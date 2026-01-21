Слънчеви очила в Давос - какво крие окото на Еманюел Макрон

П о време на изказване на форума в Давос във вторник френският президент Еманюел Макрон привлече вниманието с острия си укор към американския лидер Доналд Тръмп заради заплахата му да наложи мита на осем европейски държави, които се противопоставят на предложеното от него поемане на контрол над Гренландия.

Но още един аспект от речта на Макрон направи впечатление – изборът му на аксесоар. Френският държавен глава носеше впечатляващ чифт сини огледални авиаторски слънчеви очила на закрито, докато се обръщаше към световните лидери на Световния икономически форум.

Макрон не обясни причината за очилата по време на речта си, но френски медии я свързаха с продължаващо медицинско състояние. Миналата седмица той се появи на военно събитие в Южна Франция със зачервено око и в един момент отново сложи подобни слънчеви очила, пише Би Би Си (BBC).

Докато се обръщаше към войници, Макрон омаловажи състоянието си и заяви, че то е „напълно безобидно“ и „напълно незначително“, като добави: „Моля, извинете неестетичния вид на окото ми“.

Макрон дори се пошегува с това, като го нарече „l’œil du tigre“ или „окото на тигъра“ – препратка към песента на рок групата Survivor, използвана във филма „Роки III“ от 1982 г. „За онези, които разбират препратката, това е знак за решителност“, каза той.

Френски медии съобщиха, че Макрон вероятно има субконюнктивален кръвоизлив – спукан кръвоносен съд в окото. Състоянието е безвредно, безболезнено и не засяга зрението. То не причинява трайни увреждания, тъй като обикновено отшумява в рамките на около две седмици.

Понякога се появява при силно кихане или кашляне, както и при боцкане или търкане на окото. Хората с диабет и високо кръвно налягане са по-застрашени от подобно състояние.

Макар слънчевите очила да не са необходими за защита на зрението, някои хора с такова състояние избират да ги носят, за да не привличат внимание.

Макрон „е избрал този стил по естетически причини, защото е публична фигура“, каза лекарят и медиен коментатор Джими Мохамед пред френската телевизия RTL. „Някои хора биха си помислили, че е болен, затова, за да не бъде сниман в такова състояние, той решaва да носи слънчеви очила. Те защитават имиджа му, но не и окото“, добави той.

Решението му предизвика оживени дискусии в социалните мрежи, където някои го нарекоха „kéké“ – френски жаргон за човек, който обича да се перчи. Други се пошегуваха, че прилича на „киборг“ или че имитира холивудския актьор Том Круз в „Топ Гън“ – филмът от 1986 г., който превърна авиаторските очила в моден символ.

В речта си, произнесена със слънчеви очила, Макрон предупреди за опасността от отстъпление към автокрация и за „свят без правила, в който международното право е потъпквано“, както и за „завръщането на имперските амбиции“. Това важи с още по-голяма сила, когато тези мита се „използват като инструмент за натиск срещу териториалния суверенитет“, подчерта той.

Тръмп също така заплаши да наложи 200% мита върху вноса на френско вино и шампанско заради отказа на Франция да се присъедини към неговия „Съвет на мира“ за Газа.