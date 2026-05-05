Свят

Кошмарът в Атлантика: СЗО потвърди втори случай на хантавирус на круизен кораб, има три жертви

Световната здравна организация (СЗО) потвърди втори случай на опасния хантавирус и обяви общо седем инфектирани, след като круизният кораб MV Hondius беше поставен под строга карантина край бреговете на Кабо Верде заради три смъртни случая

5 май 2026, 12:04
Блейк Лайвли трогна Met Gala с чанта, вдъхновена от рисунките на четирите ѝ деца

Блейк Лайвли трогна Met Gala с чанта, вдъхновена от рисунките на четирите ѝ деца
Тръмп заплаши Иран със заличаване от „лицето на Земята“

Тръмп заплаши Иран със заличаване от „лицето на Земята“
Бритни Спиърс призна за „неразумно шофиране”: Ето как звездата избегна затвора

Бритни Спиърс призна за „неразумно шофиране”: Ето как звездата избегна затвора
Безпрецедентна ситуация в Русия: 18 летища спряха работа, въздушна опасност на 2000 км от границата с Украйна

Безпрецедентна ситуация в Русия: 18 летища спряха работа, въздушна опасност на 2000 км от границата с Украйна
Автомобил помете пешеходци в Лайпциг, жертви и ранени

Автомобил помете пешеходци в Лайпциг, жертви и ранени
Експлозия и пожар на южнокорейски кораб в Ормузкия проток

Експлозия и пожар на южнокорейски кораб в Ормузкия проток
Иран твърди, че е ударил боен кораб на САЩ, Вашингтон отрича

Иран твърди, че е ударил боен кораб на САЩ, Вашингтон отрича
Какво знаем за смъртоносния вирус на круизен кораб в Атлантика: Трима загинали, британец е в интензивно отделение

Какво знаем за смъртоносния вирус на круизен кораб в Атлантика: Трима загинали, британец е в интензивно отделение

С ветовната здравна организация (СЗО) потвърди нови детайли около огнището на хантавирус, което блокира луксозния круизен кораб MV Hondius край бреговете на Кабо Верде. Официално вече са идентифицирани седем случая на заразяване — два от тях са лабораторно потвърдени, а останалите пет са съмнителни. Черната статистика до момента отчита три смъртни случая, един пациент в критично състояние и трима души с леки симптоми.

Инфекцията се предава изключително рядко и обикновено се развива при контакт с урина, изпражнения или слюнка от заразени гризачи. Вирусът стана печално известен в световните медии миналата година, когато актьорът Джин Хекман и съпругата му починаха от него в Ню Мексико.

СЗО: Трима души са починали на круизен кораб, вероятно от хантавирус

Жертвите и пострадалите: Какво се знае до момента?

Разследването на трагедията разкрива хронологията на събитията по време на 42-дневния круиз, започнал от Аржентина:

Първата жертва: 69-годишен нидерландец почина на борда още на 11 април. Тялото му и неговата съпруга бяха свалени на остров Света Елена на 24 април.

Втората жертва (Потвърден случай): Съпругата на починалия нидерландец, също на 69 години, се разболява по пътя към дома и издъхва. Лабораторните тестове официално потвърдиха, че тя е развила хантавирус.

Третата жертва: Германски гражданин почина на борда на кораба на 2 май.

Какво знаем за мистериозния вирус на круизен кораб в Атлантика: Трима загинали, британец е в интензивно отделение

Пациентът в критично състояние (Потвърден случай): Британски турист се разболя тежко на 27 април и беше спешно евакуиран в реанимацията на болница в Йоханесбург, Южна Африка. Той е първият потвърден случай и остава в критично, но стабилно състояние.

Други симптоматични: Двама членове на екипажа (британец и нидерландец) са с остри респираторни симптоми и се нуждаят от спешна медицинска помощ на борда. СЗО съобщава и за още едно лице със симптоми, чиято самоличност не се разкрива.

СЗО с подробности за случая на хантавирус на круизен кораб

Блокада в океана: „Пътниците няма да слязат на сушата“

Круизният кораб, на чийто борд има 148 души (87 пътници от 23 националности и 61 души екипаж), остава закотвен край пристанището Прая в Кабо Верде. Местните власти са категорични, че няма да позволят на никого да слезе на сушата, за да защитят общественото здраве на страната. На борда са въведени строги изолационни мерки и дезинфекционни протоколи. Обмисля се вариант корабът да отплава към Лас Палмас или Тенерифе за по-нататъшни медицински изследвания.

Американският травъл блогър Джейк Росмарин сподели емоционално видео от каютата си в TikTok:

„Това, което се случва тук, е изключително реално за всички нас. Ние не сме просто заглавия в новините. Ние сме хора с семейства, които ни чакат у дома. Неизвестността е най-трудното нещо.“

Трима души са починали след вирусна епидемия на круизен кораб

СЗО: Няма място за паника

Въпреки сериозността на ситуацията, Световната здравна организация призова за спокойствие. Регионалният директор на СЗО за Европа, Ханс Клуге, подчерта, че рискът за широката общественост остава изключително нисък и не се налагат ограничения за пътуване.

Хантавирусът не се предава лесно от човек на човек. Заболяването протича с грипоподобни симптоми, които бързо ескалират до дихателна или бъбречна недостатъчност. Специфично лечение и ваксина няма, като терапията е изцяло поддържаща, включително чрез апаратно дишане в тежките случаи.

Източник: Sky News    
Огнище на хантавирус Круизен кораб MV Hondius Световна здравна организация СЗО Кабо Верде Смъртни случаи Потвърдени случаи Предаване от гризачи Блокада на кораб Симптоми Обществено здраве
Последвайте ни
ГЕРБ-СДС пред президента Илияна Йотова: Важно е колкото се може по-скоро България да има редовно правителство

ГЕРБ-СДС пред президента Илияна Йотова: Важно е колкото се може по-скоро България да има редовно правителство

Роклята, която някога беше скандал: Лорън Санчес прикова погледите на Met Gala без Джеф Безос

Роклята, която някога беше скандал: Лорън Санчес прикова погледите на Met Gala без Джеф Безос

Две метростанции в София спират работа за повече от месец

Две метростанции в София спират работа за повече от месец

Най-обсъжданите визии от тазгодишната Met Gala

Най-обсъжданите визии от тазгодишната Met Gala

Митове и истини: Губим ли права, ако работим на непълно работно време

Митове и истини: Губим ли права, ако работим на непълно работно време

pariteni.bg
Как мога да помогна на котката ми да се адаптира към новия дом

Как мога да помогна на котката ми да се адаптира към новия дом

dogsandcats.bg
<p>Часове преди напускането си: Кабинетът "Гюров" сменил ръководството на ключово дружество</p>
Ексклузивно

Часове преди напускането си: Кабинетът "Гюров" сменил ръководството на ключово дружество

Преди 5 часа
<p>Иран предупреди за опасна ескалация в Персийския залив</p>
Ексклузивно

Иран предупреди за опасна ескалация в Персийския залив

Преди 4 часа
<p>Колата ти може да изчезне за минута - спасението е… кухненско фолио?</p>
Ексклузивно

Колата ти може да изчезне за минута - спасението е… кухненско фолио?

Преди 4 часа
Слънчево време днес, но идват гръмотевични изненади
Ексклузивно

Слънчево време днес, но идват гръмотевични изненади

Преди 6 часа
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Без договор: ОДМВР-София е плащала на фирма без договор за репатриране на веществени доказателства

Без договор: ОДМВР-София е плащала на фирма без договор за репатриране на веществени доказателства

България Преди 18 минути

„Тест за толерантност“ в спалнята: Как френски скаути са „ловували“ момичета за Епстийн

„Тест за толерантност“ в спалнята: Как френски скаути са „ловували“ момичета за Епстийн

Свят Преди 22 минути

Шокиращите разкрития на Жулиет Г. и Еба Карлсон хвърлят светлина върху методите за психологическа манипулация в света на висшата мода

Тейлър Суифт и Травис Келси пропуснаха Met Gala: Защо двойката не се появи на червения килим?

Тейлър Суифт и Травис Келси пропуснаха Met Gala: Защо двойката не се появи на червения килим?

Любопитно Преди 1 час

Тейлър Суифт за последен път присъства на Met Gala през 2016 г., когато бе съпредседател на събитието с тема „Manus et Machina“

София не чака: Градът, в който хаосът е скъп, а дигиталните поръчки вече са предимство, не удобство

София не чака: Градът, в който хаосът е скъп, а дигиталните поръчки вече са предимство, не удобство

Пари Преди 1 час

Столичният ХоРеКа сектор работи на скорости, които останалата страна усеща със закъснение...

NOVA посреща Гергьовден със специален формат

NOVA посреща Гергьовден със специален формат

Любопитно Преди 1 час

На 6 май студиото „Парадът на храбростта“ ще покаже честванията на националния празник в България

Съвсем скоро AI системите ще могат да се създават сами, без човешка намеса

Наближава повратен момент за изкуствения интелект

Технологии Преди 2 часа

Според съоснователя на Anthropic съвсем скоро AI системите ще могат да се създават сами, без човешка намеса. Това ще отвори изцяло нови възможности пред тях, но съответно и рискове, за които подготовката трябва да започне още сега

Регионалният министър: АПИ е похарчила пари за пътища за две години напред

Регионалният министър: АПИ е похарчила пари за пътища за две години напред

България Преди 2 часа

"Сега се чудим откъде да намерим средства, за да кърпим пътищата", заяви Николай Найденов

<p>Схема за &bdquo;бързо забогатяване&ldquo; източи над 18 000 евро от сметката на възрастна жена</p>

Схема за „бързо забогатяване“ източи над 18 000 евро от сметката на възрастна жена в Дупница

България Преди 2 часа

Онлайн измамата е осъществена чрез обещания за инвестиции в различни фондове

Край на дългото чакане: Нова лаборатория дава бързи резултати за наркотици зад волана

Край на дългото чакане: Нова лаборатория дава бързи резултати за наркотици зад волана

България Преди 2 часа

Съоръжението ще извършва изследвания на референтни кръвни проби на шофьори, заподозрени в употреба на наркотични вещества

Студентски проект за умно пристанище в Бургас спечели Хакатона на Vivacom Техническа академия

Студентски проект за умно пристанище в Бургас спечели Хакатона на Vivacom Техническа академия

Любопитно Преди 2 часа

Инициативата се проведе за втора поредна година и постави фокус върху Private 5G решенията за индустрията

Геодезисти започват проучване на целия свлачищен район в Смолянско

Геодезисти започват проучване на целия свлачищен район в Смолянско

България Преди 2 часа

За днес е насрочено и ново заседание на Областния кризисен щаб

<p>Там, където се ражда бъдещето</p>

Посетихме централата на Xpeng, където се ражда бъдещето

Технологии Преди 3 часа

Xpeng не е автомобилна компания, тя е технологична компания, произвеждаща хуманоидни роботи, летящи коли и супер мощни чипове. Бъдещето, според тях, е като от филмов сюжет. И не е далеч

Тренираш, но не се променяш: Скритите грешки, които спират прогреса

Тренираш, но не се променяш: Скритите грешки, които спират прогреса

Любопитно Преди 3 часа

По данни на Google Trends през последните три месеца търсенията на тема "фитнес" в България бележат един константен интерес, който се очаква да се увеличи със затоплянето на времето и наближаването на лятото

Взрив във фабрика за фойерверки уби най-малко 21 души в Китай

Взрив във фабрика за фойерверки уби най-малко 21 души в Китай

Свят Преди 3 часа

Ранените са 61

Стрелба във Вашингтон: Агенти на "Сикрет сървис" раниха въоръжен нападател

Стрелба във Вашингтон: Агенти на "Сикрет сървис" раниха въоръжен нападател

Свят Преди 3 часа

Белият дом беше блокиран за кратко, докато властите разследваха инцидента

<p>Военни самолети&nbsp;в небето над София днес</p>

Подготовка за 6 май: Военни самолети летят в небето над София днес

България Преди 3 часа

Празничният ден ще бъде отбелязан с традиционния водосвет на бойните знамена и знамената-светини на Българската армия

Всичко от днес

От мрежата

4 възможни причини защо изпражненията на кучето ви са зелени

dogsandcats.bg

Как кучетата си намират приятели

dogsandcats.bg
1

Скорец е помагал на Моцарт в музиката

sinoptik.bg
1

Започва истинската пролет

sinoptik.bg

Орлин Горанов: Музиката формира начина, по който гледам на света

Edna.bg

Адел: от разбито сърце до разбити рекорди!

Edna.bg

Европейски клубове със сериозен интерес към Хулио Веласкес

Gong.bg

Тюн повтори подвига на Лестър и показа, че чудесата са възможни дори и в свят, управляван от парите

Gong.bg

ГЕРБ-СДС при президента: Ще подкрепяме управляващите в тежките решения

Nova.bg

„Прогресивна България“ при президента: В петък ще има правителство

Nova.bg