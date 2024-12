Израел атакува десетки цели на "Хизбула" след обстрел от Ливан

И зраелските военновъздушни сили нанесоха удари по военни обекти, въоръжени радикали и десетки ракетни установки на шиитското движение "Хизбула" по цялата територия на Ливан в отговор ракетен обстрел на планината Дов, съобщи пресслужбата на Израелските сили за отбрана (ЦАХАЛ), цитирана от агенциите.

"ВВС на Израел нанесоха удари по терористите от "Хизбула4, десетки пускови установки и терористична инфраструктура в цял Ливан. Освен това израелската бойна авиация нанесе и удар по пускова установка на шиитското движение в района на Бергоз, Южен Ливан, след като от нея бяха изстреляни две ракети по посока на планината Дов", се казва в съобщението.

