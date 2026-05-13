Какво съдържаха 50-те среднощни поста, с които Тръмп атакува враговете си

Д оналд Тръмп разгърна среднощна тирада в социалните медии срещу политическите си врагове, атакувайки свои предшественици, включително Барак Обама, с фалшиви обвинения и засилвайки призивите за съдебно преследване на съперниците му от Демократическата партия, съобщи The Guardian .

(Във видеото: Тръмп преди визитата в Китай: Краят на войната в Украйна е близо)

Само часове преди изключително важната си визита в Китай за разговори със Си Дзинпин, американският президент публикува повече от 50 пъти в рамките на тричасов маратон от понеделник вечерта до ранните часове на вторник. Публикациите включваха манипулирани изображения на самия него върху 100-доларова банкнота и искания за арест на политическите му опоненти.

Trump on Truth Social: “Dumacrats Love Sewage” pic.twitter.com/QCDSR5elSt — Breaking911 (@Breaking911) May 12, 2026

"Ще се провали като една от най-ужасяващите злоупотреби с власт в историята на страната"

Това се случва в момент, когато милиони американци са изправени пред нарастващ икономически натиск, свързан с войната на САЩ и Израел срещу Иран, като разходите за живот се покачват в голяма част от страната. Тръмп изглежда призна този натиск по-рано в понеделник, когато сигнализира подкрепата си за план за ограничаване на рязкото покачване на цените на горивата.

След като години наред водеше кампания срещу участието на САЩ в „безкрайни войни“, сега Тръмп многократно удължава времевата линия на войната срещу Иран, която започна с американски и израелски атаки в края на февруари. По-рано тази седмица той определи споразумението за прекратяване на огъня с Техеран като такова, което е „на командно дишане“.

Тръмп: Това е лов на вещици!

Започвайки от късно в понеделник вечерта, Тръмп популяризира публикации в своята платформа Truth Social, които фалшиво обвиняват Обама в заговор за преврат срещу него, както и твърдения, определящи Обама като „предател“ и „най-демоничната сила в американската политика“. Тръмп сподели и колажи на Обама, бившия президент Джо Байдън и бившия председател на Камарата на представителите Нанси Пелоси в Огледалния басейн на Мемориала на Линкълн. На манипулираните изображения басейнът – който Тръмп предложи да бъде реновиран в цвят „синьо като американското знаме“ – изглеждаше пълен със стърчащи отпадни води под надписа: „Dumacrats love sewage“. Играта на думи, измислена от Тръмп и поддръжниците му, умишлено смесва думите „Демократи“ и „Dumb“ (тъпи) – буквално „Тъпократите обичат канализацията“, като препратка към лошото състояние, в което според него опонентите му са оставили емблематичното място във Вашингтон.

Тръмп: Това е незаконна политическа атака

Президентът атакува и „Ню Йорк Таймс“, след като вестникът съобщи, че договор за 6,9 милиона долара за възстановяване на Огледалния басейн е бил набързо предоставен на компания, която е реновирала плувен басейн на неговото голф игрище във Вирджиния. „Това не е просто боядисване... това е изключително сложна работа с интелигентно и красиво строителство“, заяви той.

A sampling of the dozens of Truth Social posts President Trump has shared over the last 12 hours:



"The 2020 Election was Stolen. We had a fake president for 4 years."



"Arrest Obama the traitor."



"Lasers: Bing, Bing, GONE!!!"



"Dumacrats Love Sewage" pic.twitter.com/qAFPm6mGti — Taylor Popielarz (@TaylorPopielarz) May 12, 2026

Други мишени на среднощните изявления на Тръмп станаха губернаторът на Илинойс Джей Би Прицкър, лидерът на малцинството в Камарата на представителите Хакийм Джефрис и Хилари Клинтън, срещу която се изправи на президентските избори през 2016 г. Той повтори и неверните си твърдения за президентските избори през 2020 г., които загуби от Байдън, но продължава да настоява, че са били откраднати от него.

Тъкър Карлсън разкритикува Тръмп за публикаци с нецензурна на Великден

Тръмп изрази за пореден път и неодобрението си към няколко консервативни съдии, които самият той е назначил преди време във Върховния съд – включително Нийл Горсъч и Ейми Кони Барет, които гласуваха против неговата тарифна програма по-рано тази година.

Тръмп нападна Китай: Си вече не ми е приятел

Горсъч е „наистина умен и добър човек, но той гласува срещу мен и нашата страна по отношение на тарифите – пагубен ход“, написа Тръмп. „Как да приема това? Толкова лошо и вредно за страната ни. По същия начин винаги съм харесвал и уважавал Ейми Кони Барет, но положението с нея е същото. Те бяха назначени от мен, а въпреки това навредиха толкова много на страната ни!“