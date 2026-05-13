След експлозията в близост до детска градина: Установиха замърсени подземни води в Горна Оряховица

С лед взрива от вчера, е установено, че в района на горнооряховския квартал „Калтинец“ има замърсени подземни води, съобщиха от пресцентъра на Областната дирекция на полицията във Велико Търново.
Със замърсените водни течения е създадена опасност за хора, животни и растения и това ги прави негодни за използването им за битови, здравни, земеделски и други цели, посочват от полицията.
Разследването започна вчера след получен сигнал за силен гръм, съпроводен с мирис на сяра в жилищния квартал, в близост до детска градина. Днес, по предписание на Регионалната здравна инспекция е неучебен ден за детската градина, до която се взриви една от шахтите, след сигнала са евакуирани 53 деца.
Районната прокуратура във Велико Търново образува досъдебно производство за управление на отпадъци не по установения ред. Разследването продължава.