„Не мисля за парите на американците“: Бруталният коментар на Тръмп за Иран

Президентът на САЩ заяви пред репортери във вторник, че не взема предвид икономическата тежест на войната с Иран върху обикновените американци, когато преговаря за сделка с ръководството на страната

13 май 2026, 09:31
П резидентът на САЩ Доналд Тръмп заяви пред репортери във вторник, че не взема предвид икономическата тежест на войната с Иран върху обикновените американци, когато преговаря за сделка с ръководството на страната.

Говорейки на Южната морава на Белия дом преди заминаването си на дипломатическо посещение в Китай, Тръмп беше попитан до каква степен „финансовото състояние на американците“ го мотивира да сключи сделка с Иран.

„Ни най-малко“, отвърна Тръмп. „Единственото нещо, което има значение, когато говоря за Иран – те не могат да имат ядрено оръжие. Не мисля за финансовото състояние на американците. Не мисля за никого. Мисля за едно нещо – не можем да позволим на Иран да има ядрено оръжие. Това е всичко“, пише NBC News.

Репортер зададе последващ въпрос дали той наистина не мисли за икономическото въздействие на войната.

„Най-важното нещо в пъти, включително дали нашият фондов пазар, който, между другото, е на рекордно високо ниво, но включително дали нашият фондов пазар се покачва или пада малко, най-важното нещо в пъти е, че Иран не може да има ядрено оръжие“, каза той, добавяйки: „Всеки американец разбира това“.

Откакто САЩ и Израел започнаха съвместни удари срещу Иран в края на февруари, Иран блокира достъпа до Ормузкия проток – воден път, през който ежедневно преминават около 20% от световните доставки на петрол.

В резултат на това цените на бензина в САЩ скочиха рязко. Националната средна цена на обикновения безоловен бензин във вторник достигна 4,50 долара за галон, докато дизеловото гориво беше 5,64 долара за галон, според данни на AAA. Нарастващите разходи за гориво се отразиха на цялата икономика на САЩ, като инфлацията през април скочи до 3,8% - най-високото ѝ ниво от близо три години, според данни, публикувани във вторник от Бюрото за трудова статистика. От агенцията посочиха, че повишените разходи за енергия „съставляват над четиридесет процента от месечното увеличение на всички стоки“.

Демократите бързо реагираха на изказванията на Тръмп. Леа Лешчински, говорител на Демократическата партия в Мичиган (ключов оспорван щат), заяви, че докато американците се борят да плащат за стоки от първа необходимост, Тръмп „казва на глас това, което трябваше да остане скрито и това е еквивалент на фразата „като нямат хляб, да ядат пасти“.

Ръстът на работните места миналия месец надмина очакванията, според априлския доклад на агенцията, публикуван миналата седмица, а американските борсови индекси достигнаха рекордни нива по време на войната.

Въпреки това американците изразяват огромно недоволство от икономиката при управлението на Тръмп. Проучване на CNN/SSRS, проведено между 30 април и 4 май, установи, че 70% от американците не одобряват начина, по който Тръмп управлява икономиката. Това е най-високото число, регистрирано от социологическата агенция през двата мандата на Тръмп. По време на първия му мандат това число никога не е надхвърляло 50%.

Освен това, проучване на NBC News Decision Desk, публикувано миналия месец, установи, че две трети от респондентите не одобряват действията на Тръмп по отношение на инфлацията, както и справянето му с конфликта в Иран.

В неделя Тръмп отхвърли последното предложение на Иран за прекратяване на конфликта, наричайки го „неприемливо“. В понеделник той добави, че текущото примирие е на „командно дишане“.

Източник: NBC News    
