и дисбаланс“.

„Време е на мир, стабилност и предвидимост“, каза Макрон, което предизвиква смях в залата. Той заяви, че е ясно, че навлизаме във време на „нестабилност и дисбаланс“, както по отношение на сигурността, така и от икономическа гледна точка.

„Вижте ситуацията, в която се намираме“, каза той, отбелязвайки „преход към автокрация“, заедно с войни по света през 2024 г. Френският държавен глава отбеляза, че „конфликтът се е нормализирал“.

След това Макрон се обърна към протекционизма и митата. Той каза, че конкуренцията от САЩ за търговски споразумения, които „подкопават нашите експортни интереси, изискват максимални отстъпки и открито целят да отслабят и подчинят Европа“, съчетани с „безкрайно натрупване на нови мита“, са „фундаментално неприемливи“.

Френският президент добави, че това е още по-вярно, когато тези тарифи се „използват като лост срещу териториалния суверенитет“. Той казва, че европейците са единствените, които не защитават собствените си компании и пазари, „когато другите страни не спазват равните условия“.

Европейската конкурентоспособност изостава от тази на САЩ, казва той. Трябва да се справим с липсата на растеж и недостатъчните инвестиции.

Еманюел Макрон каза още, че Франция и Европа са „очевидно“ привързани към националния суверенитет и независимост. Той подчерта, че това „не е старомоден“ начин на живот, а по-скоро е да не се „забравят напълно“ уроците от Втората световна война и да останат всички ангажирани със сътрудничеството.

Френският президент заяви, че именно поради тези принципи неговата нация е решила да се присъедини към военните учения в Гренландия, „без да заплашва никого, а просто да подкрепя съюзник в друга европейска държава - Дания“.