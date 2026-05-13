Борисов: Радвам се, че от днес съм сигурен и свободен български гражданин

"Радвам се, че в българските служби вече няма данни за вътрешни и външни заплахи срещу мен".

Това заяви във Фейсбук Бойко Борисов след като по-рано днес вътрешният министър Иван Демерджиев обяви на брифинг в Министерския съвет, че е свалена охраната от НСО на лидера на ГЕРБ и на председателя на ДПС Делян Пеевски, тъй като анализ на компетентните служби е показал липса на заплаха за двамата.

Демерджиев: Обещахме работещи институции, това беше нашето послание

"Радвам се, че от днес съм сигурен и свободен български гражданин", добави Борисов.