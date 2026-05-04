СЗО с подробности за случая на хантавирус на круизен кораб

С ветовната здравна организация (СЗО) заяви, че рискът за широката общественост остава нисък във връзка със случая на хантавирус на круизен кораб в Атлантическия океан, при който се съобщава за смъртни случаи.

В официално изявление от Копенхаген на 4 май 2026 г. регионалният директор на СЗО за Европа д-р Ханс Клуге подчерта, че организацията действа спешно в подкрепа на реакцията след инцидента.

"Действаме с необходимата спешност, за да подпомогнем реакцията на събитието с хантавирус на борда на круизен кораб в Атлантическия океан, след трагичната загуба на човешки животи", се казва в позицията му.

СЗО: Трима души са починали на круизен кораб, вероятно от хантавирус

По думите му екипите на СЗО/Европа работят съвместно с засегнатите държави за осигуряване на медицинска помощ, евакуации, разследвания и оценка на риска за общественото здраве.

"Поддържам близък контакт с нашите екипи, за да гарантирам координиран, основан на науката отговор. Благодаря на южноафриканските власти за бързата им реакция, включително грижите за пациент от Обединеното кралство", посочи още д-р Клуге.

Той напомни, че хантавирусните инфекции са редки и обикновено са свързани с контакт със заразени гризачи. В някои случаи заболяването може да бъде тежко, но не се предава лесно между хора.

Какво знаем за мистериозния вирус на круизен кораб в Атлантика: Трима загинали, британец е в интензивно отделение

"Рискът за по-широката общественост остава нисък. Няма нужда от паника или ограничения за пътуване", се подчертава в изявлението.

Д-р Клуге отбелязва още, че след завръщането си от Африка, където е обсъждал по-тясно сътрудничество при здравни кризи, случаят е напомняне, че здравните заплахи не познават граници.

"Работата заедно е начинът, по който защитаваме хората", допълва той.