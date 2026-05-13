"Броят на намерените тела се увеличава": Учен за ужаса на кораба с хантавирус

У чен разказа за драматичното си сблъскване с хантавируса на борда на полярния круизен кораб "Хондиус", след като експедицията до едни от най-отдалечените места на планетата се превърна в кошмар с поредица от смъртни случаи, карантина и евакуация под строги биозащитни мерки, напомнящи първите дни на пандемията от COVID-19, предава The New Yorker .

Преди шест седмици, в студен и мрачен следобед в Ушуая, в южния край на Аржентина, учен с огромна страст към птиците се качва на борда на "Хондиус", полярен круизен кораб с подсилен корпус. Повече от 100 пътници и 61 членове на екипажа трябвало да посетят някои от най-изолираните места на Земята:

антарктическите територии на остров Южна Джорджия и остров Гоф, Тристан да Куня, известен като най-изолираното населено място в света, остров Недостъпен и остров Света Елена, където е бил заточен Наполеон.

В началото на май корабът трябвало да акостира в африканската островна държава Кабо Верде.

"Това буквално е пътуването на живота", разказва по-късно ученият.

През първите десет дни от експедицията корабът преминава през силна буря, с океански вълни достигащи два до три метра. Въпреки това гледките били впечатляващи.

"Много редки птици на отдалечени места!", написал той на приятели.

A scientist aboard the M.V. Hondius describes how the hantavirus outbreak unfolded. It was “shock after shock,” he said. “You just kind of get numb to it, I guess.” https://t.co/7sUCujQta0 — The New Yorker (@NewYorker) May 12, 2026

След това един от тях му изпратил линк към новина за огнище на хантавирус, потенциално смъртоносен патоген, традиционно пренасян от гризачи, регистрирано на круизен кораб.

"Моля те, кажи ми, че не си на този кораб", написал приятелят му.

По това време "Хондиус" вече се намирал в различна буря, изпитание, напомнящо ранните дни на пандемията от COVID-19, с мистериозно разболяващи се пътници, медици в защитни костюми и правителства, налагащи карантини.

Докато кризата се развивала, ученият започнал да обменя съобщения по WhatsApp с журналиста по няколко пъти на ден. На 8 май двамата разговаряли почти пет часа и половина.

"Гледам снимки на хората, които чакаха на опашката за качване. Тогава бяха непознати. Сега познавам лицето на всеки един от тях. Някои станаха мои приятели, а други, за съжаление, вече са мъртви", казва той.

Още в началото капитанът предупредил пътниците за сериозна буря.

"Показаха ни карта на времето и имаше огромна тъмнолилава зона. Ръководителят на експедицията каза: "Лилавото е лошо." Очаквах много по-тежки условия. Но капитанът беше изключително умел и през следващите десет дни успяваше почти постоянно да държи кораба в окото на бурята", разказва ученият.

На 12 април, малко след закуска, капитанът събира всички пътници в салона.

"Гласът му беше много сериозен. Помислих, че имаме техническа авария. Вместо това капитанът и ръководителят на експедицията ни съобщиха, че един пътник е починал. Лекарят на кораба е работил без сън 48 часа, но не са успели да го спасят."

Най-близкото пристанище било на осем дни път.

A Japanese national who disembarked from the hantavirus-hit cruise ship MV Hondius arrived in Britain aboard a charter flight arranged by the British government, Japan's Foreign Ministry said. https://t.co/WmkaBoJEj4 — The Japan Times (@japantimes) May 11, 2026

"Буквално бяхме в средата на Южния Атлантик, възможно най-далеч от суша. Ужасно място да умреш."

Първоначално всички смятали, че мъжът е получил инфаркт или е имал предишно заболяване.

Няколко дни по-късно вдовицата му, холандка, обозначена само с инициала М., държи емоционална реч пред пътниците.

"Тя каза, че най-голямата мечта на съпруга ѝ е била да види албатроси и че е бил щастлив, когато е видял колониите от кралски пингвини и албатроси на Южна Джорджия. Помоли ни да продължим пътуването и да се наслаждаваме на дивата природа в негова памет."

Настроението на кораба станало мрачно, но хората намирали утеха сред океана и птиците.

"Видях тъмен албатрос с нещо като глуповата усмивка, жълта линия по човката, която изглежда като усмивка. Нямаше как да го гледаш и да не се усмихнеш."

На 13 април корабът достига Тристан да Куня, вулканичен остров, издигащ се рязко от океана.

"Беше зрелищно, отвесни скали, вулканични камъни, малко селце в подножието на вулкана."

Корабът обаче не можел да остави тялото там, защото островът няма летище. Нужно било да се придвижат чак до Света Елена, но първо местните власти трябвало да оформят документи.

"Не ни позволиха да акостираме. Чакахме островитяните да дойдат с лодка и да удостоверят ситуацията."

По-късно ученият разбира причината за предпазливостта на жителите на Тристан да Куня.

"През XIX век почти всички работоспособни мъже на острова изчезват след среща с кораб. Това е оставило историческа травма."

След пристигането на Света Елена вдовицата на починалия изглеждала сравнително спокойна и дори участвала в екскурзии.

"Мислехме, че просто преживява мъката си."

По-късно тя заминава със самолет за Йоханесбург. Това е последният път, когато ученият я вижда.

На 27 април идва ново съобщение към пътниците.

"Една жена, работила като военен контрактор в Ирак, се пошегува мрачно: "Май броят на телата се увеличава." Последното, което очаквах, беше нова смърт."

Ръководителят на експедицията съобщава, че вдовицата се почувствала зле на летището в Йоханесбург, била свалена от самолета за Амстердам и малко по-късно починала.

"Ударих по масата и изкрещях: "Мамка му!" Това беше като шекспирова трагедия. Помислих си, че човек наистина може да умре от разбито сърце."

Междувременно друг пътник, бивш военен и любител на птиците, също се разболява тежко и е евакуиран на остров Възнесение.

"Беше на кислород, но се усмихваше. После научихме, че в Йоханесбург е поставен на апаратна вентилация."

Лекарите дълго време не можели да установят какво причинява заболяването.

"Тестваха го за стотици неща. Всичко беше отрицателно."

На 2 май идва шокиращата новина.

The deadly hantavirus outbreak aboard a Dutch-operated cruise ship with passengers of 23 nationalities is precisely the type of public health crisis the WHO is designed to tackle.



But the U.S. formally left the WHO in January, after 78 years of membership.… — NBC News (@NBCNews) May 8, 2026

"Най-накрая открили какво има приятелят ми - хантавирус."

Повечето пътници никога не били чували за заболяването.

"Но аз бях работил като чистач в Скалистите планини и тогава ни предупреждаваха за нова болест, която можеш да хванеш от изсъхнали изпражнения на гризачи."

На кораба всички започнали да четат за вируса и разбрали, че смъртността може да достигне 40 процента.

"Хората рязко станаха по-сериозни, но паника нямаше. Всички носехме маски и стояхме далеч един от друг."

Същия ден се разболява и 80-годишна германка, която скоро умира, третият смъртен случай на кораба.

Ученият започнал да подозира, че става дума за редкия щам Andes на хантавируса, който може да се предава между хора.

"Ако корабът наистина е без плъхове, а това е експедиционен кораб с изключителни мерки за биосигурност, тогава единственото обяснение е щамът Andes. А това е много лоша новина."

Когато "Хондиус" достига Кабо Верде, властите не позволяват на кораба да влезе в пристанището.

"Бяхме закотвени на километри навътре в океана. Толкова се страхуваха от нас."

Междувременно единственият лекар на кораба също се разболява.

Властите на Кабо Верде многократно изпращали лодки, за да прегледат болните, но отказвали да ги приемат на сушата.

"Всеки ден идваха все по-добре защитени. В началото бяха с обикновени маски, а накрая приличаха на извънземни в няколко слоя пластмаса."

Екипажът бил възмутен.

"Смятаха, че това нарушава хуманитарните закони на морето."

Накрая Кабо Верде поставя условие, пациентите да бъдат евакуирани директно със самолет, без почти никакъв престой на територията на страната.

На 5 май пристига първият евакуационен самолет.

"Хората бяха облекчени, но вече никой не можеше истински да се радва."

Two planes with 28 passengers from the MV Hondius cruise ship, which was hit by a hantavirus outbreak, landed in the Netherlands on Tuesday, and a Dutch hospital treating a hantavirus patient quarantined 12 staffers in a preventative measure.



For more: https://t.co/e4gYeJb1mH… pic.twitter.com/4N2Vrx29D8 — The Express Tribune (@etribune) May 12, 2026

В крайна сметка корабът достига Тенерифе на Канарските острови, където пътниците са посрещнати като при биологична заплаха.

"Имаше журналисти с огромни обективи. Седяхме в тъмните каюти като циркови животни."

Всички били облечени в пълни защитни костюми, с мрежи за коса и маски.

"Имахме право само на една бяла пластмасова торба с лични вещи."

При слизането испанските власти ги напръскали с дезинфектант и ги качили в специални микробуси с изолирани кабини.

"Около нас имаше полицейски коли, линейки, телевизионни екипи. Все още не можех да повярвам, че това се случва."

По-късно ученият дава отрицателен тест за хантавирус.

На 10 май той изпраща съобщение от летището в Тенерифе:

"Намираме се в студен самолет, заобиколени от хора в пълно защитно оборудване. Учтиви са, професионални са, но нямаме никаква свобода и контрол. Това е най-историческото нещо, което съм преживявал. Това е история, от която не искам да бъда част."

"Двигателите вече работят. Самолетът тръгва за излитане. Иска ми се да бяхме останали завинаги на "Хондиус".ю