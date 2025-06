САЩ предупредиха "Хизбула" да не се намесва в конфликта Израел-Иран

А мериканският посланик в Турция и специален пратеник на Белия дом за Сирия Томас Барак предупреди ливанското шиитско движение „Хизбула“ да не се намесва в ескалиращия конфликт между Израел и Иран, предаде ДПА.

Говорейки по време на посещение в Бейрут, Барак заяви, че каквато и да е намеса на подкрепяната от Ирак групировка „ще бъде наистина лошо решение“.

„Хизбула“ публично осъди израелските удари по Иран и заплахите срещу върховния лидер на Ислямската република аятолах Али Хаменей. Въпреки реториката си групировката към момента се въздържа от преки военни действия.

Регионалните анализатори казват, че настоящите оперативни способности на „Хизбула“ са отслабени след войната ѝ с Израел от миналата година.

Със засилването на напрежението между Израел и Иран намесата на мощни групировки като „Хизбула“ може да доведе до по-широка война в Близкия изток, отбелязва ДПА.

Middle East Tensions Escalate Israel warns Hezbollah: full-scale war would devastate Lebanon Meanwhile: - Hezbollah steps up attacks across northern border - Israeli cabinet approves expanded military operations - US urges de-escalation, but prepares regional evacuation plans… pic.twitter.com/NuRK2O6c7d