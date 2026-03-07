България

Американски и израелски удари поразиха нефтено хранилище в Техеран

Това е първият докладван удар върху петролната инфраструктура на Ислямската република

7 март 2026, 22:04
Източник: БГНЕС/EPA

А мерикански и израелски удари поразиха нефтено хранилище в Техеран, предаде АФП, цитирайки иранските държавни медии. Това е първият докладван удар върху петролната инфраструктура на Ислямската република.

„Нефтено хранилище в южната част на Техеран беше атакувано от САЩ и ционисткия режим“, заяви официалната иранска агенция IRNA.

Хранилището се намира близо до важен нефтопреработвателен комплекс, но съоръженията на рафинерията „не са пострадали при военните удари“.

