Мащабна акция в София: Двама задържани за над 56 500 електронни цигари без бандерол

По случая е образувано досъдебно производство

7 март 2026, 16:32
Източник: МВР

П ри специализирана полицейска операция в столичния квартал „Красна поляна“ са задържани двама мъже – на 48 и 50 години, за разпространение на електронни цигари и тютюн без акцизен бандерол. Това съобщиха в сайта на МВР. 

От домовете и автомобилите на двамата са иззети над 56 500 къса индукционни стикове с поставен стар акцизен бандерол и 11 опаковки тютюн без бандерол. Част от цигарите са били предназначени за изследвания и не за продажба, но са присвоени с цел разпространение.

По случая е образувано досъдебно производство. Двамата задържани са с полицейска мярка до 24 часа. Предстои доклад на материалите в Софийската районна прокуратура.

През миналата седмица близо 2100 електронни цигари без акцизен бандерол бяха иззети при акция срещу незаконната търговия с акцизни стоки на територията на Перник. 

Източник: Николета Василева/БТА    
Малена Замфирова може да има увреждане на гръбнака
Малена Замфирова може да има увреждане на гръбнака

Преди 1 ден
Тръмп обяви, че сменя вътрешния си министър
Тръмп обяви, че сменя вътрешния си министър

Преди 1 ден
Никушор Дан: Няма да скърбим за Ислямска република Иран
Никушор Дан: Няма да скърбим за Ислямска република Иран

Преди 1 ден
Иран твърди, че е ударил самолетоносач на САЩ
Иран твърди, че е ударил самолетоносач на САЩ

Преди 1 ден
