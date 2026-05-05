Кошмарът в Атлантика: СЗО потвърди втори случай на хантавирус на круизен кораб, има три жертви

Какво знаем за смъртоносния вирус на круизен кораб в Атлантика: Трима загинали, британец е в интензивно отделение

Безпрецедентна ситуация в Русия: 18 летища спряха работа, въздушна опасност на 2000 км от границата с Украйна

С ветовната здравна организация (СЗО) потвърди нови детайли около огнището на хантавирус, което блокира луксозния круизен кораб MV Hondius край бреговете на Кабо Верде. Официално вече са идентифицирани седем случая на заразяване — два от тях са лабораторно потвърдени, а останалите пет са съмнителни. Черната статистика до момента отчита три смъртни случая, един пациент в критично състояние и трима души с леки симптоми.

Инфекцията се предава изключително рядко и обикновено се развива при контакт с урина, изпражнения или слюнка от заразени гризачи. Вирусът стана печално известен в световните медии миналата година, когато актьорът Джин Хекман и съпругата му починаха от него в Ню Мексико.

СЗО: Трима души са починали на круизен кораб, вероятно от хантавирус

Жертвите и пострадалите: Какво се знае до момента?

Разследването на трагедията разкрива хронологията на събитията по време на 42-дневния круиз, започнал от Аржентина:

Първата жертва: 69-годишен нидерландец почина на борда още на 11 април. Тялото му и неговата съпруга бяха свалени на остров Света Елена на 24 април.

Втората жертва (Потвърден случай): Съпругата на починалия нидерландец, също на 69 години, се разболява по пътя към дома и издъхва. Лабораторните тестове официално потвърдиха, че тя е развила хантавирус.

Третата жертва: Германски гражданин почина на борда на кораба на 2 май.

Какво знаем за мистериозния вирус на круизен кораб в Атлантика: Трима загинали, британец е в интензивно отделение

Пациентът в критично състояние (Потвърден случай): Британски турист се разболя тежко на 27 април и беше спешно евакуиран в реанимацията на болница в Йоханесбург, Южна Африка. Той е първият потвърден случай и остава в критично, но стабилно състояние.

Други симптоматични: Двама членове на екипажа (британец и нидерландец) са с остри респираторни симптоми и се нуждаят от спешна медицинска помощ на борда. СЗО съобщава и за още едно лице със симптоми, чиято самоличност не се разкрива.

СЗО с подробности за случая на хантавирус на круизен кораб

Блокада в океана: „Пътниците няма да слязат на сушата“

Круизният кораб, на чийто борд има 148 души (87 пътници от 23 националности и 61 души екипаж), остава закотвен край пристанището Прая в Кабо Верде. Местните власти са категорични, че няма да позволят на никого да слезе на сушата, за да защитят общественото здраве на страната. На борда са въведени строги изолационни мерки и дезинфекционни протоколи. Обмисля се вариант корабът да отплава към Лас Палмас или Тенерифе за по-нататъшни медицински изследвания.

Американският травъл блогър Джейк Росмарин сподели емоционално видео от каютата си в TikTok:

„Това, което се случва тук, е изключително реално за всички нас. Ние не сме просто заглавия в новините. Ние сме хора с семейства, които ни чакат у дома. Неизвестността е най-трудното нещо.“

Трима души са починали след вирусна епидемия на круизен кораб

СЗО: Няма място за паника

Въпреки сериозността на ситуацията, Световната здравна организация призова за спокойствие. Регионалният директор на СЗО за Европа, Ханс Клуге, подчерта, че рискът за широката общественост остава изключително нисък и не се налагат ограничения за пътуване.

Хантавирусът не се предава лесно от човек на човек. Заболяването протича с грипоподобни симптоми, които бързо ескалират до дихателна или бъбречна недостатъчност. Специфично лечение и ваксина няма, като терапията е изцяло поддържаща, включително чрез апаратно дишане в тежките случаи.