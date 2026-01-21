Кризата с Гренландия засенчва Украйна в Давос

В Русия: Ходът на Радев е изходът от кризата в България

Д окато истинска война бушува на източния ръб на Европа, континенталните лидери са разсеяни от фиктивна такава на западния, пише POLITICO .

С европейските лидери, които се опитват в Давос да убедят Доналд Тръмп да се откаже от амбицията си да притежава Гренландия, Украйна все повече остава на заден план.

Това е накарало украинския лидер Володимир Зеленски да се запита дали изобщо си струва да присъства на Световния икономически форум, според високопоставен украински представител и чуждестранен съветник, запознати с мисленето в Киев. И двамата говорители са пожелали анонимност, за да изразят свободно мнението си.

Европейските лидери първоначално са планирали тази седмица да се съсредоточат върху Украйна и да използват предвидената среща с Тръмп, за да получат лично одобрение от американския президент за гаранции за сигурността на поствоенна Украйна, мерки, които Киев смята за необходими, за да възпре Кремъл от възобновяване на конфликта.

Но с променящите се дипломатически приоритети Киев все повече рискува да бъде забравен, което предизвиква растящо разочарование в Украйна и Европа, докато Тръмп засилва заплахите си да завземе минерално богатата Гренландия, включително възможността за налагане на наказателни тарифи върху осем европейски държави, които се противопоставят на плановете му за анексия на най-големия остров в света.

"В Украйна има истинска война с руснаците", заяви норвежкият външен министър Еспен Барт Ейде. "Гренландия отвлича вниманието от това, за което би трябвало да говорим."

"Би било добре да се съсредоточим върху истинската война, където действително има руснаци, с които трябва да се борим", добави той.

С доминирането на Гренландия в Давос украинските служители се опасяват, че страната им ще бъде забравена, че за да бъде решена кризата, създадена от Тръмп, европейците ще бъдат принудени да пренебрегнат войната на източната си граница в хода на седмицата.

"Имаме нужда от американско и европейско единство", каза виден украински бизнес лидер, пожелал анонимност, който присъства на форума, за да лобира за повече западна подкрепа. "Имаме нужда Америка и Европа да са заедно, а не в сблъсък помежду си."

Трансатлантическото противопоставяне за Гренландия идва в критичен момент от войната в Украйна. Русия продължава да нанася щети на енергийната инфраструктура на страната чрез интензивни ракетни и дронови удари. А с този зимен сезон, който се оказва изключително студен, с температури под минус 20 градуса по Целзий, в Киев расте безпокойството как страната може да оцелее без значително по-голяма помощ от западните съюзници, включително САЩ, особено що се отнася до въздушната отбрана.

"Тази зима е различна от трите предишни военни зимни периода по няколко причини", каза Максим Тимченко, главен изпълнителен директор на украинската енергийна компания DTEK. "Станции и подстанции непрекъснато се удрят и става все по-трудно да се ремонтират."

"Стрелят с всичко, което имат, за да разрушат енергийната инфраструктура:

балистични ракети, крилати ракети и всички видове дронове", добави той.

"Имаме само три или четири часа електричество дневно. А с прекъсванията на топлоподаването цели жилищни блокове са останали без отопление в продължение на седмица."

Но с фокуса на Европа върху Гренландия, голяма част от това, което украинските служители са дошли да обяснят и поискат в Давос, се заглушава от нарастващите опасения за бъдещето на водената от САЩ система за сигурност, която пази Европа от края на Втората световна война.

Също така, служители на Тръмп са съсредоточени главно върху Гренландия и Газа, а Зеленски трудно успява да осигури двустранен разговор с Тръмп, според украински официални лица.

Според експерт по външна политика от Републиканската партия, пожелал анонимност, Зеленски иска лична среща, но се сблъсква с резерви от страна на Белия дом. "Зеленски винаги би се срещнал с Тръмп, защото смята, че ползите надхвърлят разходите, и че ако той не се ангажира с него, други го правят", каза той.

Очаква се украинските и американските служители да продължат диалога в Давос, но в момента има само неясни планове за подписване на икономическо споразумение за възстановяване между САЩ и Киев, което първоначално трябваше да бъде сключено тази седмица.

Все по-военният тон на Тръмп, включително обявлението му тази седмица, че вече не се чувства задължен да мисли "за мир" и отказът му да изключи завземането на Гренландия със сила, предизвиква паника в Европа преди неговата реч на Световния икономически форум в сряда. Неговата аудитория ще включва 64 други държавни или правителствени ръководители.

"Не смятаме, че бъдещето, което може да се развие след всички разговори и заплахи, които чухме през последните дни, е особено светло за някой от нас", каза външният министър на Финландия Елина Валтонен.

"Но наистина се надявам, че ще можем да се върнем към обсъждането на това как да се сложи край на войната в Украйна възможно най-скоро", добави тя.