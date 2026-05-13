Великата китайска стена се реставрира "тухла по тухла"

К итай полага мащабни усилия за възстановяването на Великата китайска стена, като реставрацията се извършва буквално тухла по тухла. Един от хората, посветили живота си на тази мисия, е 70-годишният майстор зидар Чън Юнмао, който от две десетилетия работи по съхраняването на едни от най-труднодостъпните участъци на древното съоръжение.

В ранна майска сутрин екип на NBC News пристига в планините Яншан, северно от Пекин, за да се срещне с Чън, известен сред местните като "Стария Чън". Той ги повежда по стръмна планинска пътека към така наречените "диви" участъци на Великата китайска стена в района Цзянкоу.

Още в 9 часа сутринта жегата е силна, докато журналистите слизат от микробусите си и подготвят раниците и техниката. Следващите два часа групата върви по път, който постепенно се превръща в почти отвесна тясна пътека, осеяна с камъни и скали. Покрай тях преминават три мулета, натоварени с чували цимент, които се изкачват по още по-стръмен маршрут към върха.

Комари кръжат около лицата на туристите и журналистите, докато всички внимателно пазят равновесие по стръмния склон. Слънчевите лъчи пробиват през короните на дъбове и борове, които поне частично предпазват пътеката от непоносимата жега. Въпреки това слънцезащитният крем се стича по вратовете на хората.

Старият Чън обаче върви спокойно и равномерно, без да показва умора. Спира само когато някой от екипа снима, използвайки момента да извади леко смачкан пакет цигари от памучния си елек. В едната си ръка държи запалена цигара, а в другата туристическа щека, единственият знак за възрастта му.

През последните 20 години Чън Юнмао участва във възстановяването на този участък от Великата китайска стена. Малцина осъзнават, че 21-хилядното километрово укрепление всъщност не представлява една непрекъсната стена, а множество отделни сегменти, изграждани през различни династии, от Цин до Цин, в продължение на близо 2000 години.

Цзянкоу е сред "по-младите" части на стената. Той е построен по време на династията Мин, започвайки около 1368 година, а през следващите 276 години е укрепван с тухли и камъни.

Като технически съветник в реставрационния проект, съвместна инициатива между държавата и местни доброволци, Чън посвещава пенсионирането си на възстановяването на над 21 километра от участъка Цзянкоу.

"Това е призванието на живота ми", казва той пред NBC News, подчертавайки, че носи лична отговорност за опазването на това безценно национално наследство.

Преди да стане известен като Стария Чън, той започва работа като зидар още през 1973 година. Тогава е едва на 18 години и чиракува при своя чичо, за да усвои майсторството на зидарията.

"Да овладееш занаят е нещо, с което можеш да се гордееш", казва той.

В продължение на десетилетие Чън усъвършенства техники както за ново строителство, така и за реставрация на традиционни народни сгради. През 1991 година става сред основателите на Компанията за древна архитектура към Пекинската строителна корпорация "Хуайжоу".

Първият голям реставрационен проект на компанията е главната зала на храма "Хунло", будистки храм в северен Пекин. Именно там Чън започва дълбоката си връзка с древната архитектура.

По-късно той се обучава при Пяо Сюелин, представител на 15-ото поколение на традицията "Синлунмън" в зидарството.

Под негово ръководство Чън усвоява обработката на материали, строителните методи и техниките за работа с древна зидария. Работилницата "Синлунмън" е участвала в изграждането и ремонта на Забранения град и други императорски постройки по време на династиите Мин и Цин.

Благодарение на солидните си умения Чън бързо печели признанието на своя учител и става наследник от 16-ото поколение на традицията "Синлунмън".

През 2004 година той поема първия си мащабен проект по реставрация на Великата китайска стена, участъка Хуанхуачън в района Хуайжоу. По-късно работи и по други части на стената, включително Мутиеню, дефилето Цинлун и Яоцзъю, а през 2016 година започва работа в Цзянкоу.

Втората половина от прехода към реставрационния обект е почти отвесно изкачване. Накрая пътеката се изравнява в основата на наблюдателна кула, покрита от едната страна със стоманено скеле. Мулетата, които по-рано са изпреварили групата, вече са разтоварили цимента и започват спускането обратно надолу.

Двама китайски туристи ловко се изкачват по скелето, а екипът на NBC News ги следва с цялата си техника.

Минута по-късно всички са възнаградени с впечатляваща гледка към стената от двете страни на кулата. Зидари ремонтират част от кулата и малка равна площадка около нея, но не успяват да спрат дивата трева, която избуява между камъните.

Според Чън Великата китайска стена олицетворява духа на китайската нация, а основният принцип при реставрацията е "да поправяш старото, за да запазиш старото".

"Нашите предци са ни оставили това безценно световно наследство", казва той. "Затова сме длъжни да го опазим добре."