Французойка с хантавирус е в критично състояние, броят на заразените вече е 11

Ф ранцузойка, заразена по време на епидемията от смъртоносния хантавирус на круизен кораб, е в критично състояние и се лекува с изкуствен белодробен апарат. Това съобщи лекар от парижката болница, в която се лекува заразената пътничка, цитиран от "Асошиейтед прес".

Броят на регистрираните случаи вече достигна 11, от които 9 са потвърдени.

Трима пътници на круизния кораб "Хондиус" са починали, включително холандска двойка, за която здравните власти смятат, че е била първата, изложена на вируса по време на посещение в Южна Америка.

Френската пътничка, хоспитализирана в Париж, страда от тежка форма на заболяването, която е причинила животозастрашаващи проблеми с белите дробове и сърцето, заяви д-р Ксавие Лекюр, специалист по инфекциозни болести в болница "Биша".

Той добави, че жената е на хивотоподдържащ апарат, който изпомпва кръвта през изкуствен бял дроб, снабдява я с кислород и я връща в тялото. Надеждата е, че апаратът ще облекчи достатъчно налягането върху белите дробове и сърцето, за да им даде време да се възстановят. Лекюр го нарече "последния етап на поддържащото лечение".

След като евакуацията на всички пътници и много членове на екипажа приключи, корабът "Хондиус" се връща в Нидерландия, където ще бъде почистен и дезинфекциран.

Директорът на Световната здравна организация Тедрос Аданом Гебрейесус заяви, че потвърдени и предполагаеми случаи са докладвани само сред пътниците или екипажа на круизния кораб.

"В момента няма признаци, че сме свидетели на началото на по-мащабна епидемия", посочи той.

И добави: "Но, разбира се, ситуацията може да се промени и, като се има предвид дългият инкубационен период на вируса, е възможно да наблюдаваме повече случаи през следващите седмици."