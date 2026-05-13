Напрежение и бойкот белязаха първия полуфинал на "Евровизия" във Виена заради Израел

По време на израелското изпълнение във фен зоната край кметството на Виена се наблюдаваха разнопосочни реакции сред зрителите - някои демонстративно обърнаха гръб към екрана, а други вдигнаха палестинското знаме

13 май 2026, 14:26
"Броят на намерените тела се увеличава": Учен за ужаса на кораба с хантавирус

Н апрежение и разнопосочни реакции белязаха полуфинала на "Евровизия" във Виена, след като част от феновете протестираха срещу участието на Израел в конкурса. Недоволството обаче не спира дотук. То беше предшествано от решението на 5 европейски държави да бойкотират тазгодишното издание, като официално отказаха участие в него и излъчването му по националните си радио и телевизия. Въпреки това за мнозина музикалният форум остана преди всичко празник на културите и забавлението, пише NOVA.

По време на израелското изпълнение във фен зоната край кметството на Виена се наблюдаваха разнопосочни реакции сред зрителите - някои демонстративно обърнаха гръб към екрана, а други вдигнаха палестинското знаме.

Източник: Getty Images

"Това, което според мен липсва в тази дискусия, е разбирането, че всеки има право на собствено мнение. Ако има хора, които са против участието на Израел, те имат право да го заявят. Не мисля, че такива хора трябва автоматично да бъдат определяни като антисемити, защото в демократичните общества трябва се допуска изразяването на различни мнения", заяви Майкъл Адел. 

Въпреки политическите послания и напрежението, повечето фенове се съсредоточиха върху празнуването на международното музикално състезание. "Мисля, че е страхотно да видиш как различни култури се събират заедно. Тук, във Виена, се усеща колко много хора от цял свят са дошли за "Евровизия". Целият град живее с тази атмосфера и е прекрасно да бъдеш част от нея", подчерта Адел. 

"Мисля, че точно сега трябва просто да се съсредоточим върху това да се забавляваме, да се наслаждаваме на момента и поне за малко да оставим всичко останало настрана", категорична е Лиса Хирл. 

Националните обществени телевизии на 5 европейски страни - Испания, Нидерландия, Ирландия, Словения и Исландия, официално отказаха участие и излъчване на тазгодишното 70-ото издание на "Евровизия" в знак на протест срещу решението на Европейския съюз да допусне Израел до конкурса. 

Финалистите от първия полуфинал, който се проведе във вторник, бяха избрани след гласуване от зрителите. Това са Гърция, Финландия, Белгия, Швеция, Молдова, Израел, Сърбия, Хърватия, Литва и Полша. Надпреварата беше излъчвана в телевизионния ефир, както и в онлайн платформите на конкурса. На сцената във Виена се представиха изпълнители от 15 страни, като пет отпаднаха. За приза няма да се състезават Грузия, Естония, Португалия, Сан Марино и Черна гора.

Източник: Getty Images

Вторият полуфинал е в четвъртък, 14 май, когато ще се представи и България. DARA ще излезе на сцената първа с песента си Bangaranga.

Тогава ще бъдат избрани и останалите десет участници в големия финал на 16 май, събота. В четвъртък на сцената ще излязат и представителите на Армения, Румъния, Швейцария, Азербайджан, Люксембург, Чехия, Албания, Дания, Кипър, Норвегия, Малта, Австралия, Украйна и Латвия.

Освен избраните от двата полуфинала, в надпреварата за приза ще участват Великобритания, Германия, Италия и Франция, както и Австрия като страна домакин. Те се класират директно за големия финал.

