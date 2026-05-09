Шефът на СЗО пристигна в Испания за „безпрецедентна“ операция по евакуация на круизния кораб "Хондиус"

Международна коалиция и строги мерки за сигурност съпътстват акостирането на „Хондиус“ на Канарските острови след смъртоносно огнище на хантавирус

9 май 2026, 15:37
Агнеш Форщхофер върна знамето на ЕС в Будапеща с първото си решение като председател
Г енералният директор на Световната здравна организация (СЗО) Тедрос Аданом Гебрейесус пристигна днес в Испания, където лично ще наблюдава слизането на пътниците от круизния кораб „Хондиус“, на който избухна епидемия от хантавирус, предаде Ройтерс. В социалната мрежа X Гебрейесус потвърди присъствието си и уточни, че поддържа постоянен контакт с капитана на плавателния съд и със служител на СЗО, който вече се намира на борда. По думите му към настоящия момент няма допълнителни хора, които да показват симптоми на заболяването.

Очаква се корабът, плаващ под нидерландски флаг, да акостира в пристанището Гранадиля на остров Тенерифе (Канарските острови) тази нощ между 04:00 и 06:00 часа местно време. Испанският министър на здравеопазването Моника Гарсия Гомес определи предстоящата логистична операция като „безпрецедентна“. Тя беше категорична, че нито личният багаж на хората, нито тялото на починалия пътник ще бъдат разтоварени на Канарските острови. Те ще останат на борда заедно с част от екипажа, след което съдът ще продължи курса си към Нидерландия за пълна дезинфекция.

Мащабната евакуация е координирана на международно ниво. Германия, Франция, Белгия, Ирландия и Нидерландия вече потвърдиха, че изпращат специализирани самолети за своите граждани. Испанският вътрешен министър Фернандо Гранде-Марласка обяви в Мадрид, че Европейският съюз също осигурява два самолета за останалите европейци, а Съединените щати и Великобритания подготвят извънредни планове за своите поданици.

Процедурите на пристанището ще бъдат изключително строги. На пътниците ще бъде разрешено да вземат със себе си единствено най-необходимите си лични вещи. Испанските граждани ще бъдат евакуирани с приоритет, а редът за останалите групи ще бъде определен от здравните власти. Никой няма да има право да напусне кораба, докато съответният самолет за евакуация не е напълно готов за излитане.

От компанията оператор „Oceanwide Expeditions“ посочиха в изявление, че подготовката за пристигането, карантинните процедури и скринингът се ръководят съвместно от СЗО, нидерландските и испанските власти. Операторът потвърди, че към петък вечерта никой от намиращите се на борда не е проявявал признаци на влошено здраве.

Круизният кораб „Хондиус“ отплава на 1 април от Южна Аржентина с по-малко от 150 души на борда. Преди да се насочи към Тенерифе, съдът прекара няколко дни на котва край бреговете на Кабо Верде заради новините за заразата. До момента равносметката от епидемията е трагична: трима души починаха – възрастна двойка от Нидерландия и жена от Германия. Вчера СЗО официално съобщи за общо шест потвърдени случая на хантавирус, включително трите смъртни случая, и две допълнителни лица със подозрения за заразяване.

Източник: Атанаси Петров/БТА    
