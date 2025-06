20 юни: Започва ерата на „бабата на Европа“

Н а 20 юни 1837 г. британският крал Уилям IV умира на 71-годишна възраст, а принцеса Виктория става кралица на Обединеното кралство. В дневника си тя пише: „Бях събудена в 6 ч. от мама, която ми каза, че архиепископът на Кентърбъри и лорд Конингам са тук и искат да ме видят. Станах от леглото и отидох дневната си сама (само по халат) и ги видях. Тогава лорд Конингам ме информира, че моят беден чичо, кралят, вече го няма и е починал в 2:12 ч. тази сутрин и следователно, че аз съм кралица“.

Официални документи, изготвени в първия ден от нейното царуване, я описват като Александрина Виктория, но първото име е отнето по нейно желание и не е използвано отново.

По време на възкачването на Виктория на престола, правителството се ръководи от министър-председателя от партията на вигите лорд Мелбърн. Той веднага се превърна в силно влияние върху политически неопитния монарх, който разчита на него за съвети.

Чарлз Гревил предполага, че овдовелият и бездетен Мелбърн „страстно я обичаше, както би обичал дъщеря си, ако имаше такава“, а Виктория вероятно го вижда като бащина фигура. Коронацията ѝ се състои на 28 юни 1838 г. в Уестминстърското абатство. Над 400 000 посетители дойдоха в Лондон за тържествата. Тя става първият суверен, който се установява в Бъкингамския дворец и наследява приходите на херцогствата Ланкастър и Корнуол, както и получява гражданска помощ от 385 000 паунда годишно.

Обединеното кралство вече е установена конституционна монархия, в която монархът има относително малка директна политическа власт. Виктория се опитва неявно да влияе върху политиката и назначенията на правителството, но с променлив успех.

Макар и да играе малка роля в политиката, тя става олицетворение на английската нация,

на Британската империя, на сдържаното и образцово поведение и личния морал. Успехът ѝ като владетел се дължи на последователно заеманите от нея роли на невинна млада жена, образцова майка и съпруга, страдаща и търпелива вдовица и матриарх на голямо семейство.

Виктория се омъжва за свой първи братовчед, принц Алберт фон Сакс-Кобург-Гота, през 1840 г. Бракът им е щастлив и техните девет деца се женят в кралски и благороднически семейства из цяла Европа, като роднинските им връзки носят на майка им прозвището „бабата на Европа“.

Управлението на кралица Виктория носи името Викторианска епоха.

Това е период на дълбоки обществени, икономически, военни и технологични промени в Обединеното кралство и териториална експанзия на Британската империя. Първата половина на Викторианската епоха съвпада с разцвета на Индустриалната революция, която е свързана не само с началото на масовото използване на машини, но и с промяна на цялата структура на обществото и икономиката.

„Челюсти“

На 20 юни 1975 г. е премиерата на американския филмов хит на Стивън Спилбърг – „Челюсти“. Сценарият на Питър Бенчли и Карл Готлиб е базиран на едноименния роман на Бенчли.

Филмът е считан за вододел в историята на киното и първият летен касоразбивач. Има три продължения, нито едно от които не е с участието на Спилбърг или Бенчли. Според Американския филмов институт „Челюсти“ е сред десетте най-добри американски трилъри.

Това беше най-касовият филм на всички времена до излизането на „Междузвездни войни“ две години по-късно; и двата филма бяха ключови за установяването на съвременния холивудски бизнес модел, който се стреми към високи касови приходи от екшън и приключенски филми с прости и концептуални предпоставки, пуснати през лятото в хиляди кина и рекламирани силно.

